¿Qué le depara a Gloria Trevi el Año Nuevo 2026? Protección y respaldo, según el Psíquico de las estrellas

Gloria Trevi arranca el 2026 con una energía distinta y poderosa, de acuerdo con una nueva predicción de Saúl Maxwell, conocido como ‘el Psíquico de las Estrellas'. Según el vidente, la cantante inicia el año rodeada de protección y fortaleza, en un momento que marca determinación, claridad y control sobre su entorno, augurando un periodo en el que su figura se mantiene firme y resguardada frente a cualquier adversidad.

Saúl Maxwell revela predicción para Gloria Trevi y su futuro cercano. / Foto: FB/Gloria Trevi

¿Cómo terminó el 2025 Gloria Trevi?

Gloria Trevi cerró el 2025 en medio de una nueva conversación relacionada con su caso legal de hace más de dos décadas. A finales del año surgió una polémica luego de que se cuestionó que el abogado y juez Javier Pineda Sola no contaba con cédula profesional cuando dictaminó su exoneración y absolución hace 25 años. Sobre este tema, una fuente del caso explicó a TVNotas que, en aquel momento, en el estado de Chihuahua no era obligatorio contar con este documento, además de subrayar que legalmente no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

Respecto al fallo emitido por el juez Javier Pineda, la fuente aseguró que el proceso se realizó conforme a derecho, tomando en cuenta el contexto legal de la época. “Se hizo todo apegado a derecho, sobre todo porque todavía no existían leyes en materia de perspectiva de género, en derechos de la mujer y en igualdad de género, como las que tenemos ahorita”, explicó a TVNotas.

También señaló que se determinó que todas las mujeres involucradas, desde Gloria Trevi hasta Karina Yapor, fueron víctimas de violencia física, psicológica, económica y emocional por parte de Sergio Andrade, y añadió: “Para mí, quien perdió más fue Gloria, porque es la más talentosa, la que conecta con el público. Tras 25 años, el tiempo pone a cada uno en su lugar”.

En el plano profesional, Gloria Trevi también aclaró cómo será su agenda para 2026, especialmente en Estados Unidos. La cantante confirmó que no realizará una gira en ese país y que únicamente ofrecerá un concierto. “Solamente habrá un concierto en el año 2026 en Estados Unidos, porque traigo una agenda bastante fuerte con respecto a la música nueva que tengo planificada hacer para el año que entra”, explicó, al detallar que estará enfocada en composición, producción y grabación de nuevos proyectos musicales.

“No solo es un álbum, son varios proyectos musicales. En el 2026 no habrá tour en EU. Les quedará la cruda para todo el año”, comentó entre risas a la prensa, y concluyó: “Obvio habrá sorpresas. Sin embargo, no se las diré. Estoy segura de que se sorprenderán. Este show será irrepetible”. El concierto único en Estados Unidos está programado para el sábado 28 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Una nueva lectura de ‘el Psíquico de las Estrellas’ coloca a Gloria Trevi en un periodo clave de respaldo y fortaleza. / Foto: FB/Gloria Trevi

¿Qué le depara el 2026 a Gloria Trevi?

De acuerdo con la predicción de Saúl Maxwell, el 2026 se perfila como un año clave para Gloria Trevi, marcado por una etapa de fortaleza espiritual y acompañamiento que impactará directamente en distintos aspectos de su vida. El psíquico señala que la cantante atraviesa un momento de respaldo energético que le permitirá mantenerse firme frente a situaciones complejas, especialmente aquellas relacionadas con decisiones importantes y procesos que requieren paciencia y confianza.

Maxwell también indica que esta protección no solo se reflejará en el ámbito profesional, sino en temas sensibles como la salud y la estabilidad familiar. Según su lectura, Gloria Trevi no estaría sola en este proceso, ya que cuenta con una fuerza espiritual que la guía y la impulsa a mantenerse enfocada, sin caer en la desesperación, incluso ante escenarios que podrían generar incertidumbre.

“Ella tiene una conexión con el arcángel Gabriel, por eso le puso así a su hijo. Él va a empoderarse con ella y la va a proteger en todo lo que tiene que ver con demandas y cosas legales. También con su salud y unión familiar. Le va a ir muy bien. Gloria no tiene que desesperarse porque el arcángel Gabriel y el Santísimo están de su parte. Que se cuide mucho y ganará las demandas que tenga”, aseguró Saúl Maxwell, subrayando que este respaldo será determinante para que la cantante cierre ciclos y avance con mayor seguridad durante el año.

¡No está sola! ‘El Psíquico de las Estrellas’ lanza predicción sobre Gloria Trevi para este 2026. / Foto: FB/Gloria Trevi

¿Quién es Saúl Maxwell, ‘el Psíquico de las Estrellas’?

Saúl Maxwell es conocido en el medio del entretenimiento como ‘el Psíquico de las Estrellas', un vidente que ha logrado posicionarse gracias a sus lecturas y predicciones relacionadas con personalidades del espectáculo. Radicado actualmente en Los Ángeles, desde ahí desarrolla su actividad y comparte su contenido con una comunidad que sigue de cerca sus mensajes y análisis espirituales.

Su nombre circula en distintos espacios por haber trabajado, según ha contado, con figuras como Jennifer López, Ben Affleck y Eugenio Derbez. En redes sociales, especialmente en Instagram, cuenta con más de 70 mil seguidores.

Maxwell también ganó varias veces la lotería, hecho que suele mencionar como parte de su trayectoria. Cabe aclarar que sus predicciones se presentan como vaticinios y no como hechos comprobados, ya que las profecías, por su naturaleza, no garantizan que ocurran.

