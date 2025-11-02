Héctor Terrones se despidió sin saberlo: su última foto y el altar que conmovió a todos: “Estás con ellos”

Este sábado se dio a conocer la muerte del reconocido diseñador de moda y excolaborador de “Hoy” y “Cuéntamelo Ya!”, Héctor Terrones, a los 59 años.

La noticia conmocionó al mundo de la moda y a sus seguidores, quienes todavía alcanzaron a ver las publicaciones que el diseñador compartió apenas unas horas antes de su fallecimiento, en las que presumía su disfraz de Halloween.

¿De qué murió Héctor Terrones, diseñador y excolaborador del programa Hoy?

El diseñador que también colaboró en “Venga la alegría” y “Sale el sol” murió a causa de un infarto fulminante, compartió su relacionista público en un comunicado.

De acuerdo con información confirmada por su equpo de prensa, Héctor Terrones está siendo velado este mismo día en la Ciudad de México, en la Agencia García López Pedregal, a partir de las 4:00 de la tarde.

Muere Héctor Terrones, querido diseñador de Las estrellas y excolaborador de Hoy. / Redes sociales

¿Cuál fue la última publicación de Héctor Terrones?

Ayer, a las 7:33 de la mañana, Héctor abrió su cuenta de Facebook para compartir lo que, tristemente, se convirtió en su última publicación antes de su deceso. En el post, el llamado “diseñador de las estrellas” mostró su disfraz para el Día de Muertos: un maquillaje de catrín, acompañado de un colorido saco rosa, camisa negra y varias cadenas plateadas.

La publicación recibió decenas de comentarios positivos por su creatividad y estilo, pero, tras confirmarse su fallecimiento, el post se transformó en un muro de despedidas y condolencias de amigos, colegas y seguidores.

Diseñador Héctor Terrones compartió su última foto antes de morir; así se preparaba para Halloween. / Redes sociales

Héctor Terrones también publicó su altar de Día de Muertos

Tres días antes de su muerte Héctor Terrones publicó en Facebook un video en el que mostraba su altar de Día de Muertos, dedicado a dos de sus grandes amores: su madre y su mascota.

En las imágenes se observan fotografías, flores de cempasúchil, veladoras y detalles que reflejaban su sensibilidad y cariño. El video fue acompañado por la canción “La Llorona”, un tema tradicional que ahora cobra un significado aún más profundo.

Al confirmarse su muerte, la publicación se llenó de mensajes de cariño y despedida:

“Qué bello altar, Héctor. Ahora estás con ellos. Descansa en paz”,

“Ya están juntos, mi querido Héctor… sé lo importante que son para ti. Abrazo hasta el cielo.”

“Te fuiste a encontrarlos. Qué triste que hayas partido, vas a hacer mucha falta, amigo. Solo me tranquiliza pensar que estás con tus papás.”

Las publicaciones, que en su momento transmitían amor y nostalgia, hoy conmueven más a sus seres queridos.

Diseñador Héctor Terrones compartió su última foto antes de morir; así se preparaba para Halloween. / Redes sociales

¿Quién fue Héctor Terrones, diseñador y excolaborador de Hoy?

Héctor Terrones inició su trayectoria en el mundo de la moda durante la década de los 80, cuando comenzó trabajando en la industria textil infantil. Posteriormente, se formó profesionalmente en la Universidad Jannette Klein, donde no solo estudió Diseño de Moda, sino que años más tarde se convirtió en profesor, impartiendo clases entre 1992 y 1995.

En 1995 lanzó su propia firma, Héctor Terrones, dedicada a la alta costura y especializada en vestidos de novia, de XV años y diseños exclusivos para celebridades. Su estilo se caracterizó por una estética teatral, con influencias del barroco, la mitología, la historia francesa y, al mismo tiempo, profundas raíces mexicanas.

Su talento lo llevó a representar a México en importantes pasarelas internacionales. En 2008, hizo historia al convertirse en el único diseñador mexicano en presentar una colección en el Museo del Louvre, en París, y en 2012 tuvo el honor de clausurar la Fashion Week de Costa Rica.

A lo largo de su carrera, vistió a reinas de belleza, actrices y conductoras, incluyendo a varias ganadoras del certamen Nuestra Belleza México. Además, fue una figura constante en la televisión, colaborando con programas como “Hoy”, “Vida TV”, “Cuéntamelo Ya!” y “La casa de los famosos México” etc.

