Alicia Villarreal rompe el silencio en su concierto: “Nunca en mi vida he vivido momentos tan difíciles”

La noche del viernes 28 de marzo, Alicia Villarreal se presentó en el Auditorio Nacional festejando 30 años de carrera. Con su emblemático tema “Te quedó grande la yegua” fue como arrancó el show en punto de las 8:45 de la noche, donde en más de 2 horas y media recorrió todos y cada uno de sus éxitos.

Alicia Villarreal celebró 30 años de carrera en el Auditorio Nacional

Con 5 cambios de vestuario y un total de 34 canciones que incluían varios popurrís, la “Güerita consentida”, como se le conoce de cariño, agradeció a los presentes: “Estar aquí esta noche es importante para mí. Son 30 años de carrera que nunca me han soltado”.

Alicia Villarreal y Arturo Carmona reaparecen juntos / IG: @lavillarrealmx / @arturo.carmona

Temas como “La que baje la guardia”, “Insensible a ti” y “Maldita billetera” fueron de los primeros en ser coreados y ovacionados, para después darle paso a su etapa dentro del grupo Límite con canciones emblemáticas como

“Sentimientos”,

“Con la misma piedra”,

“Alma rebelde” y

“El príncipe” que evocaron a la nostalgia y el recuerdo.

Invitados especiales en el concierto de Alicia Villarreal

Tuvo 3 invitados de lujo esa noche:

Bobby Pulido, quien cantó junto a ella los temas “Pasión” y “Desvelado”. Después salió al escenario el cantante de corridos tumbados Danny Félix y la sorpresa de la noche fue Majo Aguilar, con quien cantó “Tristes recuerdos”.

Llegó la parte acústica del concierto con temas como

“Acá entre nos”,

“Las cuentas claras” y

“Fallaste corazón” para cerrar con broche de oro con sus grandes éxitos como

“Ladronzuelo”,

“Si una vez”,

“Te aprovechas”,

“Ay papacito” y

“Solo contigo”.

Alicia Villarreal / Instagram: @aliciavillarrealmx

Alicia habló de los momentos más difíciles de su vida

Al final del concierto, ofreció unas palabras a la prensa, donde recordó a su padre a un mes de su fallecimiento y habló sobre el escándalo que la envuelve con Cruz Martínez, su aún esposo:

“Ha sido una locura, han sido días muy pesados para mí. No me acuerdo de que mi vida haya pasado cosas tan difíciles y la verdad agradezco al público. Quiero decirles que no me escondo, solo que he estado procesando. Me siento muy comprometida de darle lo mejor siempre a mi público que no me ha soltado”.

Hace unos meses se desató la polémica de la agresión de Cruz Martínez que denunció Alicia Villarreal en un concierto al hacer una seña con la mano, reconocida para aquellas personas que buscan ayuda al sentirse violentadas y atrapadas en una situación complicada.

