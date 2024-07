Héctor Soberón: Revela la verdadero motivo de su divorcio de Janet Durón

El actor Héctor Soberón habla por primera vez de la supuesta traición de su exesposa Janeth Durón, con quien estuvo casado 20 años. Nos confesó la verdadera razón de su divorcio: “Terminamos en divorcio porque está con alguien más”.

“No es fácil salir de una traición. Me dolió muchísimo porque me enteré de pronto. Si no quieres nada con esa persona, sé sincero y platícalo. Según yo teníamos comunicación. Hubo una traición de ella con otra persona. Muchas veces no te das cuenta de que tus acciones traen consecuencias graves. No le guardo rencor a nadie”.

Héctor Soberón nos contó cómo vive este proceso. “Es difícil. He caído en lo más profundo. He tomado terapias. Cuento con grandes amigos que no me han dejado. La única manera de salir de esto es echándole hu3vOs”.

De toda esta situación, Héctor ha conversado con sus hijas: “Me han visto llorar, tirarme al suelo. Les he pedido perdón de los escándalos en los que me vi envuelto. Y lamento profundamente que estas situaciones hayan afectado a nuestra familia”.

Héctor trata de salir adelante tras separarse de Janeth / Alejandro Isunza / Archivo TVNotas / IG: @hector_soberon

Le preguntamos si ha caído en depresión: “No, gracias a mis terapias. Aprendí que nadie se muere de amor. Hubo factores externos que mermaron la relación.

Mi exmujer nunca me comentó que esto le estaba afectando. Traté de mantenerlas al margen. No sabía que el problema ya había entrado a la casa. Estoy consciente de que también tuve responsabilidad en todo esto”.

Respecto a su divorcio: “Ya firmamos un acuerdo. Estamos esperando la fecha del juzgado para ir a separar los bienes, las casas y bancos”.

Soberón respondió si está abierto al amor: “Primero tengo que respetar a mis hijas para andar con alguien. No quiero la danza de las mujeres, una y luego otra. Ella ya les presentó a uno, con quien cometió la traición. Cuando yo esté seguro de que estoy con la persona correcta se la presentaré", concluyó.

Tras 20 años de matrimonio ya esperan finalizar el divorcio / Alejandro Isunza / Archivo TVNotas / IG: @hector_soberon

Así fue la historia de Héctor y Janeth

Héctor y Janeth se casaron en 2004 y tuvieron dos hijas.

El actor enfrentó una demanda de su exesposa Michelle Vieth por supuestamente filtrar un video íntimo de la actriz sin su consentimiento.

En 2016, Karen Brigitte interpuso una demanda por paternidad ya que presuntamente tiene un hijo del actor. En 2023 el juez determinó que el actor es el padre biológico y debe de pagar una pensión retroactiva de 13 años.

En 2023, Héctor publicó un video en sus redes sociales donde anunció su separación de Janeth Durón, tras 20 años de matrimonio.

