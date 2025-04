Héctor Soberón: Muere el hermano del galán de telenovelas tras padecer cáncer de estómago

Hace unas semanas, Héctor Soberón reveló que le fue diagnosticado cáncer de mama. La noticia conmocionó a la industria del espectáculo, dado que esta enfermedad no sería muy común en hombres. Ahora, se confirmó que su hermano, Guillermo Soberón, murió de cáncer en el estómago.

Héctor Soberón se sinceró y mencionó que, hace 8 meses, le detectaron un tumor cancerígeno. Sin embargo, este fue detectado a tiempo, por lo que logró atenderse con anticipación y evitar que se volviera una situación mortal.

Eso no es todo, también compartió que su familia enfrentaría una difícil situación por la misma enfermedad. Mencionó que uno de sus hermanos tenía cáncer en el estómago, quien lamentablemente, perdió la batalla.

Héctor Soberón tuvo cáncer de mama / IG: @hector_soberon / Juan Pablo Méndez

Héctor Soberón reveló que su hermano padecía cáncer en el estómago

Por otro lado, subrayó que su familia también enfrentó difíciles momentos, dado que su hermano también tenía cáncer, pero este se ubicó en el estómago y ya había hecho metástasis.

“Es una enfermedad dura. Hoy en día mi familia la está padeciendo también con uno de mis hermanos… Pensábamos que mi hermano estaba sano y de la noche a la mañana esta mal. Ahorita ya hay metástasis. Estamos todos ayudando y ver qué onda. A él, le dio en el estómago” . Héctor Soberón

Muere Guillermo Soberón, hermano de Héctor Soberón

A pocas semanas de que Héctor confirmó que su hermano, Guillermo Soberón, tuvo metástasis por el cáncer en el estómago, se reportó que, recientemente, perdió la vida.

Aunque el actor no ha dicho nada con respecto al fallecimiento de su familiar, una fuente cercana a TVNotas nos reveló que Guillermo murió el pasado sábado 12 de abril, debido a que “ya no había nada que hacer” con el cáncer que padecía.

Aunque Héctor intentó buscar una solución para salvarle la vida con una segunda opinión, le reiteraron que no había nada más que hacer, por lo que regresó a Puerto Vallarta a pasar tiempo de calidad junto a su familia.

Eso no es todo, también nos compartieron que la madre de Héctor se encuentra hospitalizada y no está enterada de la muerte de su hijo, Guillermo.

Por su parte, Héctor Soberón solo cambió su foto de perfil de Instagram a una con un moño de luto, la cual dice: “Descansa en paz”. Así como compartió una imagen de un poema para despedir a un ser querido, la cual se llenó de condolencias de sus seguidores.

¿Qué dijo Héctor Soberón sobre su cáncer de mama?

A través de un encuentro con la prensa, Héctor Soberón, ex de Michelle Vieth, abrió su corazón y confesó que él tuvo que tratarse con medicamento el cáncer de mama que le detectaron a tiempo. Reflexionó sobre la importancia de revisarse y explorarse, dado que esta enfermedad le da a mujeres y a hombres.

“En el pecho, comencé a tener dolor y afortunadamente no me operaron. Fue tratado solo con medicina y ya. Por eso hay que crear consciencia, porque dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama. No pasó a mayores, se detectó a tiempo, me dieron medicina y rápido”, dijo Héctor.

