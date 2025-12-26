Las profecías de Los Simpson: ¿coincidencia o predicciones que sí se cumplieron? ¡Entérate!

Los Simpson es uno de los programas animados más longevos de la televisión internacional. Durante más de 3 décadas ha conquistado todo tipo de público. “Los Simpson” son una familia que vive en la ciudad de Springfield. La cabeza de familia es “Homero”, obrero de una planta nuclear, que hace lo mejor que puede para poder liderar a su familia, pero con frecuencia se da cuenta de que es ella quien manda. La matriarca amorosa es “Marge”, de cabello azul; el hijo agitador, “Bart”; la hija aplicada, “Lisa”, y la bebé, “Maggie”.

Su primera aparición fue dentro de otro programa en 1987 y su primer capítulo, ya como una caricatura formal, tuvo lugar en 1989. A lo largo de los años ha entretenido y reflejado una parte de la sociedad de forma irónica.

Durante sus más de 750 capítulos, algo que ha llamado la atención es que algunos acontecimientos que han sucedido en la ficción de la serie con el paso del tiempo se han convertido en realidad. Son las famosas “profecías de Los Simpson” y han dado mucho de qué hablar.

En entrevistas, tanto los creadores como el equipo literario han compartido que no hay nada más que pura coincidencia, ya que la serie solo muestra la “tontería humana” que vivimos como sociedad y casos hipotéticos que con el tiempo se vuelven realidad.

Imagen de la emblemática familia Simpson viendo el eclipse a través de una caja adaptada para poder ver el evento astronómico. / Twitter

¿Cuáles son las profecías de Los Simpson que se “cumplieron” en la vida real?

A continuación, te mostramos algunas “coincidencias” entre Los Simpson y la realidad:



EL ATENTADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE

En 1997, un capítulo tomó relevancia tras el terrible atentado a las Torres Gemelas de 2001. “Lisa” le muestra un cartel a su hermano “Bart” con el número 9 en grande y al fondo 2 torres, lo que forma la fecha del fatal accidente: 9/11.



VEGETALES MUTANTES

En 1999 apareció un episodio en el que “Homero”, “por accidente”, inventa los tomates mutantes. En 2011, se descubrió que estos sí existen, debido al efecto nuclear que se produjo tras el accidente de la central de Fukushima, en Japón.



FUTBOLISTA LESIONADO Y DIRIGENTE DE LA FIFA ARRESTADO

En marzo de 2014, 3 meses antes de que iniciara el mundial de Brasil, en un episodio se lesiona el futbolista Neymar en un juego. Curiosamente en el mundial Neymar sí se lastimó en uno de los partidos más importantes. En ese mismo capítulo supuestamente el presidente de la FIFA es arrestado por corrupción, cosa que pasó 2 años después en la vida real.



VIDEOLLAMADAS Y SMARTWATCH

En un capítulo emitido en 1995 nos presentan el futuro. “Lisa” hace una videollamada con su mamá. En la actualidad, todos podemos hacerlo. En este mismo episodio, también se hace referencia a lo que hoy conocemos como reloj inteligente.



CONSOLA VIRTUAL

En 2000 se emitió un capítulo titulado “Bart en el futuro”, en el que se toca el tema de las consolas virtuales, donde con unos lentes especiales se puede jugar realidad virtual. En 2012 se empezaron a comercializar dichos lentes.



EL PEZ DE 3 OJOS

En noviembre de 1990, en uno de los capítulos, “Bart” pesca un pez de 3 ojos , para sorpresa de todos. En 2011 en Argentina se encontró un pez con tal característica. Se trata de una tararira.



UN MAGO ES ATACADO POR UN TIGRE

El ataque que sufrió el mago Roy (de Siegfried & Roy) en 2003 por un tigre y que le provocó un derrame cerebral, en la serie lo vimos 10 años antes. Los magos, que ahí se denominan “Gunter” y “Ernst”, son atacados por un tigre, como pasó en la vida real.



LA GIRA DE LOS ROLLING STONES EN 2016

En 1995, un cartel del grupo de rock apareció en un capítulo en el que vemos el futuro de “Lisa”. Se decía que los músicos se habían reencontrado en 2016. Ese mismo año la agrupación se reunió para dar algunos conciertos.

¿Qué son Los Simpsons y por qué siguen siendo la serie animada más famosa del mundo?

Matt Groening fue el dibujante, escritor y productor que desarrolló la idea original para Los Simpsons, basándose en su tira cómica anterior, La vida en el infierno.



Es una serie estadounidense de comedia en formato de animación que hace una sátira de la sociedad estadounidense.

Habla del día a día de una familia de clase media conformada por “Homero”, “Marge”, “Bart”, “Lisa” y “Maggie Simpson” en la ciudad de Springfield.

La primera vez que salió al aire fue en abril de 1987 dentro de un programa.

Dos años después se convirtió en un programa único.

Ha ganado un sinfín de premios como el Emmy a lo mejor de la televisión.

Es una de las series de dibujos animados más longeva de la televisión a nivel mundial.

Tras su gran éxito, en 2007 llegó a la pantalla grande.

