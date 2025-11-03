José Ron llora la muerte de su “niña” de 8 años: Lucero Mijares y famosos lo consuelan con emotivos mensajes

José Ron compartió un desgarrador mensaje que rompió corazones y dejó a todos con un nudo en la garganta al compartir la muerte de un ser querido. Con palabras llenas de amor, una promesa que duele y reacciones de famosos como Lucero Mijares, Romina Marcos, Bertha Ocaña, Julián Gil y muchos más, el protagonista de telenovelas informó la muerte de alguien muy especial. ¿Qué pasó con su “princesa”?

José Ron / IG: @joseron3

¿A quién despidió José Ron y por qué su muerte lo tiene devastado?

José Ron se despidió de Kiara, su perrita de 8 años, a quien consideraba una hija más que un animal de compañía. En su publicación de Instagram, el actor destacó:

“Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme. Nuestra conexión era única”, dijo el actor.

Perrita de José Ron

¿Cómo fue la despedida de José Ron a su “niña” Kiara?

José Ron, el protagonista de La desalmada, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram junto a varias fotos que mostraban su vinculo y ternura entre él y su perrita. “Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme. Nuestra conexión era única”, escribió con el corazón en la mano.

En su publicación, el actor no solo agradeció los años de cariño, sino que también le hizo una promesa llena de fuerza y esperanza: no dejarse caer por el dolor y convertir su amor en un motor para seguir adelante. “No me dejaré caer y el amor que te tengo será el motor para seguir adelante. Gracias por tanto. Te amo”, concluyó.

En redes sociales, miles de fans se unieron a su luto, dejando mensajes de apoyo y empatía hacia el actor, quien no dudó en compartir lo devastado que se sentía tras la partida de su fiel compañera.

Así fue el desgarrados mensaje con el que José Ron despidió a su perrita:

¿Qué famosos apoyaron a José Ron tras la muerte de Kiara?

La publicación del José Ron rápidamente se llenó de comentarios de cariño por parte de sus colegas del medio artístico. Eduardo Santamarina fue uno de los primeros en reaccionar y recordó que recientemente habían hablado sobre Kiara:

“Justo ayer hablamos de ella… mis condolencias querido Pepe”. Eduardo Santamarina

Por su parte, Lucero dejó uno de los mensajes más emotivos, en el que recordó lo especial que era Kiara y el amor que compartía con su dueño: “Tristeza en el corazón de todos quienes conocimos a Kiara. Ella, la cosita más hermosa, solo le faltaba hablar, y ese amor que se han tenido los dos es algo que no se explica con palabras. Siento tanto tu pérdida, Josecito querido, sabes que siempre fuiste el mejor papá que Kiara pudo tener. Abrazo tu alma, fuerza para ti”.

Otros artistas como Romina Marcos, Bertha Ocaña y Julián Gil también se sumaron al duelo, dejando mensajes de consuelo y admiración por el amor que José Ron le dio a Kiara.