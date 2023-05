Michelle Vieth, orgullosa de su hija por su debut en cine: “se siente algo muy bonito en el corazón”

La actriz está muy emocionada de ver a su hija mayor debutar en su primera película ‘Lo Loca de Reforma’



Michelle Vieth está más que feliz y orgullosa que nunca de su hija Michelle, quien, a su corta edad, ya debutó como actriz en cine; pues participa en la cinta La Loca de Reforma, la cual se estrenó el 8 de mayo.

Recordemos que Michelle a mediados del 2022 se fue a Matamoros, Tamaulipas, a filmar esta cinta acompañada de su hija mayor, ya que este es el debut en la pantalla grande de la jovencita.

Michel fue invitada como madrina del evento del Récord Guinness de la Jarra de Agua fresca de fresa más grande del mundo en Irapuato. Don en encuentro con la prensa señaló respecto a su hija.

Michelle Vieth está muy emocionada y orgullosa de que su hija Michelle debuta en el cine, en la cinta La loca de Reforma, donde ambas participan. / Francisco Mancera

“No hay mayor orgullo que ver a los hijos volar, nosotros les damos las alas, pero también hay que estar detrás de ellos para apoyarlos en todos los sueños e ilusiones que cumplan. Y ver a Michel en pantalla grande no es cualquier cosa, ahí todavía no le cae el veinte, porque me pregunta cuando se estrena la película y la verdad, lo está haciendo en un largometraje”.

Al preguntarle si ella la va a cuidar de los peligros existentes del medio, Michelle respondió: “La educación comienza en casa, se le ponen las bases, no soy mamá cuervo, y estoy igual de emocionada como ustedes”.

Michelle Vieth compartió que dejó a su ser libre de crear su personaje y dejarla fluir a su manera. / Cortesía

Además, agregó “Yo no estuve presente en ninguna de sus escenas, yo dejé que ella creara su personaje, que trabajara sola, y no le dije nada. Porque me gusta respetar el trabajo de los demás, de la escritora como Ana Cache Torres, quien también fue directora de escena de la película”.

Incluso, dijo: Estoy emocionada, no puedo explicarlo con palabras, pero se siente algo muy bonito en el corazón y agradecer a la vida la oportunidad y espero que a todos les guste y nos apoyen en este proyecto”, finalizó.

Michelle Vieth está muy emocionada y orgullosa de que su hija Michelle debuta en el cine, en la cinta La loca de Reforma, la cual se estrenará este año. / Cortesía

La Loca de Reforma