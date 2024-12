¿De qué murió Dulce, la cantante? Estos fueron los motivos que derivaron su partida

La pérdida de la cantante Dulce, quien falleció el pasado 25 de diciembre, causó conmoción en su público, así como en toda la industria musical.

Luego de que pasó varias semanas hospitalizada debido a su delicado estado de salud y su intervención de decorticación pleuropulmonar, su hermana Isabela confirmó el sensible fallecimiento de la gran cantante mexicana a los 69 años de edad.

La situación causó sorpresa, dado que en sus redes sociales habían subrayado que la cantante muy pronto sería dada de alta.

Y es que en TVNotas te contamos que una fuente cercana a la cantante nos dijo que: “el 5 de diciembre tuvo una cirugía llamada ‘decorticación pleuropulmonar’ para extraer esa masa benigna. La operación duró 6 horas. Todos sus males son a consecuencia del Covid-19 que contrajo en 2021”.

Por su parte, su yerno externó que la reacción había sido positiva e Iván Cochegrus contó que, horas previas a su deceso, ella se mostró muy bien y fuerte. Sin embargo, se desconocían puntualmente los motivos de su fallecimiento.

Estas fueron las causas del fallecimiento de Dulce ¿de qué murió?

A pocas horas del fallecimiento de Dulce, la jefa de redacción de Multimedios, María Luisa Valdés Doria, dio a conocer que la cantante murió a causa de cáncer de pulmón a las 9 am del pasado 25 de diciembre.

Ahora, María habló con Jorge Flores, vidente y amigo cercano de Dulce, quien reveló los motivos del fallecimiento de la cantante.

A través de una plática en Multimedios, el pitoniso comentó que él ya sentía la partida de su amiga. Además, confirmó que la cantante murió de cáncer de pulmón.

“Era tan grande el tumor que tenía que, cuando se lo quitaron del riñón, como que le hizo falta ese sostén al pulmón, pero ya lo había infectado, sin que se diera cuenta. Tenía uno muy grande, que estaba alimentado por una vena, que no se lo podían quitar... Me dijo su asistente que se había muerto en la mañana”. Jorge Flores

Así lo dijo Jorge Flores:

Asimismo, Gerardo Medina, también amigo de la cantante, coincidió en que Dulce tuvo metástasis en el pulmón.

“En el hospital le dicen que tiene un tumor en el riñón. Un tumor que le extirparon, ese tumor pegaba con el pulmón. Lo que realmente tenía era un cáncer de pulmón”, dijo Gerardo en una entrevista.

Así lo dijo Gerado Medina:

Por su parte, Ivan Cochegrus también reiteró lo antes dicho. En un encuentro con las cámaras de TVNotas, el amigo de la cantante expresó:

“Ella tuvo un problema en el mes de marzo, que es cuando le extirpan el riñón Ella estaba muy optimista, en sus estudios salió limpia, pero cuando tenía su presentación en Zacatecas, me habla porque quería hacer un concierto tipo primera fila ,luego se fue a Zacatecas, ella tenía una presentación en una boda y me habló y me dijo que no hablaba, que se había tomado su medicamento y nada, al otro día fue al neumólogo y le descubren esta situación”, mencionó.

Agregó: “Se alojó en el pulmón, muy cercano a la pleura, se estaba atacando a través de la quimioterapia, pero los doctores decían que todo iba perfecto”.

¿Dulce presentía su muerte?

En TVNotas te compartimos un audio inédito en el que Dulce habló acerca del cáncer que padeció, su testamento, así como si le temía a la muerte. ¿Ella ya lo presentía?

“Me organicé nada más para que, en caso de que me pasara algo, pues no batallaran tanto para encontrar los documentos”, se escucha en el audio.

