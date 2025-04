Michelle Vieth rompe el silencio sobre la salud de su ex, Héctor Soberón, diagnosticado con cáncer de mama

La actriz Michelle Vieth sorprendió al pronunciarse sobre el reciente diagnóstico de cáncer de mama que enfrenta su exesposo, el actor Héctor Soberón. A pesar de una historia marcada por escándalos y distanciamiento, Vieth demostró empatía ante la situación del también protagonista de telenovelas como Mi pequeña traviesa y María la del Barrio.

Hace apenas unos días, Soberón reveló públicamente que hace ocho meses fue diagnosticado con cáncer de mama, una condición que aún genera incredulidad por parte de muchos, al tratarse de una enfermedad comúnmente asociada a mujeres.

El actor explicó que, tras notar dolor en el pecho, decidió acudir al médico, lo que derivó en un diagnóstico temprano y tratamiento a base de medicamentos, sin necesidad de cirugía.

¿Cómo reaccionó Michelle Vieth al saber que su exesposo, Héctor Soberón, tiene cáncer?

Durante una breve entrevista con el programa Venga la alegría, Michelle Vieth fue cuestionada sobre la noticia que conmocionó a la industria del entretenimiento. Su reacción, lejos de mostrar rencor por los conflictos del pasado, fue emotiva y compasiva.

“Desconocía y tristemente. Las enfermedades no se les desea a nadie, la verdad”. También habló desde su espiritualidad, afirmando: “Me aferro a mi fe en Dios y lo único que puedo decir es que los milagros existen. Dios está contigo en los momentos más duros y siempre hay que buscar su guía”.

Estas palabras han causado sorpresa entre los seguidores, especialmente porque la relación entre ambos terminó en medio de un escándalo. En 2004, se filtró un video íntimo de Vieth que ella misma atribuyó a una supuesta venganza de Soberón, quien siempre negó su participación. A pesar del distanciamiento absoluto desde su divorcio y de no haber tenido hijos en común, Michelle demostró que el dolor humano está por encima del pasado.

¿Cuál es el estado de salud de Héctor Soberón que tiene cáncer de mama?

El actor confesó que este diagnóstico cambió su forma de ver la vida. “Te cambia todo, el sentido de la vida, cambia la forma de ver las cosas y de cómo analizar”, dijo ante medios de comunicación. Con una actitud reflexiva, Soberón aseguró que ha aprendido a valorar el presente y no teme al futuro.

“Estoy seguro de que el día de mañana, si yo dejo de existir, en mi epitafio van a poner: ‘Fue feliz’”, declaró conmovido. Esta declaración, lejos de sonar trágica, mostró una perspectiva esperanzadora sobre la enfermedad. Además, reiteró la importancia de los chequeos médicos y la autoexploración, sin importar el género.

“El que te diagnostiquen cáncer no es una sentencia de muerte, siempre y cuando se tomen precauciones... tanto el hombre como la mujer deben autoexplorarse. Si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte”, enfatizó.

Con el objetivo de crear conciencia, el actor de 60 años hizo un llamado a hombres y mujeres por igual: “Hay que tener conciencia. El cáncer no excluye a nadie”. Expresó que esta enfermedad no distingue género y que el hecho de que un hombre padezca cáncer de mama no debe ser motivo de tabú o burla.

“Dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama”, señaló. Afortunadamente, en su caso, la detección fue oportuna y pudo recibir tratamiento médico a tiempo. A pesar del diagnóstico, Héctor Soberón sigue al pendiente de sus hijas.