Horóscopo 2026: Piscis, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Piscis es el signo del zodíaco que corresponde a las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo. Es elemento Agua.

Predicciones para Piscis en 2026, horóscopo anual

Logras crecimiento profesional, con estrategias novedosas actualizadas para esta nueva era. Tu karma estará a tu favor con bendiciones. Cosechas el resultado de tus esfuerzos con la ayuda de Júpiter.

Es probable que te dediques a alguna otra carrera de forma paralela a tu actual profesión. Saturno en tu primera casa todo el año no te permitirá los atajos ni los impulsos abruptos.

Todo irá algo lento, pero más productivo y favorecedor. Excelente año para los que trabajan en hotelería, inmobiliarias, educación, decoración, terapias, arte y deportes. Te volverás más perfeccionista y meticuloso, pero al mismo tiempo más amoroso, noble, flexible, altruista y espiritual.

Recomendaciones generales para Piscis en 2026, horóscopo anual:

Habilidades

Es un año de crecimiento personal, estabilidad profesional y cambios en los roles familiares. El primer semestre puede ser confuso e incierto, pero a partir de junio tendrás más claridad y optimismo. Un gran año en el amor. No te sentirás solo.



Fortuna

Se abrirán las oportunidades para explorar y vivir tus talentos ocultos u olvidados. Te capacitarás para crecer profesionalmente y perfeccionarás tus habilidades natas.



Salud

Pueden reaparecer antiguos achaques, con fatiga y niebla mental. Se recomienda nutrir las conexiones eléctricas cerebrales con vitaminas y alimentación sana.



Sexualidad

Tendrás más actividad sexual. Si estás en pareja retoman la pasión. Si estás soltero buscarás encuentros profundos que nutran tu alma.

Consejo para Piscis 2026, horóscopo anual

Mantente enfocado y disciplinado, y cumple con tus responsabilidades. Será la clave de tu éxito. Saturno te dará estructura y solidez para madurar.

Piscis, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Horóscopo mensual de Piscis: Enero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Sentirás que el mundo cambió por completo. Te adaptarás y estarás a la altura



Trabajo: Integrarás nuevos conocimientos. Te dedicarás a hacer llamadas, enviar mails y reconectar con negocios que quedaron pendientes.

Amor: Creas con tu pareja planes para el futuro. Si buscas una relación, los astros son perfectos para encontrar amor que perdure y sane.

Consejos: Saturno y Neptuno, hasta el 26, te darán una pausa para reflexionar sobre tu misión de vida. Conéctate con tu esencia divina universal.



Horóscopo mensual de Piscis: Febrero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Encontrarás en tu camino muchas novedades y puertas que se abren.



Trabajo : Venus y Urano te preparan con optimismo y apertura para entrar en una gran aventura laboral y profesional que cambiará tu destino.

: Venus y Urano te preparan con optimismo y apertura para entrar en una gran aventura laboral y profesional que cambiará tu destino. Amor : Expresa tus sentimientos abiertamente. ¡El otro no es adivino! Los solteros podrían enamorarse de alguien que no es libre.

: Expresa tus sentimientos abiertamente. Los solteros podrían enamorarse de alguien que no es libre. Dinero : Necesitas ganar más dinero urgentemente y tendrás las ideas, las fórmulas y los medios para realizar más de una profesión a la vez .

: Necesitas ganar más dinero urgentemente y tendrás las ideas, las fórmulas y los medios para . Consejos: Lo mejor será pensar, esperar, planificar, anticipar, estudiar y tener paciencia antes de actuar. No te desgastes en vano.

Horóscopo mensual de Piscis: Marzo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Te lanzas a nuevas aventuras económicas profesionales y logras gran avance.



Trabajo : Pedirás aumento de sueldo, pero no será sustancioso. Te decidirás a iniciar otros proyectos y negocios personales.

: Pedirás aumento de sueldo, pero no será sustancioso. Amor: Júpiter favorece los encuentros amorosos, las bodas o pedidas de mano. Mejora la relación con hijos o hermanos menores.

Dinero: El ámbito financiero requiere de tu atención e inteligencia . Piensa en un patrimonio con estrategias a corto, medio y largo plazo.

