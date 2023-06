Brigitte Karen Rivera demandará a Héctor Soberón; ¡la amenazó con atentar contra su vida!

Luego de anunciar que se va a divorciar el actor Héctor Soberón de su esposa Janeth Durón, ahora le surge un nuevo problema. Ya que su ex Brigitte Karen Rivera dijo que lo va a demandar por estupro, daño moral y amenazas.

El pasado fin de semana el famoso publicó un video en sus redes sociales, donde anunció que se va a divorciar de su esposa Janeth Durón, luego de 18 años de matrimonio.

En ese contexto, Brigitte Karen Rivera y su abogada Fabiola Villanueva en conferencia de prensa señalaron que interpondrán una demanda en contra de Héctor Soberón por estupro, daño moral y amenazas.

“El señor Héctor Soberón está realizando amenazas a nuestra clienta, Brigitte Rivera, por lo que apenas se va a realizar la denuncia correspondiente”, dijo la abogada.

Karen y su abogada explicaron como van a proceder legalmente. / Juan Pablo Méndez

Al preguntarle que tipo de amenazas que ha recibido Brigitte, su abogada comentó: “está atentando con contra de su integridad y en contra del menor. Está insinuando que le va a causar perjuicios, que va a atentar contra su vida, hasta la última consecuencia”.

Por su parte, Brigitte dijo al respecto: “estoy viviendo esto con miedo y estoy mal emocionalmente con todo esto. Me está amenazando, también a la nueva pareja con la que estoy donde nada más que termine el juicio me va a aventar a los Zetas y que me va a jod*** y no sé que tantas cosas”.

Karen tiene miedo de todo esto y por ende, hace responsable a Héctor si les llega a pasar algo a su hijo, a su familia, o a ella. / Juan Pablo Méndez

Además, agregó: “yo no tengo la culpa de que el señor se haya separado. Que su esposa lo haya mandado a la jodida. Por tantas mentiras que está diciendo, yo no tengo la culpa y mucho menos mi hijo”.

Al preguntarle cómo Héctor la contactó explicó: “fue por mensajes de Facebook, por Messenger, no sé vale. Está molesto el señor Soberón por qué lo dejó su esposa y yo no tengo la culpa. Fue por culpa de él, yo tenía 16 años, él tenía 44, cuando pasó todo esto. Si no hubiera querido problemas me hubiera cuidado y evitar todo esto”.

De igual manera, nos compartió cómo se siente con esta situación: “lógicamente mal, y con mucho miedo, por lo que hago responsable al señor Héctor Soberón si le llega hacer algo a mi familia, a mi hijo o a mí”.

Karen asegura que pedirá medidas de restricción en contra de Héctor, pues le dijo que le va a hacer daño en cuanto se termine el juicio. / Juan Pablo Méndez

Pero esto no solo le afecta a ella, sino también al mejor, quien no la pasa nada bien: “muy difícil, luego se pone a llorar, como está en la adolescencia, y además ahorita no lo estoy enviando a la escuela por el bullying que le están haciendo”.

Karen comenzará a tomar ayuda psicológica a lado del menor: “no hemos tomado terapias, pero si lo vamos a hacer, porque este señor emocionalmente nos ha destrozado y la reputación que nos ha dejado”.

Brigitte buscar unir fuerzas con Michelle Vieth

Incluso se encuentra considerando la posibilidad de contactar a Michelle Vieth para armar un frente común:

“Sí, si lo voy a hacer, voy a contactarla para unirme con ella, porque no se vale lo que está haciendo este señor. Porque también me informó que toda la familia está enojada con él, ya que a raíz de que se enteró del niño, su papá le dio una embolia y hasta de eso me culpa”, finalizó.

Karen Rivera confesó que Héctor ha prometido acabar con su vida, debido a que la culpa de su divorcio. / Juan Pablo Méndez

Recordemos que Héctor Soberón también tiene problemas con su expareja Michelle Vieth, luego de que supuestamente él filtró un video íntimo de la pareja en el 2004. Por lo que la actriz en febrero de este año señaló que va a demandarlo y está promoviendo una iniciativa en contra de la porn* venganza.