Horóscopo semanal del 12 de al 18 de agosto de 2025 ¡Todos los signos!
Te presentamos el horóscopo semanal del del 12 de al 18 de agosto de 2025. Las predicciones en la salud, el amor y el dinero para todos los signos según Kala Ruiz.
Seguimos con la época del signo Leo. Aquellos nacidos bajo este signo son el centro de todas las miradas y halagos. Tienen gran magnetismo. ¡Son pura luz y llaman la atención por ello! En ocasiones no son nada empáticos y miran por encima del hombro a su alrededor. Serán los primeros en darte like si de verdad les interesas.
ARIES del 12 al 18 de de agosto del 2025, horóscopo semanal
ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL
Tendrás conversaciones y replanteamientos familiares respecto a asuntos que involucran bienes, propiedades y legados. Financieramente, obtendrás buenos rendimientos en tus inversiones.
Seguro vives el inicio de la buena suerte y abundancia en los negocios. Si empiezas una relación o coqueteo, tomará su tiempo, pero hay avances. No realices desembolsos que impliquen deudas. Demuestra tu sexualidad. Te conviene.
TAURO del 12 al 18 de de agosto del 2025, horóscopo semanal
TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO
Está perfecto que quieras innovar con tus nuevos proyectos, pero conviene ser moderado. Apégate a las rutinas planeadas y poco a poco introduce lo nuevo. Si se trata de tu salud y cambiaste de médicos, no tomes al pie de la letra lo que te indican.
Pregúntale a tu cuerpo e intuición. Te urge una desintoxicación corporal sin tanto medicamento. Evita irritar a tu pareja y a quienes te rodean, para no discutir.
GÉMINIS del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO
Haz tu trabajo con todo el corazón. Implementa tus nuevos conocimientos. Tu labor hablará por sí misma y pronto te promoverán. Si trabajas de forma independiente, verás florecer tus negocios con mayor economía.
Mejora tu mercadotecnia digital para lograr abundancia plena. En el amor, evita reclamos. Provoca reconciliaciones y cercanía. Tu encanto sexual será irresistible. Toma magnesio con potasio para las articulaciones.
CÁNCER del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO
No estés a la defensiva, porque atraes separabilidad Ábrete a la vida, a las nuevas tendencias y circunstancias de la modernidad. Será la única forma de introducirte en el nuevo mundo y lograr tus objetivos. No te aferres a lo que te funcionó antes, porque ya no existirá más.
Evita roces y discusiones en el trabajo. Sé sabio y no te alteres. La inteligencia emocional será la clave. Llegan oportunidades de ganar más dinero.
LEO del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO
Tratas de subir tu ánimo y vibración para no perjudicar las siguientes decisiones laborales que te urge tomar. Para influir positivamente en tus trabajadores y proyectos, muestra aplomo y conocimiento profundo de los temas que planteas.
Ahorra todo lo que puedas. No derroches. Hay gastos fuertes por delante y un viaje. No descuides la relación de pareja. Sé más detallista. Llega una tremenda tentación sensual.
VIRGO del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE
Tu don de gente y simpatía te abrirán muchas puertas sociales y laborales. Asiste a las invitaciones y reuniones de la oficina. Conocerás a personas importantes que serán valiosas para tu futuro cercano. Aunque haya despidos en tu empresa, tú permanecerás vigente. Suelta los despilfarros.
Piensa sabiamente para crear abundancia y riqueza. Cuidado con los cambios de temperatura. No esperes a ser requerido en el amor. Da el primer paso.
LIBRA del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE
No fuerces o apures acontecimientos. Sé flexible ante los inconvenientes: Aun así, lograrás tus metas. En tu trabajo te pedirán y reclamarán mayor presencia, participación y comunicación pertinente. No te justifiques ni pongas pretextos.
Acepta, pide disculpas y disponte a mejores resultados. Cuidado con los contratos que firmas, sobre todo de vivienda. Estás mostrando inseguridad con la pareja. ¡Aguas! No es sexy.
ESCORPIÓN del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE
Quizá se te subieron los humos o fuiste arrogante con tu equipo laboral, tus jefes o la gente a tu alrededor. No habrá falla si ahora te inclinas hacia las emociones, sentimientos y familia.Los demás entenderán que estabas presionado.
Los resultados finales de tu labor serán muy halagadores. Aparecen pagos inesperados que habrá que solventar. El hielo con la pareja se derretirá con caricias candentes. Llega una aventura sexual.
SAGITARIO del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE
Tu casa será tu reino. La interacción y la convivencia familiar serán una delicia. En lo económico, las cosas no están fáciles. Hará falta una reestructuración desde la raíz en tu carrera.
Necesitarás colaboradores expertos que impulsen tu empresa o proyectos.
Has gastado mucho y quizá has tomado malas decisiones que deberás reparar. El amor va viento en popa, pero aún no vivirán juntos ni hay matrimonio en puerta.
CAPRICORNIO del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO
Hay de todo en tu vida ahora. Por un lado, progreso en algunos proyectos que te ilusionan, y por otro, piedritas en el camino que te traen tenso y malhumorado. No metas las manos al fuego por nadie. Hay razones que desconoces. Analiza con detenimiento tu economía y contabilidad. Atente a los números.
Mejora la relación de pareja. Hay viajes románticos. Te urgen nuevos médicos y tratamientos modernos.
ACUARIO del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO
Tu salud debe ser tu prioridad. Necesitas mayor vitalidad. El magnesio con potasio pueden ser tu solución. Chécalo con tu médico. Mantente en tu trabajo actual, mejóralo, especialízate, modernízate y amplía tus servicios. Las ventas y el comercio en general pueden darte buenos resultados para nivelar tu economía.
Permite entrar a ese amor que llega. Regálate más pasión, abrazos y besos. Da el primer paso, no te esperes.
PISCIS del 12 al 18 de de agosto del 2025 , horóscopo semanal
PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO
Si vas a remodelar, pintar o mejorar tu hogar, hazlo con esmero y con especialistas, si no, tendrías una experiencia desagradable. Serás reconocido por tu trabajo y recibirás halagos y proposiciones.
No te compliques la vida en labores que no son lo tuyo. Enfócate y florece en lo que ya realizas. Se abre la oportunidad de hermosos romances y enamoramientos. No eches todo a perder por un arranque.
