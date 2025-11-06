Lucero y Lucero Mijares destrozadas lanzan triste mensaje por repentina muerte: “Fuiste el mejor papá”

Lucero Hogaza y Lucero Mijares, su hija, se vistieron de luto. En las últimas horas, ambas cantantes conmovieron en redes sociales al compartir con sus seguidores la tristeza por la muerte que enfrenta un ser querido muy importante en su vida. Ambas se dijeron devastadas por esta dura pérdida. La ex de Manuel Mijares y la joven cantante enviarnon emotivos mensajes de despedida.

La noticia de la muerte que enfrenta el ser querido de Lucero Hogaza y Lucero Mijares no pasó desapercibido entre usuarios. Incluso, cibernautas lamentaron la dura pérdida.

Lucero Mijares y Lucero Hogaza, su mamá, despiden a ser querido. / YT: Juego de Voces / IG: @joseron3

¿Qué ser querido de Lucero Hogaza y Lucero Mijares, su hija, enfrenta una triste muerte?

Aunque no se trata de un familiar directo, Lucero, ex de Manuel Mijares, externó su tristeza por la muerte de ‘la niña’ de José Ron, a quien despidió con un enternecedor mensaje en redes sociales.

En la publicación de José Ron, en la que despidió a su pequeña Kiara, la intérprete de ‘Nada como ser miss’ expresó su sentir ante esta dura pérdida. Señaló que tuvo la oportunidad de convivir con la ‘hija’ del actor. Eso no es todo, la actriz le reconoció que “fuer el mejor papá” que Kiara pudo tener.

“Tristeza en el corazón de todos quienes conocimos a Kiara. Ella la cosita más hermosa, solo le faltaba hablar y no le hacía falta… y ese amor que se han tenido los dos es algo que no se explica con palabras. Siento tanto tu pérdida Josecito querido, sabes que siempre fuiste el mejor papá que Kiara pudo tener. Abrazo tu alma, fuerza para ti” Lucero Hogaza

Lucero Hogaza le dedicó un enternecedor mensaje a José Ron por la muerte de Kiara. / YT: Juego de Voces / IG: @joseron3

Por su parte, Lucero Mijares también se mostró destrozada por el deceso de Kiara. Mediante su cuenta de Instagram, la joven cantante compartió una emotiva fotografía en la que despide a la mascota de José Ron. En la imagen se puede ver a la hija de Manuel Mijares en pleno abrazo con la perrita.

“Kiara, cuánto te extrañaremos. Sé muy feliz como siempre”, escribió Lucero Mijares.

Como era natural, José Ron agradeció las muestras de apoyo, dado que compartió en sus historias de Instagram la enternecedora imagen.

Así lo dijo Lucero Mijares:

Lucero Mijares despidió a Kiara, la pequeña de José Ron. / YT: Juego de Voces / IG: @joseron3

¿Qué dijo José Ron sobre la muerte de su ‘niña’ de 8 años, Kiara?

El pasado 3 de noviembre, José Ron compartió con sus seguidores el duro momento que enfrentaría por la muerte de ‘su hija’ Kiara. A través de su cuenta oficial de Instagram, el histrión hizo un post con un emotivo mensaje en el que señaló lo importante que fue para él.

“Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme. Nuestra conexión era única”, escribió aunado a un desgarrador video.

Agregó: “No me dejaré caer y el amor que te tengo será el motor para seguir adelante. Gracias por tanto. Te amo”,

¿De qué murió ‘la hija’ de José Ron, Kiara?

Además de Lucero y Lucero Mijares, su hija, otros famosos también se pronunciaron a la triste pérdida del lomito de José Ron. Algunos de ellos fueron:

Eduardo Santamarina : “Justo ayer hablamos de ella… mis condolencias, querido Pepe”.

: “Justo ayer hablamos de ella… mis condolencias, querido Pepe”. Romina Marcos: “ Ayyyy, Kiara fue feliz y siempre se los hizo saber con esa sonrisa tan hermosa! Bello angelito en el cielo!”

Ayyyy, Kiara fue feliz y siempre se los hizo saber con esa sonrisa tan hermosa! Bello angelito en el cielo!” Chantal Andere : “Un abrazo muy fuerte”,

: “Un abrazo muy fuerte”, Daniel Azuara: “Un abrazo”,

Al momento, José Ron, protagonista de ‘La desalmada’, no ha revelado las causas del fallecimiento Kiara, su perrita. No obstante, no ha parado de recibir mensajes de apoyo de todos sus colegas, así como seguidores en redes sociales.