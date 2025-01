Héctor Soberón advierte al novio de su ex por poner en peligro a sus hijas: “Si quieres, mát...te tú"

Recientemente, a través de una denuncia anónima, Héctor Soberón fue señalado de tener una actitud agresiva con las integrantes del programa Con M de mañanita. Sin embargo, el conductor y su compañera del matutino, Samia Bracamontes, desmintieron la versión. Desafortunadamente, lo dicho tuvo consecuencias, tanto para él como para la denunciante.

Héctos nos dice: “Sabemos quién habló en mi contra. No voy a decir su nombre. Supongo que lo hicieron así porque soy el más vulnerable del programa. Fue muy cobarde no dar la cara. La queja se mandó al Senado y de ahí a Anesma, la televisora. No caí en el juego. El canal me apoyó".

Mira: Héctor Soberón y Larisa Mendizabal estrenaron la obra ´Una visita inesperada´

¿Héctor Soberón piensa demandar por difamación?

“Sería por difamación, pero estoy cansado de las leyes de México. La mujer que me acusó tiene hijos. No me gustaría involucrarlos en una hoguera mediática por los traumas de la mamá".

“Me parece maravilloso que haya igualdad de mujeres y hombres, pero algunas están abusando. Basta de denuncias falsas. En otros países están poniendo penas muy altas a la mujer que acusa falsamente a un hombre. Por eso apoyo la ley Manlio”. Héctor Soberón

Por si te lo perdiste: Brigitte Karen Rivera demandará a Héctor Soberón; ¡la amenazó con atentar contra su vida!

Héctor Soberón enfrenta amenazas tras falsa denuncia

En medio de la controversia generada por una denuncia anónima, Héctor Soberón ha revelado las graves consecuencias que ha enfrentado. El actor compartió con nosotros cómo esta acusación ha impactado su vida de manera alarmante:

“Por esta falsa denuncia he recibido amenazas. Dicen que soy violento. Me han aventado el coche. Están atentando contra mi vida por algo que no hice. En el programa no hay faltas de respeto. Solo nos hacemos bromas. Esta mujer no soportaba eso y necesitaba reconocimiento”.

“Las consecuencias de esta situación trascienden las agresiones físicas, ya que, además, se le ha negado el derecho de ver a su hija,

“Sí hablo golpeado, pero eso no significa que estoy violentando. Esto que hicieron me afectó mucho. No me dejaron traer a mi hija en diciembre y me quedé con el boleto de avión. Los abogados de mi aún esposa lo usaron en mi contra”

“No hay día que no abra el Instagram y me insulten. Yendo en la moto me avientan el coche, ¿de qué se trata? Me gritan: ‘A ver si muy machito, pend3jO de mi3rd4'” Héctor Soberón

Lee: Héctor Soberón: Revela la verdadero motivo de su divorcio de Janet Durón

Preocupaciones de Héctor Soberón sobre su divorcio y la nueva pareja de Janet Durón

Soberón nos reveló que aún no se ha divorciado y que le preocupa la actual pareja de Janet Durón. “Todavía no firmo. No sé por qué no me he podido divorciar, pero a mí ya me urge cerrar ese capítulo”

El actor confirmó que se encuentra soltero y que, por el momento, prefiere dar vuelta a la página de esta etapa y sanar.

“Yo no tengo pareja. Primero quiero estar tranquilo. He ido a terapia. Quiero que pase todo, no lastimar a nadie”. Héctor Soberón

Además esta enfocado en recuperar a sus hijas y teme que el nuevo novio de su expareja no las cuide como debería.

“Sobre el juicio de paternidad en mi contra, no sé en qué va. Hubo muchas irregularidades, como dos actas de nacimiento. Había una con el apellido Pérez López. Otra con Soberón López. Hubo falsedad de declaraciones”.

“Esto también me afectó. La gente le metió cosas en la cabeza a mi aún esposa. Ahora ya está haciendo vida con otro y ya casi le entregaron el anillo de matrimonio. Qué bueno, eso va a acelerar el divorcio”.

Héctor Soberón y Janet Durón

Héctor Soberón teme por la seguridad de sus hijas con el novio de su expareja

“Me preocupan mis hijas. El novio de mi ex tiene en Monterrey una orden de aprehensión por fraude a una empresa. Se llama Carlos. Vive en Estados Unidos. Un defraudador no es confiable. No sé cómo proteger a las niñas”.

“No sé si esta persona ya vive dentro de mi casa, pero sé que ya han hecho varios viajes juntos. Apenas las llevó a San Antonio”.

“Al pen... le he dicho: ‘Si te quieres mat.., mát...te tú con ella, pero no a mis hijas’. Maneja a 150 kilómetros por hora. ¿Por qué las expone? Él lo negó, pero tengo una aplicación donde los teléfonos de mis hijas me informan cuando van en un coche y la velocidad a la que van”, finalizó.

Héctor Soberón se divorció y lo confirma con un comunicado. / Instagram: @hector_soberon

Mira: Héctor Soberón anuncia su divorcio a un mes de perder juicio por paternidad: “sin confianza no hay nada”

¿Qué es la Ley Manlio?

Es una propuesta de ley del empresario y político Manlio Magno López. La presentó en el Senado a principios de 2024.

El abogado Adrián Sánchez señala:

“Es una iniciativa que pide la equidad de género. Que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de presentar pruebas. Que el sistema judicial se lleve de manera equitativa. Busca la presunción de inocencia de los hombres acusados de delitos de género”

“Es una iniciativa que pide la equidad de género. Que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de presentar pruebas. Que el sistema judicial se lleve de manera equitativa. Busca la presunción de inocencia de los hombres acusados de delitos de género” Esta ley pide cárcel inmediata para quienes fabriquen delitos. Manlio señaló: “Si tienes elementos probatorios, ponlo. De lo contrario, mucho cuidado y responsabilidad con lo que se hace y dice. La ley actualmente está considerando los casos con perspectiva de género (a favor de la mujer)”.

Esta iniciativa está en espera debido a que se presentó en la legislatura anterior, pero Manlio asegura que insistirá hasta que sea aprobada por mayoría.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.