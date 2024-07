Ex de Alana Lliteras afirma que su relación no fue “seria”; ella responde y ¿le da la razón?

A mediados del 2023, Alana Lliteras comenzó un romance con Sebastián Villalobos. Los famosos se conocieron en la temporada anterior de ‘Top chef Vip’. Si bien se mostraron muy felices y enamorados, la relación solo duró unos meses.

Durante su participación en ‘La casa de los famosos Telemundo’, la influencer dejó entrever que, entre otras cosas, la ruptura se había dado por una infidelidad del actor.

“Él tenía muchos problemas que no arreglaba. Ahí empezó como que lo raro porque hubo una situación muy rara en ese viaje, pero yo no soy celosa y entonces yo juraba que no había pasado nada y ‘Bebeshita’ (me dijo): ‘Te puso los cuernos con esta’”, indicó.

Pese a todo, la joven dijo haberlo perdonado, pues entendía que el también cantante era una persona que aún no había “terminado de madurar”.

Sebastián Villalobos afirma que su relación con Alana no fue seria

A varios meses desde lo dicho por Alana Lliteras, Sebastián Villalobos sorprendió a todos al declarar que su romance con Alana Lliteras no fue algo serio. Durante su reciente invitación a ‘Top chef Vip’, el joven sostuvo que “el arroz nunca se coció” entre ellos.

“Con Alanita, nada. Realmente, nunca hubo una relación formal, ni por un lado ni por el otro. No hubo un noviazgo. Como que el arroz nunca se coció” Sebastián Villalobos

Alana Lliteras contesta y ¿le da la razón?

Tras la polémica que se suscitó por las palabras de Sebastián Villalobos, la también exparticipante de ‘MasterChef Junior México’ hizo un video para redes sociales en el que señaló que ya está harta de que la “metan en polémicas sin motivo”.

Sin mencionar nombres, dijo que no puede “controlar” lo que dicen las otras personas, sin importar si lo dicho es verdad o mentira.

“Lo último que me interesa es seguir generando tema de conversación con respecto a esto, porque yo ya estoy en otra. Lo último que me interesa es seguir hablando de personas insignificantes de mi pasado que no forman parte de mi vida. Soy una dama y no vengo a hablar mal de nadie” Alana Lliteras

Si bien sostuvo que no quería ahondar mucho en el tema, resaltó que ella no era una mujer de “un solo rato”, sugiriendo que, al menos a su perspectiva, la relación con Villalobos sí fue seria.

“Para mí, Alana, eso de amigos con derecho no va. Es algo que nunca permitiría en mi vida. He aprendido a darme mi lugar. Tema cerrado para mí. Uno hace, dice y da lo que es”, concluyó.

‘La Bebeshita’ defiende a Alana Lliteras y desmiente a Sebastián Villalobos

En medio de todo este escándalo, ‘la Bebeshita’ usó su cuenta de X (antes Twitter) y compartió una serie de fotografías que comprobarían que el romance entre Sebastián y Alana sí fue algo serio.

“Me enoja bastante ¿por qué los hombres niegan todo? ¿por qué no son caballeros? Yo siempre voy a defender a mi amiga ¿que nunca tuvieron una relación? Viajó hasta para conocer a su familia en Mérida. WTF, si duraron como 10 meses”, expresó.

