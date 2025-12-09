Horóscopo semanal del 9 al 15 de diciembre del 2025, ¡todos los signos!

La época del signo Sagitario sigue. Las personas de este signo son impulsivas, impacientes y con poco tacto, pero no les gusta el camino fácil, pues prefieren las aventuras, su mente es rápida y profunda, aunque en ocasiones se meten a laberintos complicados de descifrar, sin embargo, siempre tratan de vivir cómodamente y se las arreglan para estar bien sin mucho dinero.

Aries del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Frenarás los fuertes impulsos para reflexionar qué es lo que realmente vale la pena para dedicarle tiempo, esfuerzo y energía. Venus, el planeta del amor y la belleza, te acompaña. Tendrás ganas de masajes, mascarillas y productos que te hagan lucir bello y juvenil. Al fin revelas ese secreto que tenías atorado en tu garganta. Aunque puede haber conflicto, todo se reacomodará. Te buscará un jefe o empresa del pasado.

Tauro del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo

La vida te lanza desnudo como llegaste al mundo, para que expandas tus alas y transformes todos tus miedos en fortalezas y acciones decididas. Aún faltan algunos enfrentamientos y conversaciones relacionadas con dinero, secretos de familia y situaciones emocionales que necesitan revisión. Exprésate y defiende lo que es tuyo. Hazlo sin dramas, pero con autoridad y firmeza. ¡Date permiso de brillar!

Géminis del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Diciembre te lleva a una gran revisión de tu vida, de tu forma de amar y expresarte, de tus miedos y angustias, de lo que has dejado para después y que ahora urge poner en acción. Aunque te sea incómodo, será la única manera de redefinir tus lazos con los demás. Puede llegar a tu vida alguien igual de libre que tú. Un encuentro de almas sin títulos ni promesas vanas, pero con momentos inolvidables. Hay nuevos planes y estrategias.

Cáncer del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Ha llegado la hora de dejar de tratar de encajar con otras personas, lugares o situaciones. Es hermoso ocuparse de los demás, pero a quien le debes lealtad es a ti mismo. Tus hábitos, la relación con tu cuerpo y la versión que tienes de ti mismo deben cambiar. Ya no eres el mismo y toca reverenciar, adorar y permitir tu transformación. Soltar no es alejamiento ni soledad: Es el encuentro con tu nueva vida y rumbo.

Leo del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Este mes te sentirás dichoso, un sentimiento que hace tiempo no disfrutabas. Estás soltando resistencia y desconfianza. Vuelves a sentir pasión por lo que haces, por tus planes y proyectos personales, por los amigos y festejos, por tu conexión con el universo. Regresan los juegos, el humor y el coqueteo. Si ya tienes pareja, la relación vuelve a ser suave y no rigurosa. Se logra ese proyecto acariciado que se había retrasado.

Virgo del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Te darás espacios de tranquilidad sin exigirte nada. No permitirás que los demás demanden lo que no tienes ganas de dar. Querrás descubrir dónde te sientes realmente a gusto: ¿En tu cuarto? ¿Con los amigos? ¿En familia? ¿En un nuevo hogar Reencuentras tu verdadera esencia, el brillo en tus ojos y la fragancia de sentirte pleno y en paz. Te lo regalarás a ti mismo. Sueltas el viejo patrón de buscar personas que salvar.

Libra del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Prepárate para las verdades sin tapujos con la familia. Habla con sabiduría y recuerda: Eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Deja que los demás se desahoguen si lo precisan y solo acompáñalos. Cierras ciclos con elegancia. Llega alguien a tu vida: Un mentor, amigo o socio que te facilitará la zona técnica y digital del proyecto que te ocupa y avanzará con éxito. Todo lo relacionado con arte y cultura prospera.

Escorpión del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Estás en un momento de reconocimiento personal, cobrando lo que sabes que vales y regalándole tu creatividad y sello artístico al mundo, enseñando a otros y manifestando abundancia. Hay alguien a tu lado que permanecerá ahí si tú lo quieres y lo permites. Ahora estás en búsqueda de algo más verdadero, equitativo, que te lleve a nuevas aventuras, y llegará, porque ya estás preparado para recibirlo.

Sagitario del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Después de meses de desconcierto, te reencuentra contigo mismo y recobra tu poder y tu brillo. Venus te acompaña. Te regala magnetismo y sensualidad especial. Decidirás arreglarte y sacar esas prendas que casi no te pones. Sueltas heridas familiares y te vuelves a acercar a tu pareja desde otro lugar, más amoroso y con aceptación total. No eres monedita de oro, solo se quedan los que resuenan contigo.

Capricornio del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Este diciembre es muy diferente de otros, porque no estarás buscando bullicio, gente ni fiestas. Buscarás silencio para rencontrarte contigo mismo, sanarte, retomar tu fuerza física y emocional. Renaces con un cambio de piel. Sueltas todo el dolor, la presión y los juicios. Decidirás que ya no puedes seguir con los mismos horarios, prisas y cansancio. ¡Estás por dar un salto cuántico magnífico!

Acuario del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Decidirás vivir el presente, gozar lo que tienes a la mano, y soltar lo que ya no fue para centrarte en el hoy, el único lugar donde pueden crearse los milagros. Logras suavizar las tensiones con las personas con las que convives. Sentirás aceptación genuina de quien menos imaginaste. Si estás en pareja, la entrega será profunda, amorosa y sensual. Decides divertirte y olvidar todas las exigencias. Recobras la alegría de vivir.

Piscis del 9 al 15 de diciembre del 2025, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Desaparece la neblina de tu vida que no te dejaba ver el panorama completo. Encuentras tu lugar en el mundo. Haces contacto con grupos, instituciones y personas que te admiran, aceptan, reconocen e invitan a sus proyectos. Querrás sentirte en casa, sin tener que encajar, procurar, empujar ni ceder. Te quitas de encima relaciones tóxicas y brillarás con toda luz, sin pudor ni culpa. Darás la mejor versión de ti mismo.

