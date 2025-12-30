Horóscopo 2026: Leo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Leo es el signo del zodiaco que corresponde a las personas nacidas del 23 de julio al 22 de agosto. Es elemento Fuego.

Predicciones para Leo en 2026, horóscopo anual

Será un año de transformación, aventura, progreso, oportunidades en el extranjero y plenitud. No todo será miel sobre hojuelas: El mundo caótico traerá confusión y retos, pero también crecimiento y lecciones de vida. No le contarás tu vida privada a nadie. ¡Mejor!

Podría haber infidelidad en el amor. Las relaciones serán complejas. Serás bendecido por Júpiter con ganancias financieras y prosperidad hasta el 2 de junio. El año 2026 será muy beneficioso para todo lo relacionado con derecho, medicina, investigación y abogacía. Saturno pondrá a prueba tu paciencia y temple. Te mostrarás solidario y cooperativo.

Consejo: Tú y tu pareja podrían enfermar.Ten cuidado de no conducir rápido ni participar en actividades arriesgadas. No acudas a lugares.

Leo, horóscopo / Archivo TVNotas

Recomendaciones generales para Leo en 2026, horóscopo anual:

Habilidades

Se fortalecerán tus habilidades de liderazgo, comunicación e iniciativa.Sabrás cómo motivar a otros. Obtendrás ganancias y lograrás proyectos con poco esfuerzo. Alcanzarás posiciones elevadas profesionales. Crecen tus finanzas.

Fortuna:

Los astros favorecerán tu prosperidad y las nuevas oportunidades. Sabrás capitalizar las negociaciones financieras y crecerá tu capacidad para manejar grandes inversiones.

Salud:

Habrá retos en la salud, que tendrá sus altibajos, con alergias en la piel e inflamación del sistema gastrointestinal. Habrá que desparasitarse a conciencia. Bajarás de peso.

Sexualidad:

Serás tentado a probar ‘la fruta prohibida’. Una atracción arrebatadora y muy sexy te espera este año.

Horóscopo mensual de Leo: Enero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo, en enero de 2026 hay desafíos que probarán tu nivel de diplomacia, ¡no te pongas a la defensiva! Un contrato será modificado a tu favor.

Trabajo:Manéjate con diplomacia, con mente fría y clara. Así te asegurarás el éxito rotundo.

Amor: Si llevas una relación habrá un giro, ya sea para bien o para mal. Si estás soltero, la pasión y curiosidad te tentarán.

Dinero:Los astros apoyarán ampliamente tu sector económico. Protegerán tu salario y fuentes de ingresos independientes.

Consejo:Estarás ardiente, metódico, encantador y emprendedor. Respeta a tus colegas y jefes. No juegues con fuego, podrías quemarte. ¡Aguas!

Horóscopo mensual de Leo: Febrero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo en febrero de 2026 requiere que tengas en cuenta las expectativas de los demás

Trabajo:Acepta los cambios necesarios y las opiniones divergentes. Fluye como el agua: Acomódate en toda circunstancia diaria.

Amor: Habrá reconciliación con tu pareja. Los detalles y la atención serán imprescindibles. Si estás soltero, encuentras a tu alma gemela.

Dinero:Tus proyectos personales se ponen en marcha y pronto darán su fruto y cosecha. Invertirás en doctores, medicinas y nutrición.

Consejo:Mantén a raya la agresividad de Marte y Plutón. Diviértete todo lo que puedas. Recupera la alegría y la soltura.

Horóscopo mensual de Leo: Marzo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo, en marzo de 2026 será de retos fuertes y giros de la rueda de la fortuna, con altibajos

Trabajo: Mercurio te ayudará a tomar decisiones acertadas. Saturno trae el inicio de nuevos proyectos intelectuales.

Amor: Hay desencuentros y peleas por la convivencia cotidiana, es momento de hacer aclaraciones, pero mantén la calma.

Dinero: Habrá inconvenientes financieros por cuentas atrasadas, asuntos no finiquitados o por la necesidad de ayudar a familiares.

Consejos: Puede haber revisión legal de tu contrato laboral. Necesitarás abogado. Conviene retomar estudios y formación profesional.

Horóscopo mensual de Leo: Abril 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo en abril de 2026 este mes, Plutón regenera tu matrimonio, pareja, amigos y colaboradores.

Trabajo:Sé diplomático Será difícil lidiar con los desacuerdos y las noticias poco alentadoras. Urano te da las herramientas para lograr realizar tu labor.

Amor: Tanto tú como tu pareja andarán hipersensibles, por lo que será mejor ser dulce y cuidadoso con las palabras. Hay amor.

Dinero: El dinero llega. Te has diversificado y eso ayuda bastante. Estás cauto con tus gastos. Invertirás en dentista y tecnología de punta.

Consejos: Son tiempos tumultuosos y hay descontrol generalizado. Si aprendes a entenderlo, no habrá nada que te detenga.

Horóscopo mensual de Leo: Mayo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo, en mayo de 2026 tu lealtad, nobleza y elocuencia al expresarte te salvarán de todo mal

Trabajo: Cuentas con el apoyo de Saturno yNeptuno para impulsar tu carrera ante los inconvenientes. El mundo se transforma.

Amor: Te quedará claro que sentir amor por todo y todos es lo más importante ahora: Disfruta de la agradable compañía.

