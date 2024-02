Damaris Rojas deseaba una cinturita de Barbie y para obtenerla ¡Se rompió las costillas!

Hablamos en exclusiva con Damaris Rojas, quien nos platicó que el 15 de febrero se sometió a una cirugía estética en la que le rompieron las costillas flotantes. Además, aprovechó para realizarse una liposucción para quitarse grasa de la espalda.

“Hace unos días me hice una reducción de costillas con el Dr. Daniel UC de Vive Plastic Surgery. Este procedimiento consiste en luxar las costillas flotantes para evitar que esa parte del cuerpo se vea ancha. Aproveché para hacerme una liposucción para quitarme la grasa de la espalda con el objetivo de tener una cintura más pequeñita. Pensé en ponerme más glúteos, pero considero que los tengo de muy buen tamaño. La finalidad de estos procedimientos estéticos es verme muy estilizada, lucir bonita y no verme buchona (ríe)”.

Mira: Muere famoso actor de Smallville a los 48 años

“Uno se puede imaginar que te quitan por completo las costillas, pero no. Literalmente me rompieron las costillas y después las acomodaron ahí mismo. Mi recuperación ha sido buena, pero con el paso de los días el dolor va aumentando. Afortunadamente me mandaron medicamentos. Traigo puesto un corsety debo traerlo un mes. Lo tengo que usar para que me vaya ajustando la cintura. Si no lo uso, mis costillas podrían regresar a su lugar. Así que debo seguir las indicaciones del médico”.

Agregó: “Me mandaron alimentación balanceada. Puedo comer casi de todo, pero sin exageración. Me prohibieron hacer ejercicio durante tres meses. Esa parte me pesará muchísimo porque me gusta mucho ir al gimnasio”.

Damaris Rojas se realizó una operación para tener cintura de Barbie / Cortesía la artista

“Siempre he querido mejorar mi aspecto. En algún momento dije que ya no me haría ninguna cirugía, pero volví a caer. Debo confesar que es por el deseo de verme como Barbie”. Damaris Rojas

“No sé si sea obsesión, pero no me importa. Yo quiero ser una Barbie. Tengo ropa del mismo estilo. Mi cabello es rubio. Soy blanquita. Tengo mi propia muñeca. Tengo una voz linda y ahora estreno cinturita. Con esta cirugía de rompimiento de costillas ahora sí soy la Barbie mexicana que siempre soñé".

Te puede interesar: Luis Miguel sorprendió a fanáticos peruanos ¡Se bajó de su camioneta para saludar!

Esto cambió en su cuerpo: “Mi cintura medía alrededor de 75 centímetros y después de la cirugía quedó en 58. Desconozco las medidas de mi cuerpo después de la cirugía, pero antes de operarme eran 93, 75, 108"

“No me arrepiento de nada. Si me preguntan si volvería a hacerme la cirugía, sin problema diría que sí. Todo lo que hago no es por los demás, sino por mí. Mi sueño siempre fue lucir como Barbie y lo conseguí", concluyó.

Ve: atricio Borghetti relata entre lágrimas el infarto de Ricardo Casares en Venga la alegría

Damaris Rojas se realizó una operación para tener cintura de Barbie / Cortesía la artista

Damaris se hizo una reducción de costillas

En esta cirugía se retiran las llamadas costillas flotantes, los dos últimos pares de costillas de la caja torácica que no están ancladas al esternón como el resto.

Permite reubicar las costillas reduciendo centimetros, acomodando la postura y dejando una cintura contorneada.

Es una intervención que se realiza bajo anestesia general y que conlleva un postoperatorio largo.

¿Quién es Damaris Rojas?

Fue conductora del programa matutino Hoy de Televisa

También estuvo en “Ponte fit” y “Como dice el dicho”.

Perteneció a varios realities como “El poder del amor”, Enamorándonos en TV Azteca y “Enamorándonos” USA.

Condujo “Tu casa” TV de MVS y locutora de Shanik en Fórmula, Radio fórmula.

Cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram y 622 mil en Facebook.

Encuentra más exclusivas como esta en el nuevo número de tu revista TVNotas.