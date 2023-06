LCDLFM: Poncho de Nigris y Sergio Mayer se pelean por el “uso del calcetín” en Solo para Mujeres

Durante la conversación, Sergio Mayer tachó de “homofóbico” a Poncho de Nigris.

Pese a que apenas ha pasado un día desde el estreno de La Casa de los Famosos México, las tensiones entre diversos habitantes comienzan a marcarse y, en esta ocasión, Poncho de Nigris acusó a Sergio Mayer de “usar calcetín” durante su estancia en Solo Para Mujeres.

Durante la dinámica para definir al líder de la semana, el exparticipante de MasterChef Celebrity comentó que los estelares de los shows para damas usaban hasta dos calcetines para que se les marcara más el “paquete”.

Ante esto, Mayer explicó que “apenas” se enteraba de eso y sostuvo que, en ningún momento, usó ese método para “resaltar sus atributos” durante su colaboración en Solo para Mujeres, además de decir que eso era prácticamente imposible por el tiempo que tenían para cambiarse.

“Yo, de eso, me vengo enterando ahorita. ¿Cómo te lo vas a poner si te cambias el calzón? Entrabas corriendo a cambiarte, no ma***. Cada número, te cambiabas el calzón. Yo jamás me puse un calcetín”, externó, evidentemente molesto.

En su momento, Sergio Mayer formó parte del elenco principal de Solo para Mujeres / Instagram: @sergiomayerb

Como respuesta, De Nigris lo tachó de “mentiroso”, pues dijo que usaba la misma tanga durante las presentaciones y sabía de muchos compañeros que también utilizaban el famoso calcetín.

“Cada número musical, era un calzón diferente. Entonces tú estuviste en otro show ¿Cómo vas a tener la misma tanga? El calzón se cambiaba de acuerdo con el color del vestuario”, increpó Mayer.

Poncho de Nigris resaltó que el uso del calcetín era un truco muy común en Solo para Mujeres / Facebook: MasterChef Celebrity

Al ver que las cosas estaban escalando, Apio Quijano pidió que ya no se pelearan, a lo que Poncho simplemente manifestó que no estaban en un conflicto, sino que debatían sobre el tema.

Finalmente, Mayer dio por concluido la conversación y le dio la razón, de manera irónica, a su colega, al mismo tiempo que dijo que, si fuera verdad, no le daría pena admitir que usó un calcetín.

Sergio Mayer tacha a Poncho de Nigris de “homofóbico”

En otro tema, Poncho de Nigris reconoció que no podría estar con una mujer transgénero, pues su orientación sexual no se lo permitiría.

Ante esto, Sergio Mayer confrontó a su compañero y le mencionó que su comentario era sumamente homofóbico, resaltando que él no tendría problemas en estar con una mujer trans.

“Lo que estás diciendo es homofobia. Tú dices ‘que se me acerque, que me toque’, wey, no pasa nada”, puntualizó, mientras que De Nigris solo se limitó a defenderse y decir que esa era su preferencia.

Poncho de Nigris afirmó que jamás estaría con una mujer transgénero / Twitter: @mergarza

