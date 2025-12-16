Horóscopo semanal del 16 al 22 de diciembre del 2025, ¡todos los signos!

Inicia la época de los capricornio. Las personas de este signo se toman muy en serio todos sus compromisos, ya que eso les fortalece el autoestima. Se esfuerzan por asumir más responsabilidades y progreso. Son líderes. Además, buscan admiración y respeto, son cuidadosos, pues planean cada parte de su vida. Se caracterizan por ser muy críticos, y como dato interesante, son muy exigentes cuando se trata de salir con alguien, pero emocionalmente reservados.

Aries del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Algo hermoso y mágico entra a tu vida. Logras una meta muy acariciada, aunque para ello debas cambiar y afinar el plan original, pero valdrá la pena. Si tienes que finiquitar algún contrato, convenio o sociedad, hazlo antes de que termine el año. Ha habido batallas fuertes en lo laboral. Depurarás el equipo humano para quedarte con quien te sume y no te ponga piedras en el camino. ¡Conecta con la energía receptiva de ayuda! No eres “Superman”.

Tauro del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Hay salidas, amigos y celebraciones. Alguien que te importa mucho no te toma en serio. No cree en tus argumentos y piensa que puede darte el avión. Con tus actos y decisiones, enséñale de qué estás hecho. Pon el ejemplo al trabajar, ser independiente y creativo. Regresa gente del pasado que no es conveniente para ti. ¡Ojo! Quítate culpas e inseguridades. Estás ante la posibilidad de una nueva vida más plena.

Géminis del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Se caerán las máscaras de algunas personas que aparentaban ser “mosquitas muertas”, pero traen dobles intenciones. Saben que les puedes descubrir sus mentiras y fechorías. Se te aconseja exfoliar tu cuerpo con sal gorda marina, del cuello para abajo: Te mojas en la regadera, te pones la sal y luego te bañas normalmente. Llegan proyectos muy exitosos. Vas para arriba. Confía. Eres una estrella que brilla.

Cáncer del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Finiquitas cargas, responsabilidades y sociedades con gente que ya no te suma. Te moverás a un lugar más cómodo y adecuado para el próximo ciclo 2026. Habrá que ser muy diplomático para salir impecable de los compromisos que te ocupan. Te urge encontrar “tu tribu”:

El grupo donde te sientas a gusto, puedas fluir y fortalecerte para avanzar. Una terapia o constelación familiar te caería de maravilla.

Leo del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Quizá sientas que las épocas pasadas fueron mejores, pero 2026 trae sorpresas muy agradables para ti, aunque ahora no lo parezca. Tu zona laboral ha sido complicada. Has lidiado con criterios reacios y competencias desleales. No es nada personal. Toma en cuenta que esas personas son limitadas. Llega un viaje muy reparador. Logras un proyecto personal que será fascinante y exitoso. Tu pareja pasa por un momento difícil. Dale chance.

Virgo del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Es una semana de aclaraciones. Pondrás las cartas sobre la mesa. Tomarás decisiones y darás el siguiente paso con libertad, sin condicionamientos. ¡Atrévete! Te quitarás mucho peso de encima. Se cierran puertas y se abren otras más grandes. Mereces mucho más de lo que ahora tienes. Darás el salto cuántico hacia esa realidad ideal que cocinas. Te llega una excelente oportunidad de trabajo, aunque los horarios no te encantarán.

Libra del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Estás muy perceptivo. Tu comunión con la espiritualidad te hará sentir dichoso y protegido. Cultiva a tus amistades. Llámalos, invítalos, no esperes a que ellos te busquen. Tendrás sueños muy reveladores. Hay viajes reparadores y llenos de aventuras a la vista. Secretos familiares saldrán a la luz. No todos serán cómodos. Habrá que acelerar los pasos. Quizá te das demasiadas licencias en todas las áreas de tu vida.

Escorpión del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Es un mes de suerte. Suceden muchas posibilidades lucrativas y afortunadas a nivel laboral. Es verdad que tienes detractores que hablan a tus espaldas, pero no tendrán ni la fuerza ni la credibilidad para perjudicarte. Manéjate con flexibilidad y humildad. Puede que los demás te perciban muy autoritario y “sabelotodo”. Con la pareja, para refrescar la relación, será sano darse su espacio, salir con los amigos, no mezclar trabajo con amor.

Sagitario del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Aunque estén complicadas las situaciones de trabajo, con prisas y contratiempos, todo saldrá bien, con las acciones y modificaciones pertinentes. Hay amorcito dulce y meloso a tu lado, aunque no sabes aún si querrás estar ahí para siempre. Goza el presente y multiplica los instantes de felicidad. Tus miedos e inseguridades salen a la luz para que los disuelvas y los transformes en seguridad en ti mismo. Mejora tu salud.

Capricornio del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Terminas un ciclo muy complicado que duró varios años, en cuanto a tu salud, economía o conflictos con socios. Tantas preocupaciones te han desconectado de

tu corazón y de tu cuerpo. Regresa a tu casa interna, tu alma, lleno de paz y armonía. Ese será tu pasaporte y solución a todo conflicto. Te has sentido solo, pero hay muchas personas a tu alrededor que te aman y no te das cuenta. Recibe su amor.

Acuario del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Hay aciertos, un proyecto que te sale bien, entrevistas y citas exitosas. Quítate la idea de que las cosas se van a derrumbar por las experiencias pasadas. Entras en la rueda de la fortuna que va hacia arriba otra vez. Los nuevos compromisos deberán ser ejecutados con impecabilidad, para atraerte buena ventura. Una persona que te tenía mala voluntad al fin te suelta. Hay viajes gozosos a la vista. Una empresa te hará una excelente propuesta.

Piscis del 16 al 22 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Estás en pleno proceso de transformación. La mejor noticia es que serás el signo mejor aspectado y con mejor suerte en 2026. Aunque ahora todo se mueve y cambia, ten la seguridad de que es para tu más alto bien. La espiritualidad te será de gran ayuda. Te quedará claro cuál es tu misión de aquí en adelante. Suelta preocupaciones, cargas y negatividad, ya sean tuyos o de gente a tu alrededor. Llénate de luz. Vienen milagros.

