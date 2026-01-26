Horóscopo semanal del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, ¡todos los signos!

Continúa la época de los Acuario, quienes les gusta su independencia y disfrutan de la soledad. Al mismo tiempo, son impulsivos, creativos y excéntricos, pero en cierto punto, impacientes. Los acuario, en ocasiones, no muestran romanticismo en sus relaciones, pero lo pagan siendo honestos y simpáticos. Por último, no soportan que alguien les diga qué hacer o cómo afrontar las circunstancias y les gusta llevar a cabo varios proyectos a la vez, y por ello, no los terminan todos.

Aries del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Llegan muchas ideas a tu cabecita. Algunas sonarán locas y fuera de lo común, pero precisamente esas serán las que prosperen y te permitan saldar todas tus deudas y te sacarán de problemas. La ayuda que requieres, el socio o el aliado, está por llegar. Te das cuenta de que requieres otro tipo de asesores versados en las nuevas tendencias y la economía mundial para lograr tus planes. Recobras amistades y seres queridos. Todo está por arrancar, ¡no te desesperes!

Tauro del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Quieres abundancia, pero la realidad es que estás pensando y sintiendo con escasez. Le mandas señales al universo de carencia. Pones en duda si podrás lograr tus metas, como si fuera algo muy lejano e imposible. Sube tu vibración y frecuencia para que logres la economía que siempre has deseado. ¡Tú puedes lograrlo! No esperes a que venga alguien más a ayudarte. ¡Actúa, pero ya! Ese será tu reto de este 2026. No estarás solo ante este reto, habrá amorcito y caricias.

Géminis del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Es el momento de empezar a aterrizar tus ideas. ¡Da ese paso definitivo ahora! Suelta el aislamiento interno. Eres tú quien tiene que calentar su corazón y dar amor sin expectativas a tus semejantes. Se te aconseja recitar salmos diariamente, para deshacerte del mal de ojo que alguien te envió por envidia o enojo. Conviene enviar tu currículum o proposiciones por escrito. Hay contratos por llegar. La abundancia regresa a tu vida llena de oportunidades jugosas.

Cáncer del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Estás por conectar con un colaborador o una asociación a nivel laboral, que será todo un éxito para ambos. Urge que salgas, te entrevistes y reúnas con personas afines a ti, tanto para ampliar tu círculo social como para realizar altas relaciones públicas. De eso dependerá que se abran oportunidades en breve. Tu mundo amoroso vuelve a ser relevante en tu vida. Reconectas con tu pareja. Si estás soltero, pronto caminarás de la mano con alguien perfecto para ti.

Leo del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Al fin regresa tu suerte. Estás por entrar a 7 años de ‘vacas gordas’ y recobrar la corona perdida. Concéntrate y enfócate. Habrá que brincar ciertos retos por personas poco preparadas o envidiosas, pero podrás lograrlo con tu empuje y brillo. Si el proyecto que llega no es exactamente algo conocido, no te preocupes, lo irás aprendiendo sobre la marcha. No sufras en silencio. Toma terapia o platícalo con tu alguien cercano. Canta o grita. Tu garganta necesita desahogo.

Virgo del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Hay prisas y cambios de planes sorpresivos que se escapan de tu control, quizá porque te confiaste y dejaste todo para el último momento. Cuídate de los cambios de temperatura, puede haber gripas fuertes. Estás por dar un salto cuántico. Dejarás mucho atrás, por eso te sientes así. Decidirás quedarte otro periodo de tiempo en tu trabajo actual. Será positivo. Ya será en el segundo semestre del año cuando puedas realizar ese gran cambio. Llegan buenas noticias familiares.

Libra del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Los cielos escucharon tus peticiones. Tus maestros espirituales saben que necesitas recibir mucho amor, y está llegando. Suelta al “Grinch” que se había instalado en ti. Urge volver a calentar tu corazón y recibir todo lo bueno que tiene la vida para ti. Algún asunto legal o contrato resultará a tu favor, pero acompáñate por un abogado calificado. Todo lo que se vino abajo ahora se reconstruye. Solo necesitas alegría, ganas, disponibilidad y voluntad.

Escorpión del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Das pasos agigantados en tus nuevos proyectos. Estás en etapa organizativa y será de gran provecho. Querrás

a gente nueva a tu lado, ya sean compañeros o trabajadores, quienes te respeten y no te cuestionen tanto. Atrévete a cambiar la dinámica con tu pareja. No le soluciones todo. Verás que, en lugar de alejarse, regresa por su propio pie. Se te aconseja bañarte con miel durante 3 viernes para endulzar tus relaciones y la opinión que otros tienen de ti.

Sagitario del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Te sacudes la sensación de vergüenza, arrepentimiento o tristeza, que traías arrastrando desde el año pasado. Reconoce que has entrado en una nueva etapa, más dulce y armoniosa. Tus relaciones se fortalecen y renuevan. Si acabas de conocer a alguien que te encanta, ve despacio, no corras. Aún hay que soltar ciertas actitudes. Sé amoroso con los tuyos, sin egoísmo, por tu más alto bien. Mejoran las finanzas y tu negocio crece. Invertirás muy bien tu dinero.

Capricornio del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Te llenas de pasión por la vida. Has recibido mucho amor y apoyo de quien menos lo esperabas. Sabes que tienes que cuidar tu salud, descansar y dormir bien, porque tu cuerpo no está en óptimas condiciones. Encontrarás los aliados, trabajadores o socios que andas buscando. Esta vez no te defraudarán. Permite la cercanía de gente espiritual. Medita diariamente. Tu cuerpo, mente y alma te lo van a agradecer. Aprenderás a delegar. Ya no te presionarás tanto.

Acuario del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

No te gustarán las decisiones que tomarán personas allegadas a ti. Pueden dificultarse las relaciones y no te conviene ahora. Te urge cambiar de vida y liberarte del yugo que sientes encima de ti. Cuanto más autónomo e independiente seas, más rápido lo lograrás. Tu pareja tendrá problemas de salud. Ayúdale a encontrar un nuevo médico. Si estás soltero, es indispensable que subas tu autoestima para que alguien pueda llegar a tu vida.

Piscis del 27 de enero al 2 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Tomas el control para poder hacer las cosas como quieresy salir de ciertas trampas o condicionamientos que te impusieron. Una tremenda claridad mental llega a través de tus maestros espirituales y tendrás el poder, la resolución y la fortaleza para tomar las decisiones drásticas que traerán cambios muy favorables a tu vida. Te perdonarás por tus pasados errores y omisiones, para entrar en un ciclo de “borrón y cuenta nueva”.

