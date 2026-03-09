Horóscopo semanal de 10 al 16 de marzo del 2026, ¡todos los signos!

Continúa la etapa de los piscis, el cual, es el signo más antiguo del Zodiaco y maduro desde su infancia. Los piscis son seres hipersensibles y no olvidan fácilmente las afrentas. Para ellos, sentirse amados y aceptados es lo más importante. Un piscis es desconfiado al principio de una relación y luego se entrega por completo. pero también le encanta charlar y filosofar.

Aries del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Las fuertes decisiones que estás tomando, apartando a las personas, acuerdos o situaciones que no te convienen, prometen caminos abiertos hacia la cima de tus objetivos, sobre todo en el periodo primaveral, en tu signo.

Si te han defraudado, es por pura envidia. Hazte una limpia con alguien de confianzay sigue adelante. ¡Es tu momento! A partir de abril, cuando Mercurio estará ya directo, todo adquirirá velocidad y terminará la espera. Tu vida está por dar un giro de 180 grados.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Tauro del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Todo lo relacionado con cursos, clases, estudios y preparación especializada será provechoso. Mejorará tu economía a corto, mediano y largo plazo. Estás en una especie de maestría emocional, por eso tuviste que estar solo por este periodo de Mercurio retrógrado, del 26 de febrero al 30 de marzo.

Será en abril cuando todos tus planes se echen a andar. Sé práctico. Ordena tus horarios. Haz ejercicio y mejora los detalles de tus proyectos. Todo lo demás vendrá solito.

Checa: Horóscopo 2026: Tauro, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Tauro del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Géminis del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Vuelves a sentir que tienes el control y mando en tu vida. Sueltas el temor, la inseguridad, los rechazos y los retrasos que has experimentado recientemente. Vuelves a abrirte al mundo.

Sales de tu escondite para darte a conocer, con excelente mercadotecnia en medios, nuevas amistades y círculos, que creerán en ti como aliados incondicionales. Recobras el prestigio que sentías perdido. Llegan viajes inesperados hacia final del mes. Mercurio retrógrado te tiene reflexivo y sensible.

Podría interesarte: Horóscopo 2026: Géminis, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Géminis del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Cáncer del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Llegan muchos cambios imprevistos a tu vida. Sé flexible para recibirlos y fluir como el río. Terminan los nubarrones en tu mente que no te permitían enfocarte, con confusión y dudas.

Grandes empresas querrán afiliarte a su círculo empresarial. Es muy conveniente en este momento. No por eso perderás tu independencia para proyectos personales. Encontrarás el tiempo para todo, con orden y disciplina. Medita todos los días, para sacarte la paja de la mente.

Ojo: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Leo del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Los viajes cortos serán reparadores e inspiradores. Si te has sentido defraudado por la lentitud de trámites o convenios, por burocracia y apatía en tus proyectos, no vale la pena estresarte y enojarte, porque eso solo estancaría más la energía.

Fluye, baja el ritmo con paciencia y ten un plan B, con proyectos personales que no dependan de nadie más. Realízalos ahora mismo, mientras sucede lo que tanto esperas laboralmente. ¡Porque sí sucederá!

Tal vez te interese: Horóscopo 2026: Leo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Leo del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Virgo del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Se resuelven a tu favor situaciones legales, ya sean personales o empresariales, en tu lugar de trabajo. Hay viajes cortos, traslados, juntas y visitas. Mercurio retrógrado no te está afectando directamente. No es conveniente comer fuera de casa ahora.

Cuida tu estómago y alergias. Si estás en una relación en la que no eres feliz y no te llena, piensa en terminar. Amplías tu círculo de amistades, con reuniones e invitaciones felices. Estás gastando mucho en darte buena vida, ¡pero lo vales!

Mira: Horóscopo 2026: Virgo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Virgo del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Libra del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Si estás esperando la confirmación de algún contrato, convenio o trámite que ya se tardó, sucederá en breve. Sabes que hay que hacer cambios trascendentales en tu vida, porque es el momento y te conviene, por tu más alto bien, para los próximos años de tu vida.

Tu salud deberá ser tu prioridad en este momento. No lo dejes para después. Quizá habrá que reducir o aumentar la dosis de tu tratamiento. Si te perdonas por errores pasados, se desbloqueará tu creatividad.

Echa ojo: Horóscopo 2026: Libra, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Libra del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Escorpión del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Aunque tienes suerte y no te falta trabajo, hay un vacío dentro de ti, una nostalgia que no sabes bien de dónde proviene. Se te recomienda tener minerales, cuarzos y piedras cerca de ti, en tu hogar o bolso de mano, para afianzarte a la tierra, para sentir seguridad, claridad y amor incondicional hacia el mundo, y desterrar miedos profundos.

Hay cercanía y convivencia con tu pareja o nuevo pretendiente. Te harás chequeo médico de mantenimiento.

Te podría interesar: Horóscopo 2026: Escorpión, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Escorpión del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Sagitario del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Estás padeciendo el tránsito de mercurio retrógrado del 26 de febrero al 30 de marzo, con retrasos, aplazamientos e imprevistos interminables en tu labor. Sientes que remas hacia adelante y la marea te lleva hacia atrás. Sin embargo, en abril todo se solucionará, cuando los astros estén más armónicos.

Habrá pláticas muy profundas con la pareja que fortalecerán la relación. Traes envidias fuertes, una buena limpia te haría muy bien con alguien de confianza.

Lee: Horóscopo 2026: Sagitario, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Sagitario del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Capricornio del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Marzo llega con muchas celebraciones, reuniones y buenos augurios sociales amorosos. Mejora tu salud tremendamente, cierras ciclos y abres nuevos muy venturosos. Todavía hay mucho que soltar cuando estés listo.

Sabes que ya no puedes abarcar tanto, ni es conveniente para tu economía y paz mental. La rueda de la fortuna empieza a girar a tu favor. Sé selectivo porque hay proyectos que son pompas de jabón, pero gracias a tu experiencia sabrás distinguirlos.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Capricornio, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Capricornio del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Acuario del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Algo te sacará de quicio. Te dará mucho coraje y saldrá tu orgullo y casta para salir adelante contra viento y marea. Darás ese paso definitivo para subir de nivel económico, mejorar de puesto o lanzarte a tu propio negocio con lo que tengas a la mano, sin tener que invertir de más.

Sé más selectivo respecto a quién le brindas tu atención, tiempo, contacto íntimo o tu corazón, porque ahora necesitas toda la energía positiva, alta frecuencia y vibración para avanzar con todo tu poder.

Checa: Horóscopo 2026: Acuario, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Acuario del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal / TVNotas

Piscis del 10 al 16 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Todo el esfuerzo que has invertido en cursos, especializaciones, investigaciones y proyectos, darán su fruto en abril cuando mercurio se ponga directo. Tu karma familiar y amoroso termina, y entras en Dharma (regalos y recompensas), de aquí en adelante.

Perdónate por los errores pasados, para que puedas resurgir con fuerza, en el entendimiento de que estamos en este planeta para aprender. Ya no querrás amores pasajeros, llega alguien que se quedará en tu vida.

Tal vez te interese: Horóscopo 2026: Piscis, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Encuentra horóscopos, rituales, notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas y mucho más en la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.