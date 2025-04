Michelle Vieth habla del video que le cambió la vida y aplaude a Alicia Villarreal: VIDEO

Tras romper el silencio sobre la salud de su ex, Héctor Soberón, diagnosticado con cáncer de mama, Michelle Vieth se abrió respecto a que le tomó 14 años hablar del video que vulneró su intimidad, además de asegurar que este incidente sembró en ella una responsabilidad para con otras mujeres.

Por esa misma razón, aplaudió que Alicia Villareal se atreviera a denunciar a su esposo Cruz Martínez por violencia, y señaló la inspiración y coraje que provoca en otras mujeres para hablar de esos temas. ¡Te contamos qué dijo!

La actriz se enteró del diagnóstico que hizo público su exesposo en plena entrevista, y su reacción sorprendió. / Instagram

¿Qué dijo Michelle Vieth sobre el cáncer de su exesposo Héctor Soberón?

Recientemente Héctor Soberón hizo público que, desde hace ocho meses, fue diagnosticado con cáncer de mama, luego de acudir al médico tras notar dolor en el pecho. Gracias a esto, la enfermedad fue detectada a tiempo y por lo tanto recibió tratamiento a base de medicamentos sin necesidad de cirugía.

Pese a que la antigua pareja estuvo marcada por diferentes escándalos que los llevaron al distanciamiento, Michelle Vieth mostró empatía ante la situación de su exesposo. Cuando en el programa ‘Venga la alegría’ se le preguntó por por la noticia, la actriz conocida por ‘Cuidado con el ángel’ se mostró empática y compasiva, pues declaró:

“Desconocía y tristemente. Las enfermedades no se les desea a nadie, la verdad”.

Además, procuró sostener palabras desde su espiritualidad hacia el también actor al señalar lo siguiente: “Me aferro a mi fe en Dios y lo único que puedo decir es que los milagros existen. Dios está contigo en los momentos más duros y siempre hay que buscar su guía”.

No obstante, pese a ser bienintencionadas, dichas declaraciones levantaron revuelo entre los seguidores de la actriz, ya que ha sido precisamente Héctor Soberón con quien se ha enfrentado en escándalos debido a un video muy personal de Michelle que hace años presuntamente habría filtrado su expareja y excompañero en ‘Soñadoras’.

Michelle Vieth y Héctor Soberón / Archivo

Michelle Vieth habla sobre qué le dejó la filtración de un video hace años

A pesar de haber procedido legalmente contra Héctor Soberón por presuntamente filtrar su video, Michelle Vieth parece haber logrado separar ese escándalo de la desgracia de su expareja con la reciente revelación sobre su cáncer. Sin embargo, los daños causados a raíz de dicho evento siguen haciendo eco en la actriz.

En entrevista con ‘Ventaneando’ expresó que le tomó 14 años poder expresarse al respecto del incidente. “Pero cuando entendí mi responsabilidad ante los medios de comunicación, de que mi historia se podía volver la guía de sobrevivencia, de supervivencia de alguien más, fue que con esa responsabilidad y desde ahí, es que comparto’’, sentenció la intérprete.

En los últimos años Michelle se ha responsabilizado por impulsar una ley que castigue casos similares al de ella:

''Tengo la responsabilidad, no sólo para otras mujeres, sino para las niñas, sino para los seres humanos en general. A mí se me violaron y se me violentaron mis derechos humanos. Pero, ahora lo sé decir. Cuando pasó, no sabía ni qué era’’. Michelle Vieth

Michelle Vieth celebra a Alicia Villarreal por alzar la voz

Alicia Villareal recientemente rompió el silencio al declararse víctima de violencia por parte de su esposo Cruz Martínez. Al respecto de este y otros incidentes en su vida, la intérprete de ‘Mejor que tú' se abrió en un concierto con su público y declaró que, pese a estar atravesando una época difícil, quiere dar lo mejor de sí:

“Ha sido una locura, han sido días muy pesados para mí. No me acuerdo de que mi vida haya pasado cosas tan difíciles y la verdad agradezco al público. Quiero decirles que no me escondo, solo que he estado procesando. Me siento muy comprometida de darle lo mejor siempre a mi público que no me ha soltado”.

Michelle Vieth reconoció y celebró el valor de la cantante por denunciar su situación, pues según ella esto ayuda a otras mujeres que atraviesan por lo mismo, ya que ''cuando una mujer tiene la valentía de hablar, inspira a otra mujer a pedir ayuda’’, declaró contundente la actriz.