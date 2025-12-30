Horóscopo 2026: Libra, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Libra es el signo del zodíaco que corresponde a las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Predicciones para Libra en 2026, horóscopo anual

El segundo semestre del año ¡será el más venturoso! El 2 de junio, Júpiter bendecirá tu carrera y riqueza con patrimonio sustancioso. Podrás comprar un bien raíz o un coche. Te darás a la tarea de trabajar para mejorar tu estatus y finanzas, y así lograr avance. Contarás con apoyo familiar.

Desaparecen los enemigos. Cambiarás por completo tus hábitos alimenticios. Regresas a tu espiritualidad con paz y sosiego. Conviene hacer nuevos amigos, porque mucha gente sale de tu vida. Llega un trabajo estable bien remunerado. Tus dones artísticos creativos resurgen y serán también una excelente fuente de ingresos. Logras una maravillosa pareja duradera.

Recomendaciones generales para Libra en 2026, horóscopo anual:

Habilidades:

Este 2026 promete mejor suerte, ganancias a largo plazo y ascensos. Júpiter favorece el éxito profesional, especialmente después del 2 de junio, junto con oportunidades en bienes raíces e inversiones. Podrían surgir contratiempos de salud. Habrá amorcito.

Fortuna:

¡Prepárate para recuperar tu suerte y tu brillo! Es el año ideal para hacer los viajes de tus sueños. Los estudios académicos te brindarán todas las oportunidades que buscas.

Salud:

Puedes sufrir dolores de espalda y rodillas, por estar sentado y en mala posición por largas horas. Te urge hacerte una densitometría para revisar tus huesos y esqueleto.

Sexualidad:

Tu sexualidad experimentará sensaciones insospechadas con éxtasis muy sensual con tu pareja.

Consejo para Libra en 2026, horóscopo anual:

Si estás involucrado en algún tipo de litigio, las cosas se retrasarán y se extenderán por mucho tiempo, durante todo este año.

Horóscopo anual de Libra: Enero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

La vida te incomodará para que no te quedes en la silla de siempre y avances

Trabajo: Júpiter trae inconvenientes. Prepárate para reproches o eventos inesperados. Todo te empujará hacia nuevos rumbos luminosos.

Júpiter trae inconvenientes. Prepárate para reproches o eventos inesperados. Amor: Hay tensión en las relaciones familiares y decisiones drásticas. No conviene trabajar con tu pareja, si estás casado.

No conviene trabajar con tu pareja, si estás casado. Dinero: Llega una ganancia proveniente de una transacción legal, jurídica o inmobiliaria, ya sea que vendas una propiedad o ganes un juicio.

Llega una ganancia proveniente de una transacción legal, Consejos: Este año decidirás dónde quieres vivir el resto de tu vida: Colonia, ciudad o país, y en compañía de quiénes. Rediseñarás tu futuro.

Horóscopo anual de Libra: Febrero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Habrá que aceptar y estudiar la nueva tecnología como herramienta de avance

Trabajo: Te darás cuenta de que la forma de trabajar en la actualidad ha cambiado por completo. Hay que adecuarse con humildad.

Te darás cuenta de que la forma de trabajar en la actualidad ha cambiado por completo. Amor : Excelente etapa amorosa. Puede producirse una propuesta matrimonial. Si estás soltero, encontrarás a alguien pronto.

: Excelente etapa amorosa. Puede producirse una propuesta matrimonial. Dinero: Urano atrae buenos eventos financieros. Saturno y Neptuno traen modificaciones en contratos laborales o matrimonio .

Urano atrae buenos eventos financieros. . Consejo: Deben superarse algunos desafíos con el fin de actualizarte y comprender que hay que estudiar y aceptar las nuevas tecnologías.

Horóscopo anual de Libra: Marzo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Es un mes complicado, lleno de retos que requerirán toda tu adaptación

Trabajo: Júpiter te advierte que encontrarás criterios difíciles en gestiones, acuerdos y juntas laborales. La diplomacia te salvará.

Júpiter te advierte que encontrarás criterios difíciles en gestiones, acuerdos y juntas laborales. Amor: La comunicación se complica. No dices lo que quieres y necesitas, y esperas que el otro “lo adivine”. ¡Imposible! Exprésate abiertamente .

La comunicación se complica. No dices lo que quieres y necesitas, y esperas que el otro “lo adivine”. . Dinero: Un contrato beneficiará tu billetera, aunque pequeños obstáculos no te lo pondrán fácil. No piedas la constancia.

