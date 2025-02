El actor mexicano Sebastián Treviño interpreta en Nueva York al amante de Tennessee Williams

Sebastián Treviño es un actor mexicano que desde 2019 participa en proyectos de teatro en Broadway en Nueva York, Estados Unidos, una de las sedes más importantes en el mundo. En 2023 hizo una gira por todo el país con el musical “On your feet”, que narra la vida y música de Gloria Estefan y su marido Emilio.

En 2024 tuvo una exitosa temporada en Illinois con el famoso musical “In the heights” de Lin-Manuel Miranda. Este pasado 27 de enero estrenó “Kowalski”, una obra basada en hechos reales que aborda el primer encuentro entre el dramaturgo Tennessee Williams y el actor Marlon Brando antes de colaborar en la película “Un tranvía llamado deseo”, que se estrenó en 1951.

Sebastián Treviño, actor mexicano en Broadway / Redes sociales

¿Cómo llegó el mexicano Sebastián Treviño a Broadway?

Al respecto, platicamos con Sebastián, quien nos contó cómo llegó a este proyecto: “Yo fui, me inscribí y me formé (risas). El año pasado me inscribí al Sindicato de Actores de Teatro y una vez que eres parte de éste, tienes acceso al portal que tiene todos los castings. Te puedes inscribir en línea y tu vida se te facilita en temas de audiciones. De esta obra vi la descripción de los personajes, había uno que se llamaba Pancho que era de origen mexicano y dije: ‘Este ya es mío’, y así fue”.

En la obra comparte créditos con Brandon Flynn, quien es mundialmente famoso por su personaje de Justin Foley en la serie de Netflix “13 Reasons Why”, y Robin Lord Taylor. Nos dijo: “Trabajar con ellos es maravilloso, Brandon encarna a Marlon, mientras que Robin a Tennessee. Los dos vienen del mundo de la televisión y ha estado padre convivir con ellos, aprenderles mucho de su experiencia. Yo soy el amante mexicano que tenía en ese momento Tennessee. Tuvieron un romance de seis meses súper apasionado y muy tóxico. En la obra hay cierto aire de violencia y fricción entre los personajes a un grado de que no sabes cuándo va a explotar todo. Pancho era el alma de las fiestas, pero se emborrachaba y era violento”.

Sebastián Treviño, actor mexicano en Broadway

/ Redes sociales

La trayectoria del mexicano Sebastián Treviño en Broadway

Sobre su evolución como actor, nos dijo: “Estoy empezando el 2025 con el pie derecho con esta obra tan importante. En cuanto termine esta producción, ya tengo otra alineada y se están acomodando las cosas perfecto. Estamos en pleno Nueva York en la calle 42 de Times Square”.

En México, antes de migrar, Sebastián participó en la obra “Wicked” junto a Danna y Ceci de la Cueva y nos contó de su experiencia: “Ahora que salió la película fue muy nostálgico para mí y las recuerdo con mucho cariño. Me encanta ver a Danna triunfando, en ese momento cumplió 18 años. Era súper linda, tierna, a lo mejor un poco tímida y cohibida en backstage al principio, pero cuando estrenamos y todo el mundo estaba fascinado con ella, la sentí más cómoda. Por su parte, Ceci siempre ha sido una súper profesional. Es muy generosa como compañera”.

Finalmente, Sebastián nos dijo que además de teatro, le encantaría hacer cine y televisión: “Ya me metí a talleres de actuación frente a cámara porque mayormente he hecho musicales en mi carrera y ojalá se abran esas puertas”.

