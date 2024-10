Michelle Vieth: ¡De actriz a maestra! recuerda el tiempo que pausó su carrera para pasar tiempo con sus hijos

La maternidad ha sido históricamente un tema complejo para las mujeres en el ojo público. La sociedad a menudo espera que las famosas combinen una carrera exitosa con una vida familiar perfecta, una expectativa que resulta difícil de cumplir en la práctica.

El caso de Michelle Vieth, quien dejó su carrera en México para convertirse en maestra en Estados Unidos, demostrando que el amor maternal puede superar incluso los sueños más ambiciosos.

En plena plática sobre “¿el éxito es obstáculo para convivir?” En su programa ¡Qué buena hora! Melissa Ortega, Felicia Mercado, Nicola Porcella, Alicia Rábago y Omar Fierro comenzaron a compartir que era el éxito para cada uno.

Melissa Ortega aseguró que para ella el éxito era estar con su familia y darles tiempo de calidad. Situación que secundó Felicia Mercado, pues asegura que ser madre “es muy complicado y difícil”, pues por darles una calidad de vida se ausentan buscando esa superación profesional.

La especialista Alicia Rábago destacó la importancia de una comunicación abierta y honesta con los hijos para abordar temas relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar. La actriz Michelle Vieth compartió una experiencia personal que ejemplifica esta idea. Sus hijos, conscientes de las demandas de su carrera, le pidieron en una ocasión que dejara su trabajo en México para poder pasar más tiempo juntos en Estados Unidos.

“En algún momento de mi vida, estaba trabajando en México, pero vivía en Estados Unidos. De repente, un día mis hijos me dijeron: ‘Mamá, están contratando en el centro comercial. Deja tu trabajo en México y ve a contratarte allá'. Para mí fue un shock, porque nunca he sido de culpar a nadie. Pensé: ‘Híjole, creo que es momento de hacer una pausa en mi carrera’. Y la hice para dedicarme un poco más a estar con mis hijos.”

Nicola en ese momento aseguró que no todos los padres se pueden dar el “lujo de dejar de trabajar” para estar con la familia y espera en algún momento poder ganar lo suficiente para dedicarle tiempo a su hijo sin la preocupación del dinero. Michelle lo interrumpió diciendo que no dejó de trabajar, sino que cambió de giro.

Michelle Vieth le dio la palabra a Felicia, pues aseguró que había vivido lo mismo con sus hijas, pero esta vez fue ella quien migró con toda su familia.

Felicia Mercado

“Algo similar me pasó. Me fui a Estados Unidos después de tantos años haciendo novelas aquí en México. Me llevé a mi hija y me fui a trabajar a otro lugar. Cambias, tu estructura de vida es diferente. Por ejemplo, me mudé a Miami con mi familia y comenzando una nueva carrera allá, pero esta vez para poder estar con ellos y tener una vida más plena y feliz.”