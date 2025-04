Famosa actriz de la película ‘Los locos Adams’ luchó contra el cáncer en secreto ¿De quién se trata?

El cáncer parece no dar tregua en la farándula nacional e internacional, pues en días recientes, el productor Memo del Bosque cimbró al público mexicano con su muerte, y ahora, otra famosa ha roto el silencio sobre su dura lucha contra esta terrible enfermedad.

Se trata de la actriz Anjelica Huston, quien a sus 73 años habló por primera vez de la difícil etapa que vivió en completo silencio, al enfrentar un tipo de cáncer del que no brindó mayores detalles, pero sí explicó que movió por completo su vida, al punto de que ahora, que lleva varios años en remisión, ha aprendido a tener mayor consciencia de su entorno y bienestar emocional.

La actriz Anjelica Huston compartió detalles de su proceso de recuperación. / IMDB

“Fue un shock enorme, pero me hizo consciente de lo que no debía hacer, de los lugares a los que no debía ir. Uno de esos lugares era tomarme la vida demasiado en serio. Así que ahora, cuando surge la oportunidad, río, y trato de no hacer un gran problema de las cosas, dijo en entrevista para la revista ‘People’.

Anjelica Huston rompe el silencio y revela cómo superó el cáncer

La actriz compartió que está en el cuarto año de remisión y que se siente muy agradecida y feliz de poder haber enfrentado esta dura etapa, de paso, agradeció a los doctores que la acompañaron por ese duro episodio.

“Solo caminé por mi jardín, olí las rosas y pensé lo inteligente que fui. Estoy en el cuarto año, y eso significa mucho para mí. Es algo fantástico, y me siento muy orgullosa de mí misma. He tenido mucha suerte. Mis doctores han sido maravillosos”, dijo.

¿Por qué Anjelica Huston decidió compartir ahora que tuvo cáncer?

La actriz reconoció que no fue sencillo para ella hablar del tema pero agradeció a sus más cercanos por mantenerse siempre junto a ella y aseguró que ahora quería compartir su experiencia con el mundo como un guiño de agradecimiento tras haber superado una situación tan compleja.

Anjelica Huston agradeció la atención que los médicos le brindaron en su lucha contra el cáncer. / imdb

“A veces sientes que no quieres hablar de ello por razones obvias, pero hay mucho que decir sobre hablar de ello, sacarlo a la luz y celebrar el hecho de haber superado una situación. La vida es frágil y maravillosa. También te da la idea de que el mundo es grande y que, de alguna manera, puedes estar a su altura. Que estás listo para lo que sea”, sentenció.

No cabe duda que el mundo del espectáculo internacional tampoco da tregua, pues hace apenas un par de días la noticia de la muerte del actor Jay North causó asombro y ahora se suma esta dura revelación de Anjelica.