Un contrato beneficiará tu billetera, aunque pequeños obstáculos no te lo pondrán fácil. Consejo: Mantén la concentración y el enfoque. Hay desafíos, porque ¡todo será tan diferente! Mucho que asimilar y aprender sin juzgar.

Horóscopo anual de Libra: Abril 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Es un mes sin complicaciones. Aprovecha para meditar, relajarte y gozar

Trabajo: El trabajo en equipo será indispensable para llevar a cabo lo que te propones. ¡Esta vez sí funcionará! Júpiter te dará mucho éxito.

El trabajo en equipo será indispensable para llevar a cabo lo que te propones. Amor: Estarás muy efusivo en el amor. Es maravilloso que muestres tus sentimientos, pero puedes asustar al otro, ten cuidado.

Estarás muy efusivo en el amor. pero puedes asustar al otro, ten cuidado. Dinero: Te llega una buena cantidad de dinero inesperada por donde menos lo piensas. Invertirás en tu salud y cuidado personal.

Te llega una buena cantidad de dinero inesperada por donde menos lo piensas. Consejo: Los ámbitos artístico y deportivo te pueden traer nuevos amigos para compartir tus días. No temas renovar tus amistades.

Horóscopo anual de Libra: Mayo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Recibes excelentes noticias sobre asuntos legales a tu favor. ¿Nuevos estudios?

Trabajo: Venus y júpiter te darán el encanto y la diplomacia necesarios para echarte a la bolsa a clientes y jefes. Mejoras tu trabajo.

Venus y júpiter te darán el encanto y la diplomacia necesarios para echarte a la bolsa a clientes y jefes. Amor: Crece tu atractivo sensual. Atraes a varios pretendientes. Si estás casado, se recupera la pasión y el brillo en la mirada, todo irá mejor.

Crece tu atractivo sensual. Atraes a varios pretendientes. Si estás casado, Dinero: Tu quincena sigue llegando puntual. Si trabajas de forma independiente hay buena respuesta de clientes y flujo económico.

Si trabajas de forma independiente hay buena respuesta de clientes y flujo económico. Consejo: Deja de estar ansioso. La paz mental y el buen humor serán un imán para la buena suerte y la materialización de tus sueños.

Horóscopo anual de Libra Junio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

El trabajo no te falta y el dinero rinde. Tu coquetería puede meterte en problemas

Trabajo: Hay mucho trabajo y te sobra encanto para que todos estén a gusto contigo, siempre y cuando seas puntual en tus horarios.

Hay mucho trabajo y te sobra encanto para que todos estén a gusto contigo, siempre y cuando seas puntual en tus horarios. Amor: Es maravilloso que seas coqueto y seductor, pero ¡aguas! Si lo eres con todos puedes infundir celos y desconfianza.

Es maravilloso que seas coqueto y seductor, pero ¡aguas! Si lo eres con Dinero: Hay buen flujo económico. Tus deudas ya están saldadas. Mide tus impulsos de comprar a crédito por grandes cantidades.

Hay buen flujo económico. Mide tus impulsos de comprar a crédito por grandes cantidades. Consejo:Sé riguroso en lo que haces, pero no le metas presión, ansias o miedo. Lo que no sepas lo irás aprendiendo sobre la marcha.

Horóscopo anual de Libra: Julio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Trabajo no te falta. Ya aprendiste a administrarte con seriedad y madurez

Trabajo: Concretas los proyectos con contrato incluido. Si eres independiente, las ventas serán buenas y con agradables clientes.

Concretas los proyectos con contrato incluido. las ventas serán buenas y con agradables clientes. Amor: Tendrás el valor para dar el primer paso con la persona que te gusta y serás correspondido. Si estás en pareja, hay armonía

Tendrás el valor para dar el primer paso con la persona que te gusta y serás correspondido. Dinero: Aunque hay muchos planetas retrógrados, te las ingenias para seguir adelante. Bajará momentáneamente el flujo.

Aunque hay muchos planetas retrógrados, te las ingenias para seguir adelante. Consejo: Saca tu ingenio, originalidad y creatividad artística. Con tu sello puedes lograr ganar dinero haciendo lo que más te gusta.

Horóscopo anual de Libra: Agosto 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

¡Excelente mes, con gran suerte y oportunidades duraderas que valen oro!

Trabajo: Sube las antenas. Llegan oportunidades de oro, ya sea para dar una conferencia, dirigir a un grupo o para dar clases o capacitación.

