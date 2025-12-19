Muere reconocido diseñador que vistió a David Bowie y Mick Jagger tras su regreso tras años de ausencia

El mundo de la moda está de luto luego de que se anunció el jueves que el diseñador británico Antony Price, que vistió a leyendas del pop como Mick Jagger, David Bowie o Bryan Ferry, del grupo Roxy Music, murió a los 80 años.

Apenas en noviembre de 2025, semanas antes de su muerte, Price regresó al mundo de la moda con una colección para la firma 16Arlington tras varios años retirado.

Fue pionero en fusionar moda y música, definiendo la estética glam rock de los años 70 y 80 a través de colaboraciones con artistas como Roxy Music, Bryan Ferry, Duran Duran, Mick Jagger y David Bowie. Sus prendas no solo vestían, sino que contaban historias

Muere el famoso diseñador británico Antony Price. / Redes sociales

¿De qué murió el diseñador Antony Price?

No se ha revelado la causa oficial de la muerte de Antony Price. Varias fuentes, como Metro y Express, reportan que murió a los 80 años, pero ninguna proporciona detalles sobre el motivo de su muerte.

La casa de moda 16Arlington, con la que Antony Price colaboró recientemente en una colección, expresó en Instagram su “gran tristeza” ante el fallecimiento de “uno de los diseñadores británicos más influyentes de su generación”

Por su parte, Nick Rhodes, tecladista de Duran Duran y amigo cercano del creador, confirmó la noticia a través de un mensaje en Instagram: “Estoy profundamente triste al enterarme de que mi muy querido amigo Antony Price falleció ayer… Nadie hizo el glam mejor que Antony”

¿Quién era Antony Price, diseñador que vistió a David Bowie?

Antony Price fue un influyente diseñador británico. Nació en Yorkshire, al norte de Inglaterra, en 1945, y comenzó su formación artística en la Bradford School of Art, donde estudió durante cuatro años.

Posteriormente ingresó al prestigioso Royal College of Art, especializado en diseño y moda, institución de la que egresó en 1968.

Inició su carrera profesional en la firma Stirling Cooper, donde revolucionó la moda masculina al introducir prendas más ajustadas, elegantes y de líneas sofisticadas.

Su talento lo llevó a fundar su propia marca en 1979 y a presentar su primer desfile un año después, en 1980, evento que fue encabezado por la modelo Jerry Hall, una de sus principales musas.

¿A qué famosos vistió Antony Price?

El trabajo de Price trascendió las pasarelas y se convirtió en un referente cultural al colaborar con grandes figuras de la música.

Fue el responsable de la estética visual de Roxy Music y diseñó vestuarios para artistas como Bryan Ferry, David Bowie, Mick Jagger y Duran Duran, consolidando una poderosa conexión entre moda y música durante las décadas de los setenta y ochenta.

Conocido como el “cirujano del traje”, Antony Price destacó por su maestría en la sastrería y la corsetería, creando siluetas esculturales y un glamour teatral inconfundible.

Entre sus clientas y admiradoras se encontraron Diana Ross, Anjelica Huston, Dita Von Teese y, en años recientes, la reina Camila, esposa del rey Carlos III.