Dinero:Hay dinero.Tomarás decisiones sobre tus colaboradores: Asegúrate de que sus contratos tengan los incisos flexibles.

Consejo: Recuerda que eres una chispa divina. Permite el proceso sanador en tu vida.

Horóscopo mensual de Leo: Junio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo en junio de 2026 establece límites, pero sé flexible para mantener la colaboración profesional

Trabajo: Se incrementa tu ambición profesional.Avanza como la humedad, sin que nadie se dé cuenta e instálate arriba de la cúpula.

Amor: Estás magnético y atractivo. Muchos se acercarán a ti. La convivencia con tu pareja o novio se vuelve más dulce.

Dinero: Deja que los cambios ocurran. Serán muchos. Adéntrate en lo desconocido, tu intuición te llevará a puerto seguro, sin duda.

Consejo:Manéjate con sonrisas y desenfado. Así no verán en ti una competencia peligrosa. Maneja un bajo perfil y avanza a lo más alto

Leo, horóscopos / Canva

Horóscopo mensual de Leo: Julio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo en julio de 2026 tu personalidad inspira confianza y lealtad.

Trabajo: Hay avance y abundancia.Las puertas del éxito se abren. Tu ideal de vida se va alineando para que prosperen tus proyectos. Se materializan tus ideas.

Amor:Plutón saca a relucir todo lo que callaban los amantes: Reclamos, temores y deseos reprimidos. Úsalo en tu beneficio.

Dinero: Júpiter favorece tu economía y bolsillo. Atraes la participación de empresas respetables para tus proyectos prósperos.

Consejo:Has encontrado las llaves que abren las puertas y subes tu frecuencia y vibración. Sostenla en alto para atraer buena ventura.

Horóscopo mensual de Leo: Agosto 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo en agosto de 2026 hay tiempo para descansar la mente y convivir con los que amas.

Trabajo: Se relaja el ambiente laboral. Trabajas a gusto y a tus anchas. Tu mente se despeja de tensiones y te enfocas en tus proyectos.

Amor: Recibes el apoyo de tu pareja. El clima es apasionado. Unas vacaciones frente al mar o en el bosque en una cabaña ayudarán.

Dinero: Hay suerte y oportunidades de todo tipo. Mejora tu sueldo o entradas en tu labor independiente. Sostén el mando.

Consejo: Regálate descanso, diversión y la apreciación del arte. Olvídate del trabajo por un rato y juega, ríe, canta y camina ligero.

Horóscopo mensual de Leo: Septiembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo, en septiembre de 2026 tienes protección celestial a prueba de todo. Hay proyectos innovadores

Trabajo:Los planetas te respaldan para realizar los proyectos que traes en mente. Tu lugar de trabajo entra en fuertes modificaciones.

Amor: Se modificarán tus planes por capricho de tu pareja. Relájate y goza lo que trae el presente. Si eres soltero, conocerás a alguien.

Dinero: Tu economía se ve reforzada por tus proyectos personales. Emprende proezas y negocios independientes.

Consejo:Bájale a la impaciencia y suelta los negocios cuando no estás en la oficina. Enfócate en el presente y no juzgues a nadie.

Horóscopo mensual de Leo: Octubre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo, en octubre de 2026, termina tu karma y aprendizajes difíciles. Entras en una zona de milagros gratos

Trabajo: Asegúrate de presentar tus proyectos con videos y gráficos. Sé preciso sin tanto rollo. Perfecciona la técnica.

Amor: Se amplía tu círculo social. Sales de tu burbuja y permites que la vida entre llena de sorpresas. Tu visión del amor cambia.

Dinero:Es un mes de planeación y restructuración. Tendrás que invertir en tus proyectos y pagar muchas reparaciones.

Consejo:Marte y Júpiter potencian tu deseo de vivir a tu manera. Cree en ti mismo, porque el cielo te está bendiciendo. Se acabó tu karma.

Horóscopo mensual de Leo: Noviembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo en noviembre de 2026 plutón anuncia la transformación radical de tu planeta. Te gustará el cambio

Trabajo:Todo lo relacionado con contratos, firmas, seguros, sociedades e inversiones debe revisarlo minuciosamente tu abogado.

Amor: Tu pasión por vivir intensamente puede no resonar con tu pareja. No dejes de ir tras aventuras, viajes y lugares por nadie.

Dinero:Decides ser cauteloso con tus gastos.Te quieres embarcar en alguna inversión grande, como ser socio en un negocio.

Consejo: Las opiniones de los demás pueden parecerte disparatados. Recuerda que todos están reinventándose en medio del caos.

Leo, horóscopos

Horóscopo mensual de Leo: Diciembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Leo, diciembre en 2026 llegan oportunidades de diversión, satisfacciones y amorcito delicioso

Trabajo: Lograste mantenerte en tu trabajo contra viento y marea. Tus negocios se pusieron en marcha y mejoró tu economía.

Amor: El amor florece con complicidad y dedicación. Tu pretendiente te declara abiertamente su amor.

Dinero: Fue un buen año en lo económico. Hay que seguir reinventándose, porque las exigencias del mundo van muy rápido.

Consejo: Hay mucho que festejar y agradecerle a la vida, porque aumentaron tus arcas y estás bien acompañado. No cuentes tus logros.

¡Desde la redacción de TVNotas te deseamos un próspero 2026!

