Filtran video de Héctor Terrones desde el asilo donde vivió sus últimos días ¿revela maltrato?

La noticia de la muerte de Héctor Terrones, reconocido diseñador mexicano, conmovió al mundo de la moda. A los 59 años, el creativo falleció de un paro respiratorio, dejando un enorme vacío entre colegas y seguidores. Sin embargo, tras su partida, salió a la luz un video que ha generado impacto y ternura entre quienes lo admiraban: se trata de una grabación tomada desde el asilo donde pasó sus últimos meses de vida, en la que Terrones aparece tranquilo, sereno y con el deseo de “organizarse para salir adelante”.

Revelan que Héctor Terrones estaba viviendo en una casa de reposo. / Facebook: Héctor Terrones

¿Quién fue Héctor Terrones y por qué su repentina muerte conmocionó al mundo de la moda mexicana?

Héctor Terrones comenzó su carrera en la moda en los años 80, trabajando en la industria textil infantil. Su formación profesional se consolidó en la Universidad Jannette Klein, donde estudió Diseño de Moda y más tarde se convirtió en profesor entre 1992 y 1995. Desde entonces, su nombre se volvió sinónimo de creatividad, elegancia y pasión por el diseño mexicano.

En 1995 fundó su propia firma, Héctor Terrones, especializada en alta costura, vestidos de novia, XV años y atuendos exclusivos para celebridades. Su estilo teatral, con influencias barrocas, mitológicas y francesas, siempre mantuvo una fuerte identidad mexicana. Gracias a su talento, representó a México en pasarelas internacionales, incluyendo el Museo del Louvre en París en 2008 y la clausura de Fashion Week Costa Rica en 2012.

A lo largo de su trayectoria, Héctor Terrones vistió a reinas de belleza, actrices y conductoras, siendo parte esencial de certámenes como Nuestra Belleza México. También fue una figura constante en la televisión mexicana, colaborando en programas como Hoy, Vida TV, Cuéntamelo Ya! y La casa de los famosos México, donde su presencia y estilo dejaron huella en la pantalla chica.

Muere Héctor Terrones, querido diseñador de Las estrellas y excolaborador de Hoy. / Redes sociales

¿Cómo vivió Héctor Terrones sus últimos días en el asilo Villa Azul?

Lo que pocos sabían es que Héctor Terrones vivía en un asilo desde hace varios meses. Según revelaron sus sobrinas durante el funeral, el diseñador sufrió una fuerte lesión que lo dejó paralizado de la cadera hacia abajo, lo que lo obligó a recibir asistencia constante.

El video que ahora circula en redes sociales muestra a Terrones desde el asilo “Villa Azul”, ubicado en la colonia Del Valle. En el clip, se le ve con buen semblante, gafas de armazón rojo, cabello largo recogido en un chongo y una playera color vino. Con voz tranquila, el diseñador explica su situación:

Héctor Terrones “Estoy aquí en recovery en la Del Valle que está en Villa Azul, donde estoy en la casa de estancia de adultos mayores. Aquí estoy, la semana que entra igual puedes venir a darte una vuelta, me saludas y estoy aquí organizándome para salir adelante, te mando un beso”.

La grabación fue enviada a una persona cuya identidad no ha sido revelada, pero el tono afectuoso de Terrones deja ver que se trataba de alguien cercano. El diseñador se mostraba optimista, con ganas de recibir visitas y seguir adelante, a pesar de las complicaciones de salud que enfrentaba.

¿De qué murió Héctor Terrones y cómo reaccionaron sus amigos y colegas del mundo de la moda?

Aunque inicialmente se dijo que Héctor Terrones murió por causas naturales, fue hasta días después que se confirmó que el diseñador falleció por un paro respiratorio. La noticia fue compartida por los conductores del programa Hoy, quienes recordaron que Terrones colaboró en la sección de moda del matutino.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Diseñadores, modelos y figuras del espectáculo lamentaron la partida de Terrones, destacando su talento, generosidad y pasión por la moda. Muchos compartieron fotos, anécdotas y mensajes de despedida, reconociendo su legado en la industria.

Beatriz Calles, quien fue una de sus principales impulsoras, escribió: “Gracias por tu arte, por tu entrega y por tu amistad. Te vamos a extrañar profundamente”. Las sobrinas del diseñador también agradecieron las muestras de cariño y revelaron que Terrones enfrentó su enfermedad con valentía y dignidad.