Sube las antenas. ya sea para dar una conferencia, dirigir a un grupo o para dar clases o capacitación. Amor: Un amigo del extranjero querrá venir a pasar una temporada a tu ciudad y puede surgir un romance maravilloso inesperado.

Un amigo del extranjero querrá venir a pasar una temporada a tu ciudad y puede surgir un romance maravilloso inesperado. Dinero: Hay excelentes contratos y anticipos para que participes en eventos con gran proyección. Subiste tu frecuencia y vibración.

Hay excelentes contratos y anticipos para que participes en eventos con gran proyección. Consejo: Llegan relaciones amorosas, amistosas y laborales poco ortodoxas. El mundo está cambiando. Es algo diferente, pero valioso.

Horóscopo anual de Libra: Septiembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Es un mes encantador. Vuelves a sentirte poderoso y creativo

Trabajo: Estás en la realización de los proyectos que te ocupan, con un buen equipo. Muchas ideas geniales llegarán e inspirarán tu mente.

Estás en la realización de los proyectos que te ocupan, con un buen equipo. Amor: Venus te hará sentir la sexualidad como hace mucho tiempo tu cuerpo no lo experimentaba. ¡Te verás más joven!

Venus te hará sentir la sexualidad como hace mucho tiempo tu cuerpo no lo experimentaba. Dinero: El dinero sigue llegando estable y en un par de meses vendrá mucho más, cuando entregues el proyecto que construyes.

El dinero sigue llegando estable y en un par de meses vendrá mucho más, cuando entregues el proyecto que construyes. Consejo: Urano y Plutón te ayudarán a perfeccionar tus ideas. Te impulsarán hacia nuevos estudios e investigaciones.

Horóscopo anual de Libra: Octubre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Excelente mes para relaciones públicas de altura y ascensos

Trabajo: Te sentirás inspirado e iluminado por los dioses. Todo se confabula para tu ascenso y proyección en tu trabajo. Recibes aplausos.

Todo se confabula para tu ascenso y proyección en tu trabajo. Recibes aplausos. Amor: Tu sexualidad desinhibida será la delicia de tu pareja y se unirá más a ti. La atracción arrebata tus sentidos con erotismo extremo.

Tu sexualidad desinhibida será la delicia de tu pareja y se unirá más a ti. La atracción arrebata tus sentidos con Dinero: Han mejorado tus ingresos . Puedes vivir cómodamente, aunque tus compromisos o compras no te permiten ahorrar tanto.

Han mejorado tus ingresos Consejo: Sé muy disciplinado con tus tiempos, porque habrá que dividir tus días entre la carga laboral y los requisitos de tu pareja.

Horóscopo anual de Libra: Noviembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Hay amorcito, trabajo, amigos y felicidad genuina ganada a pulso

Trabajo: Tu naturaleza florece con relaciones públicas interesantes. Te permitirán entrar en un grupo selecto y facilitarán tu porvenir laboral.

Tu naturaleza florece con relaciones públicas interesantes. Te permitirán entrar en un Amor: Estás viviendo la maestría de “agradar”. Ese ha sido siempre tu don y talento nato. Sigue el romance con el extranjero. Estás feliz.

Estás viviendo la maestría de “agradar”. Ese ha sido siempre tu don y talento nato. Dinero: Logras que te paguen un dinero atrasado por un proyecto ya realizado. Subirás tus precios, porque todo está caro.

Logras que te paguen un dinero atrasado por un proyecto ya realizado. Consejo: Sé consciente de lo feliz que estás y de todo lo que has logrado. Atesóralo y vívelo con toda intensidad y entrega. Déjate amar.

Horóscopo anual de Libra: Diciembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Ha sido un año estupendo, con más dinero, amorcito y buen trabajo

Trabajo: Habrá que apurar el paso para finiquitar el trabajo antes de las vacaciones. El resultado de los proyectos es favorable.

Habrá que apurar el paso para finiquitar el trabajo antes de las vacaciones. Amor: Tus vínculos afectivos serán tu prioridad. Tu relación florecerá. La ternura y cercanía serán más importantes que el sexo.

Tus vínculos afectivos serán tu prioridad. La ternura y cercanía serán más importantes que el sexo. Dinero: Hay buen bono de productividad. Si eres independiente, el flujo económico es bastante bueno. Tendrás suficiente dinero.

Hay buen bono de productividad. Si eres independiente, el flujo económico es bastante bueno. Consejo: Tu familia tendrá exigencias exageradas para las festividades, o bien para sus planes y viajes con amigos. Tendrás para compartir.

