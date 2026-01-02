Numerología 2026: descubre la energía que marcará tu año ¡prepárate!

La numerología es una práctica seudocientífica que estudia la relación mística entre números, letras y fórmulas. Si te gusta la espiritualidad, la metafísica y la astrología es muy probable que también lo haga la numerología. La ‘Güera de las estrellas’ reveló que es lo que viene para el 2026.

¿Qué es la numerología?

La numreología es la manera en que los números pueden influir en la personalidad, los eventos y las relaciones entre las personas. Además, se basa en la idea de que los números tienen un significado simbólico y vibracional que va más allá de su valor matemático. Se considera una herramienta para explorar la naturaleza humana y el mundo que nos rodea.

Es el arte de descubrir cuál es tu verdadera energía, la más profunda: Tu visión, personalidad, misión, talentos, propósitos de vida, capacidades, derrotas, habilidades, experiencias, proyectos, fortalezas, predicciones del pasado, presente y futuro, entre muchas cosas más.

Se cree que es una ciencia esotérica verdaderamente muy exacta. Es un arte adivinatorio y una seudociencia, pero con ella podrás conocerte más a fondo, trabajar en tus fortalezas o debilidades para ser mejor persona cada día y obtener mejores oportunidades, lograr tus metas y tener grandes regalos del universo.

La ‘Güera de las estrellas’ revela la numerología del 2026. / Foto: Liliana Carpio y Luis Pérez/TVNotas

¿Cómo sacar la numerología?

La numerología realmente es muy profunda. Se obtiene a través de tu información personal numérica. Es decir, fecha de nacimiento: Día, mes y año. Se puede complementar con tu nombre completo, con el fin de hacer un estudio más profundo. Es importante resaltar que cada letra se tiene un cargo numérico que te representa. Finalmente se saca el número real.

Ejemplo: 08/08/1993

Se suman todos los dígitos hasta llegar a uno solo: 0 + 8 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 3 = 38

3 + 8 = 11 (es tu número maestro)

En este estudio puedes encontrar tu número de suerte, número directo, misión, vocación, vida económica, vida sentimental, salud y hasta tus karmas. Es un método que te sirve para conocerte mejor y te ayuda a lograr las cosas de manera más sencilla.

Calcula tu número personal y descubre cómo influirá en tu destino durante el 2026 según la numerología tradicional. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es tu número de la suerte en la numerología?

Tu número de la suerte lo podrás obtener solo con el día de tu nacimiento. Deberás de reducirlo a un número del 1 al 9, ya que el 10, al sumarlo, da como resultado 1. Cabe mencionar que los números 11, 22 y 33 no se suman entre sí, porque son parte del grupo de los números maestros con un cargo especial.

Por otro lado, el número de destino lo obtendrás con tu primer nombre y apellido. Esto lo podrás descubrir con los cargos de cada letra.



Número 1 = A, J, S.

Número 2 = B, K, T.

Número 3 = C, L, U.

Número 4 = D, M, V.

Número 5 = E, N, W.

Número 6 = F, O, X.

Número 7 = G, P, Y.

Número 8 = H, Q, Z.

Número 9 = I, R.

¿Cuál es la simbología de los números?

Número 1: Te gusta el liderazgo y ser independiente . Eres de fuerte personalidad y autosuficiente.

. Eres de fuerte personalidad y autosuficiente. Número 2: Eres una persona de gran corazón . Hay ternura en ti. Aunque tienes una fuerte personalidad, requieres tiempo para tomar decisiones. Buscas la tranquilidad, el confort, la confianza y el compromiso.

. Hay ternura en ti. Aunque tienes una fuerte personalidad, requieres tiempo para tomar decisiones. Buscas la tranquilidad, el confort, la confianza y el compromiso. Número 3 : ¡ Eres muy sociable! Te gusta la comunicación , los estudios y las buenas relaciones con tus seres más queridos, ya sea la familia o la comunidad. Hay que fortalecer el conocimiento de la inteligencia artificial.

: ¡ , los estudios y las buenas relaciones con tus seres más queridos, ya sea la familia o la comunidad. Hay que fortalecer el conocimiento de la inteligencia artificial. Número 4: Eres una persona respetuosa, de carácter fuerte, intrépida , estructurada y buscas la tranquilidad. Eres sensible y apasionada, pero firme y responsable. Será un año de difíciles cambios, te costará trabajo adaptarte a la inteligencia artificial. Deberás salir de la zona de confort.

