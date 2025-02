‘Lagunilla, mi barrio’ recibe este fin de semana a María Barracuda con una actuación musical especial

La obra ‘Lagunilla, mi barrio’, producida por Alejandro Gou, se ha caracterizado por sorprender al público con su historia llena de humor, números musicales muy populares y un reparto lleno de estrellas. Además, cuenta con artistas invitados que hacen que cada función sea diferente e innovadora.

El fin de semana, del 7, 8 y 9 de febrero, la puesta en escena contará con la participación musical de la cantante María Barracuda, quien ya había estado en noviembre pasado con la banda Jotdog, de la que ella es parte.

María Barracuda es la invitada especial del 7 al 9 de febrero / Instagram

María, que ahora se presentará en el musical como solista, contó a TVNotas: “Está padrísimo. Ya me gustó estar en la obra. Ahora voy sola. Mi carrera como solista la retomé en 2019. Estuve en el Vive Latino y en varios shows masivos, pero se atravesó la pandemia. Regresé con Jotdog. Estamos por terminar nuestro disco completo e iniciaré una nueva etapa tanto con la banda como yo por mi cuenta”.

María es solista y también canta en el grupo Jotdog / Cortesía

María agregó: “En noviembre pasado que estuvimos en Lagunilla fue muy divertido, algo único y diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y vivir en la música. Es otro público, otras circunstancias. De entrada, en el teatro tienes una escenografía espectacular que está al servicio de la obra y con una orquesta en vivo, una combinación de elementos que no se dan en otro lado más que en una producción musical y sobre todo las de Alejandro Gou, que son garantía”.

Sin embargo, María reconoce que le da más nervios ir sola que sin su compañero de Jotdog: “Sí, porque yo me encargo de la música, de cómo se va a hacer todo. En cambio, cuando estuve con Jorge Amaro, yo me desentendí de eso y ya sabía que él lo iba a entregar y mezclar, pero ahora llevo dos guitarristas y con la banda de la obra”.

María Barracuda y Maribel Guardia en Lagunilla mi Barrio / Instagram

Se llevó de maravilla con el elenco, especialmente con Germán Ortega y Maribel Guardia

Barracuda nos dijo que la vez pasada que estuvo hizo gran química con el elenco:

“Germán Ortega traía una alergia y nos compartimos muchos tips porque yo también tengo muchas alergias, traía mis remedios homeopáticos y le di tantito. Maribel Guardia, que es una preciosa y siempre me trata de maravilla, ya la conocía desde antes que ya había estado en su programa Muévete. Me tocó frente al camerino de Niurka, que fue una divina. No sé si todas las obras sean así, pero esta puesta en especial tiene un equipo de gente preciosa”.

Lagunilla, mi barrio, obra de teatro de Alejandro Gou cuenta con invitados especiales / Instagram: @lagunillamb

E incluso no descarta incursionar en la actuación: “Me encantaría, estuve en una película hace dos años con un pequeño papel y estaría genial estar en el teatro. Lo platicamos por encimita, pero en una de esas por ahí me van a ver. Sería en algo musical, en Lagunilla o en cualquiera de las producciones espectaculares de Gou”.

Boletos y funciones para ‘Lagunilla, mi barrio’ con María Barracuda

María Barracuda nos adelantó su repertorio para este fin de semana: “Voy a tocar ‘Crisis de nervios’, que es de mi primer disco de María Barracuda, y después ‘Arréglame el alma’ para aprovechar los metales de la obra. Será este viernes 7 a las 8 de la noche, el sábado 8 a las 7 de la noche y el domingo 9 a las 5 de la tarde”.

Lagunilla, mi barrio se presenta en el Centro Cultural Teatro 2 en Av. Cuauhtémoc 19, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

Las funciones son:

Viernes 20:00 horas,

sábado 19:00 horas, y

domingo 17:00 horas.

Los boletos van de los 800 a los 2,300 pesos y están a la venta en la taquilla del teatro y algunas plataformas como Ticketmaster y myticket.mx.com, en la que anuncian descuentos de hasta 50%.