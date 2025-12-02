Horóscopo semanal del 2 al 8 de diciembre del 2025, ¡todos los signos!

Iniciamos con la época del signo de Sagitario. Las personas de este signo a asumen riesgos por naturaleza, independientes y aventureros. Son grandes empresarios, pueden destacar en el sector inmobiliario, turismo, derecho, finanzas, comercio exterior, negocios y la bolsa. Les gusta estar ocupados. Suelen buscar trabajos que les permitan viajar, conocer gente nueva y desahogarse.

Aries del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Has tenido que rehacer varias cosas y proyectos. Ahora que mercurio ya está directo, todo te será más fácil, sobre todo la comunicación y los traslados, los planes para viajes y reservaciones al fin se concretarán. Habrá mucha gente “preguntona” y tendrás que responder lo mismo una y otra vez hasta que lo capten. Necesitas nichos internacionales urgentemente. Encontrarás un buen amor.

Tauro del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo

Urge dejar entrar a nuevas personas a tu vida y ampliar tu círculo social. Deja de reprimir tus verdaderos sentimientos, no trates de “encajar” con gente o circunstancias en las que no te sientes cómodo. Es un momento decisivo y si te atreves a avanzar, el 2026 llega mucho más fácil y cómodo para ti. Aplica tus talentos, destaca con gallardía, te lo mereces y es tu momento. No quedarás desprotegido económicamente.

Géminis del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Al fin saliste de esa niebla mental que te perturbaba. Recobras tu conexión con tu ser, tu espiritualidad, Dios te habla al oído. Ese proyecto que tanto te apasiona al fin se concreta. Será el inicio de toda una profesión exitosa. Superas la crisis económica. Dale a los desposeídos, ayuda a otros y la energía te lo regresará con creces y abundancia infinita. Este mes te llega una oportunidad de oro que ini imaginas! Resurges con fuerza.

Cáncer del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Mejoran tus finanzas en pequeña escala. Acude a las invitaciones que llegan porque conocerás gente que sera clave para tu futuro próximo. Estás intenso, queriendo vivir a tope la exuberancia de tus sentimientos, permítetelo. Además del trabajo o negocio actual, se suman otros quehaceres independientes que te darán el dinero extra que necesitas. Logras mantenerte o quedarte en una casa o departamento.

Leo del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Has tenido turbulencias tanto en el seno familiar como en el trabajo, no ha sido fácil. Sin embargo, entras en una etapa de relajación, invitaciones, festejos y reconciliaciones gratificantes. Hay viajes cortos con excelente compañía. No puedes apurar ni influenciar los procesos de los demás, pero sí puedes empoderarte y reinventarte para cerrar este año y empezar 2026, que es un año 1, de inicios a gran escala. Mejora la salud y tu humor.

Virgo del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Regresa la confianza en ti mismo, aunque sabes no sera un mes fácil, por la situación familiar y los compromisos que conllevan. Hay conversaciones pendientes que no serán fáciles de abordar. En 2026 tu corazón explota de amor y se vuelve a abrir, ten la seguridad de que vienen cosas magníficas para ti. El clima laboral será agridulce, por un lado, estarás satisfecho con tu desempeño, y por otro, buscarás nuevos nichos profesionales y así será.

Libra del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te has sentido solo, con miedos e inseguridades, pero hay buenas noticias: Estás por entrar en un periodo de realización y creatividad artística. Escribe, pinta, publica, esculpe, canta, baila, regalale al mundo tu expresión divina, Si estás buscando regresar a la vida de alguien, eso no sucederá. Mejor ve hacia el futuro, ahí está tu media naranja. Mantendrás tu trabajo actual, pero hay que hacer algo más para mejorar tu economía.

Escorpión del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Te darás un respiro, soltando la maleta de las responsabilidades para reponerte física, mental y espiritualmente. Aunque te gusta estar acompañado, buscarás el silencio, comer en casa, disfrutar tu música y series. Eso te permitirá renacer con fuerza, no te faltará trabajo en 2026 y estarás fuerte y decidido para realizarlo. En el amor, gozarás de lo que te une con tu pareja y soltarás lo que sabes no puedes cambiar de él o ella.

Sagitario del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Te desconectas de gente conflictiva, no permitirás que te arrastren ni al drama ni a la confrontación. Estarás conectado con la abundancia, en proyectos que te reditúan buena economía. Rompes bloqueos, traumas y viejas formas de ser, y te funciona de maravilla, te ves muy diferente, hasta físicamente luces más guapo y joven. Recuperas tu salud física y mental. Asuntos legales se solucionan a tu favor.

Capricornio del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Avanzan tus asuntos ahora que Mercurio está directo. Al fin te pagan deudas pendientes, logras entrevistarte con esa persona que estabas buscando cierras negocios importantes. No cuentes tus proyectos, hay una oportunidad de oro que está llegando, pero no lo comentes hasta que finalice. Hay eventos, festejos y reconciliaciones. Te exigirás menos y gozarás más, esa es la lección que llega en 2026. Cuida mucho tu salud.

Acuario del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Ahora con Mercurio directo podrás retomar lo que había quedado inconcluso. Este mes será sumamente productivo, sucederán eventos que te harán sentir dichoso, poderoso y feliz. Ahora sientes cargas pesadas, que se resolverán si mejora tu situación económica, para dedicarte a lo que realmente te gusta. No sueltes tus sueños, 2026, que es año 1, puede ser tu año si te disciplinas, ordenas y le entras a lo que haga falta.

Piscis del 2 al 8 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Reconoces que eres una persona ¡intensa!, que no se conforma con medias tintas. No fue un año fácil, pero llega una etapa de gozo, alegría, amigos e invitaciones. Sales de tu guarida hacia el mundo nuevamente. Si estuviste enfermo, hay recuperación total. No reprimas tu verdadera personalidad, porque es tu sello único. Llegan personas foráneas a visitarte, será agradable. Con la pareja, salir de la rutina ayudará.