, estructurada y buscas la tranquilidad. Eres sensible y apasionada, pero firme y responsable. Será un año de difíciles cambios, te costará trabajo adaptarte a la inteligencia artificial. Deberás salir de la zona de confort. Número 5 : Te encanta la diversión, descubrir lugares y situaciones diferentes . Te gustan los riesgos, pero sabes ser responsable. Tienes oportunidad de movimiento, viajes, nuevas estructuras y conocimiento constante. Te alinearás con la inteligencia artificial.

: . Te gustan los riesgos, pero sabes ser responsable. Tienes oportunidad de movimiento, viajes, nuevas estructuras y conocimiento constante. Te alinearás con la inteligencia artificial. Número 6 : Te gusta el diálogo, la comunicación y ser líder . A veces impacta tu autoridad y en ocasiones sueles resolverlo todo.

: . A veces impacta tu autoridad y en ocasiones sueles resolverlo todo. Número 7 : Aunque te gusta la independencia y la libertad, sueles sentirte a veces un poco vulnerable . Buscas tus espacios en soledad. Eres de personalidad muy fuerte. Te llama la atención todo lo psíquico, lo espiritual y lo paranormal.

: Aunque te gusta la independencia y la libertad, . Buscas tus espacios en soledad. Eres de personalidad muy fuerte. Te llama la atención todo lo psíquico, lo espiritual y lo paranormal. Número 8 : Te representa la afinidad con el materialismo, el poder y el éxito . Si tienes este número, déjame decirte que vienes a hacer dinero a esta vida. Lo lograrás de una manera que te será placentera. Sin embargo, deberás tener cuidado con los excesos y las adicciones. Te gustan las reuniones, las fiestas y las amistades. Tendrás grandes cantidades económicas por la inteligencia artificial.

: . Si tienes este número, déjame decirte que vienes a hacer dinero a esta vida. Lo lograrás de una manera que te será placentera. Sin embargo, deberás tener cuidado con los excesos y las adicciones. Te gustan las reuniones, las fiestas y las amistades. Tendrás grandes cantidades económicas por la inteligencia artificial. Número 9: Eres una persona sumamente emocional y espiritual, pero tiendes a tener separaciones o rupturas muy dramáticas. Si tu número es el 9, te será difícil cerrar ciclos y tal vez te enganches a ellos. Vienes a este mundo a evolucionar y a mostrar tu gran sensibilidad.

Conoce cómo la numerología puede ayudarte a entender el 2026 y descubre lo que tu número predice para tu vida personal y profesional. / Foto. Pixabay

¿Cuáles son los números maestros?

Número 11 : Eres un sumamente carismático e intuitivo . Tienes poderes para ayudar y sanar a los demás. Vienes a esta vida a aprender muchas cosas y a dejar huella en las personas que te conozcan. Dejarás una gran lección.

: . Tienes poderes para ayudar y sanar a los demás. Vienes a esta vida a aprender muchas cosas y a dejar huella en las personas que te conozcan. Dejarás una gran lección. Número 22 : Eres una persona sensible, emotiva y soñadora . Puedes llevar tus sueños a la realidad, ya que eres maestro constructor. Pasas por pruebas sumamente complicadas en esta vida y a veces no entiendes por qué.

: . Puedes llevar tus sueños a la realidad, ya que eres maestro constructor. Pasas por pruebas sumamente complicadas en esta vida y a veces no entiendes por qué. Número 33: Definitivamente vienes a trabajar la espiritualidad. A veces eres muy determinante, terco y caprichoso. Sin embargo, cuando encuentres tu misión de vida lograrás tu gran obra y elevar tu espíritu. Se cree que es el número de Cristo precisamente por esto.

Esta es la numerología del año 2026

El año 2026 vibra con la energía del número 10, que nos habla de los cambios y de las transformaciones. Si lo reducimos a un solo dígito, llegamos al número 1: Será un año 1. Es decir, el inicio del todo: La comunicación, la inteligencia artificial, el liderazgo. Habrá nuevas esencias, proyectos y metas. Es un año para iniciar proyectos, negocios, oportunidades y relaciones.

Un año para lograr tus metas, donde la inteligencia artificial toma sentido y se encamina hacia una nueva vida. A partir de este año descubriremos situaciones, experiencias y emociones que antes tal vez creíamos inexistentes.

