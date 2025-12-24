Muerte de Dulce: A un año de su muerte su última voluntad sigue sin cumplirse por pleitos familiares

A un año del muerte de la cantante Dulce, ocurrido el 25 de diciembre de 2024, su última voluntad sigue sin concretarse. Aunque la intérprete dejó por escrito una petición específica en su testamento, diversos conflictos familiares surgidos tras su muerte han impedido que este deseo se cumpla hasta ahora, situación que ha sido confirmada públicamente por su hija, Romina Mircoli.

Dulce / Redes sociales

¿Cuál fue la última voluntad de la cantante Dulce?

De acuerdo con la información compartida por su familia, Dulce habría dejado establecido en su testamento que su última voluntad era que sus cenizas fueran depositadas junto a las de su madre. Para ello, la cantante habría adquirido con anticipación lotes funerarios en su ciudad natal, Matamoros, Tamaulipas.

Este deseo, que formaría parte de las decisiones que la artista tomó en vida, no ha podido concretarse a un año de su muerte. Según se ha informado, la imposibilidad de llevar a cabo este trámite se debe a conflictos familiares que se desataron tras su muerte y que, hasta el momento, no han sido resueltos en su totalidad.

Dulce murió a los 68 años debido a complicaciones de salud derivadas de la metástasis en el pulmón, consecuencia del cáncer de riñón que padecía. Durante los días previos a su muerte, permaneció hospitalizada y estuvo acompañada por su hija, a quien habría comunicado de manera directa algunos de sus deseos finales, entre ellos una despedida íntima con sus seres queridos.

Dulce muere y no fue velada / Archivo TVNotas

¿Por qué no se ha cumplido la última voluntad de Dulce a un año de su muerte?

Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce, explicó que uno de los principales obstáculos para cumplir la última voluntad de su madre ha sido la falta de documentos necesarios para realizar los trámites correspondientes. En entrevista para el programa De primera mano, la hija de la cantante señaló que no se le han entregado los papeles requeridos, lo que ha retrasado el proceso.

“Yo iba a ir para allá pero no se me están entregando los papeles. Como tengo una lista, tema tras tema legal, he tenido que ir poniendo orden en ellas” Romina Mircoli

Añadió que actualmente existen otros asuntos legales prioritarios que han tenido que atenderse antes de avanzar con el tema de las cenizas.

Entre estos asuntos, Romina mencionó procesos relacionados con denuncias por violencia digital y agresión de género, los cuales, según explicó, han sido particularmente dañinos y requieren atención inmediata antes de poder continuar con otros pendientes legales relacionados con la herencia y las decisiones testamentarias de su madre.

¿Qué conflictos familiares han impedido que se cumpla el testamento de Dulce?

Tras la muerte de la cantante Dulce, se dio a conocer que Romina Mircoli envió la urna con las cenizas de su mamá a una tía y a una prima. Esta decisión detonó un conflicto familiar que se hizo público, luego de que algunos integrantes de la familia acusaran a la hija de la artista de maltratar la urna al enviarla por paquetería.

Ante estas acusaciones, Romina se defendió señalando que su actuar estuvo condicionado por la falta de documentos oficiales que le permitieran cumplir de inmediato la última voluntad de su madre. De acuerdo con su versión, el envío de las cenizas se realizó mientras se resolvían los trámites legales pendientes.

Este no es el único conflicto que enfrenta la familia de Dulce. También existe una disputa legal relacionada con los derechos de la marca que llevaría el nombre de la cantante y que sería utilizada para el lanzamiento de una línea de maquillaje. En este proceso se ha visto involucrado el diseñador Mitzy, quien fue amigo cercano de la intérprete durante varios años.

La suma de estos desacuerdos legales y familiares ha provocado que, a un año de su fallecimiento, la última voluntad de Dulce siga sin cumplirse. De acuerdo con lo expresado por su hija, será a través de instancias legales como se buscará destrabar los procesos pendientes para finalmente llevar a cabo lo que la cantante dejó estipulado en su testamento.

