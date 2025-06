Michelle Vieth revela si ya perdonó a Héctor Soberón tras veinte años de la polémica por video filtrado

La actriz Michelle Vieth rompió el silencio sobre uno de los capítulos más oscuros de su vida: su tormentosa relación con el actor Héctor Soberón. Aunque asegura que ya lo perdonó, dejó claro que eso no significa que justifique lo que él le hizo, especialmente en relación con la filtración de un video íntimo que marcó su carrera y su vida personal.

La estrella de telenovelas como ‘Mi pequeña traviesa’ y ‘Clase 406' habló recientemente con la prensa y reafirmó su postura sobre el tema, el cual aún duele pero que ha sabido enfrentar con entereza y madurez.

“Yo ya perdoné, pero no me voy a poner enfrente de mi violentador. Que uno exima un perdón no disculpa un delito”, declaró contundente Michelle ante la prensa.

Mira: Michelle Vieth habla del video que le cambió la vida y aplaude a Alicia Villarreal: VIDEO

Michelle Vieth y Héctor Soberón estuvieron casados dos años. entre los años 2002 al 2004 / Redes sociales

¿Qué pasó entre Michelle Vieth y Héctor Soberón?

Michelle Vieth y Héctor Soberón estuvieron casados entre 2002 y 2004, en una relación que desde sus inicios estuvo llena de fricciones. Aunque al principio ambos se mostraban como una pareja estable en los medios, pronto los rumores de problemas y violencia comenzaron a rodearlos.

Tras su separación, Michelle vivió uno de los escándalos más sonados del espectáculo: la filtración de un video íntimo suyo, el cual, según ella, fue divulgado por el propio Soberón como represalia por haberlo abandonado. Aunque él ha negado su responsabilidad, la actriz sostiene su versión.

La filtración del video en 2004 no solo afectó la carrera de Michelle Vieth, sino también su imagen pública, llevándola a enfrentar una dura etapa emocional. Desde entonces, la actriz ha tratado de sanar, y aunque ha logrado perdonar, no deja de señalar la gravedad del daño.

Mira: Brigitte Karen Rivera demandará a Héctor Soberón; ¡la amenazó con atentar contra su vida!

Michelle Vieth y Héctor Soberón / Archivo

Michelle Vieth mantiene la esperanza de una resolución de la manutención de sus hijos

Además del tema con Héctor Soberón, Michelle Vieth ha enfrentado problemas legales desde 2016 por la manutención de sus cuatro hijos, nacidos de sus relaciones con Leandro Ampudia y Christian Aparicio. Pese a los años de proceso, no ha logrado acuerdos definitivos y sigue negociando con ambos padres. En 2008 fue desalojada tras la separación de Ampudia, quien dejó de cubrir los gastos de sus hijos. La actriz ha manifestado su frustración ante la falta de responsabilidad de sus exparejas.

“Seguimos en proceso, cuando tenga una resolución seré la más feliz y se los haré saber, porque ya llevamos varios añitos en proceso. Esto toma tiempo y ahorita hay muchas nuevas reformas en el sistema judicial”, expresó en el mismo encuentro con la prensa.

Mira:Michelle Vieth: ¡De actriz a maestra! recuerda el tiempo que pausó su carrera para pasar tiempo con sus hijos