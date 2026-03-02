Horóscopo semanal de 3 al 9 de marzo del 2026, ¡todos los signos!

Continuamos en la energía de estos seres de carácter soñador e imaginativo, para quienes la amistad es un tesoro invaluable. Su esencia romántica y creativa los impulsa a vivir con una fuerte pasión por el arte, acompañada de una sensibilidad artística que pocas veces pasa desapercibida.

Su melancolía los lleva a conectar profundamente con todo y con todos, formando lazos emocionales intensos y significativos. A veces, para sentirse cómodos, prefieren construir una realidad propia, un mundo paralelo donde puedan refugiarse, explorar su imaginación y vivir en la serenidad que tanto buscan.

Aries del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Es verdad que abriste muchas puertas y flancos laborales y no todos están avanzando como esperabas. Los tránsitos planetarios no han estado fáciles, ni tampoco las relaciones laborales o sociales. Hay rivalidades entre socios o colegas. Se te recomiendan los baños diarios con sal marina: Frota de cuello a pies y luego te bañas normalmente. Harán toda una diferencia. A partir del 20 de marzo, todo mejorará para ti. Los asuntos legales marcharán lentamente, pero a tu favor.

Tauro del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Si estás en medio de transacciones y negocios, o si estás buscando trabajo o una nueva ocupación, será indispensable que, al entrevistarte, hables con claridad. Sé conciso, sin decir de más. Lleva tu proyecto por escrito, previamente analizado y revisado. Dale seguimiento a todo proceso personalmente. No delegues. Hay gente aprovechada que quiere abusar de ti. No le cuentes tus intimidades y vida a nadie. Abre los ojos. No te dejes embaucar. Progresarás poco a poco, pero ¡entra en acción!

Géminis del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Los cambios y nuevos caminos que estás esperando que se abran están por suceder. Lo más importante ahora es hacer contacto con tu corazón, que se había enfriado, había perdido pasión por la vida, con desconfianza hacia los demás. Deja que fluyan y salgan esos sentimientos, miedos o rabia. No los trates de acallar. Dales libertad para poder transformarlos en luz. Encontrarás la forma de ganar más dinero. Retomas proyectos que actualizarás y les darás nuevo formato.

Cáncer del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Te tomas muy en serio tu vida y estabilidad económica. Los negocios y proyectos que tienes en las manos prometen excelentes resultados. Si alguien o alguna institución te debe dinero, regresará a ti, sin duda. Sientes que los demás no te entienden. Hay cierto aislamiento emocional, pero hacia finales de marzo tu vida cambiará por completo. Encontrarás tu tribu y tu lugar en el mundo. Subes tu autoestima. Te verás más guapo y joven en el espejo.

Leo del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

A pesar de todo lo que acontece en el mundo, tus proyectos y economía avanzan contra viento y marea. Eres un ser solar. Al entrar la primavera se derramarán las bendiciones sobre tu cabeza y negocios. Renaces. Vuelve a haber pasión en tu mirada, con ganas de salir al mundo y vencer la inercia. Recuerda el dicho: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. ¡Lo vas a comprobar! La gente o los conocidos que te interesan, para hacer negocios, creen en ti más de lo que tú supones.

Virgo del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Ya no te sentirás solo. Ángeles terrenales se están acercando para cuidarte, acompañarte y presentarte a personas muy importantes, que serán claves en tu éxito profesional cercano. ¡Sube las antenas! Sabes que puedes ayudar a los tuyos sin dejar tu vida de lado. ¡Hay que hacerse tiempo para todo! Recibirás bendiciones por tu buen corazón. Estás cerrando ciclos e iniciando nuevos. Te transformarás de pies a cabeza. Atraerás, como imán, a aliados y cómplices de vida.

Libra del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Estarás tierno, sensible y con el corazón abierto hacia el mundo y los demás. Te darás permiso de salir a disfrutar el parque, el bosque y el cielo azul. Ese proyecto que traes entre manos promete éxito. Solo hace falta que lo hagas realidad, que le des forma, con un formato novedoso y moderno. Te integrarás a un grupo de personas que te harán sentir muy cómodo y feliz. Te vuelves a abrir al amor, ya sea como romance, o en familia o amigos. No te compares con los demás. Eres único.

Escorpión del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Quizá estás muy convencido de que tú tienes que hacerlo todo, porque nadie lo hará por ti. Decreta que te lleguen colegas, compañeros y trabajadores eficientes y leales. Así será. Te propondrán 2 proyectos a la vez que se empalman y no podrás hacer ambos. Tu corazón te dará la respuesta. Alguien te invitará a una reunión o grupo, solo para exhibirte, no porque le importes. ¡Aguas! Puede que no seas “monedita de oro” ni le caerás bien a todos, porque brillas. Y eso trae recelos.

Sagitario del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Vas galopando a todo vapor, trabajando y ensanchando tus horizontes. Pagas deudas y evitas a gente tóxica. No sientas pena al alejarte. Siéntete orgulloso de ti mismo, por darte tu lugar. Puede que tus metodologías laborales estén causando cierta fricción con tus trabajadores o compañeros de trabajo. Sería bueno reflexionar al respecto. Te quedará muy claro el amor que te profesa tu pareja. Si aún estás soltero, llega alguien que se quedará para siempre.

Capricornio del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Tienes el fuerte sentimiento de que tu vida tiene que dar un nuevo vuelco, quizá un cambio de ciudad o de casa, o bien nuevos socios que impulsen tus negocios. Hay muchas situaciones alrededor que te causan fricción y enojo. Bendice esos síntomas, porque serán el trampolín para que te muevas hacia otra dirección. Te liberarás de cargas que ya no necesitas. Ten la seguridad de que los nuevos proyectos serán venturosos. Se reanima satisfactoriamente la relación de pareja.

Acuario del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Hay muchas situaciones que bloquean tu mente. Piensas demasiado y ya no sabes qué rumbo tomar. Los tránsitos planetarios, más los eclipses, realmente te están moviendo el piso. Permite el proceso. No trates de ignorar o acallar tus miedos, dudas o traumas. Déjalos fluir, salir y existir. No los reprimas. Así será más fácil verlos de frente y soltarlos. Irás paso a paso progresando, siempre y cuando sueltes el personaje actual y te atrevas a ser alguien nuevo. Ya es el momento de renacer.

Piscis del 3 al 9 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Tus proyectos y objetivos se han tardado más de lo que esperabas. Ten la seguridad de que es perfecto, porque no podías precipitarte. El exterior estaba muy revuelto y primero las aguas tenían que regresar a su cauce. Tu salud requerirá atención. No será nada grave, solo una descompensación por la fuerte energía que está ingresando al planeta. Cuidado con la paranoia. No sigas tantas noticias ni veas enemigos donde no los hay. Sube tu vibración y frecuencia meditando a diario.