El ámbito financiero requiere de tu atención e inteligencia Piensa en un patrimonio con estrategias a corto, medio y largo plazo. Consejos: Tienes ganas de vivir y expresarte, de sacar la mejor versión de ti mismo. ¡Date permiso de reír, gozar, viajar, ver a amigos y bailar!

Horóscopo mensual de Piscis: Abril 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Saturno te trae cortito y te enseña gran disciplina, efectividad y acción decidida.



Trabajo : Se te han ido algunos años en tu zona de confort y te has conformado con “lo que hay”.

: Se te han ido algunos años en tu zona de confort y te has conformado con “lo que hay”. Amor: Tu ambición te lleva a avanzar . Algunos viejos desacuerdos saldrán a flote si eres casado. Se darán espacio y se ocuparán cada uno de lo suyo, pero siempre juntos.

Tu ambición te lleva a avanzar Algunos viejos desacuerdos saldrán a flote si eres casado. Dinero : Tus finanzas ocuparán tus pensamientos. Te moverás hacia rumbos que quizá no parezcan importantes, pero te darán dinero.

: Tus finanzas ocuparán tus pensamientos. Consejos: Será necesario un cambio de hábitos. No te preocupes, mejor ocúpate. No tengas miedo, mejor enfrenta y resuelve.

Piscis, horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre. ¡Conoce que te depara el destino, todos los signos! / Archivo TVNotas

Horóscopo mensual de Piscis: Mayo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Tu ambición y sentido combativo profesional te ayudan a mejorar tu economía.



Trabajo: Te has vuelto todo un emprendedor. Marte impulsa tu ambición y fuerza para abrirte paso. Logras avances.

Amor: Estás tratando de infundir calor de hogar y amorcito en tu relación, pero a veces te enciendes y enojas muy fuerte.

Estás tratando de infundir calor de hogar y amorcito en tu relación, pero a veces te enciendes y enojas muy fuerte. Dinero: Solucionarás algo relacionado con vivienda o urgencia familiar . A veces ganas más dinero, pero es el principio de la mejoría necesaria.

Solucionarás algo relacionado con vivienda o urgencia familiar A veces ganas más dinero, pero es el principio de la mejoría necesaria. Consejos: En el pasado te volviste desconfiado y reactivo por todo lo que tuviste que vivir. Es momento de inteligencia emocional.

Horóscopo mensual de Piscis: Junio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

A partir de ahora ¡prepárate para la subida rápida! Llega progreso y prosperidad



Trabajo: Marte en Tauro te dará aplomo para ir directo hacia tus iniciativas y proyectos con inteligencia, diplomacia, audacia y éxito total.

Marte en Tauro te dará aplomo para ir directo hacia tus iniciativas y proyectos con inteligencia, diplomacia, audacia y éxito total. Amor : Vivirás momentos inolvidables. Venus te dará el don y el arte de conversar, seducir con gran erotismo, enamorar y dejarte amar.

: Vivirás momentos inolvidables. Dinero: Aumentas tus ingresos a partir del 13, has aprendido a estructurar el dinero que ganas gracias a Saturno. Ahorrar es tu nueva estrategia.

Aumentas tus ingresos a partir del 13, has aprendido a estructurar el dinero que ganas gracias a Saturno. Ahorrar es tu nueva estrategia. Consejos: Si la vida te da limones ¡haz limonada! Si te da naranjas ¡sácales todo el jugo! Para los chinos las crisis son grandes oportunidades.

Horóscopo mensual de Piscis: Julio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Un particular talento resurge en ti y te dará una buena remuneración económica.



Trabajo : Júpiter facilita tu zona laboral cotidiana. Te sientes fuerte, energético, con la sensación de haber encontrado el camino correcto.

: Júpiter facilita tu zona laboral cotidiana. Amor: Tu mente estará en muchos flancos y no podrás concentrarte en la sensualidad. Sé honesto con tu pareja.

Dinero : Tus nuevos proyectos están dando fruto. Estás más holgado de dinero y vas por mucho más. Te darás a conocer con más rigor y luz.

: Tus nuevos proyectos están dando fruto. Te darás a conocer con más rigor y luz. Consejos: Puede haber desengaños con la familia o pareja por algo relacionado con una vivienda o un dinero que pretenden de tu parte.

Horóscopo mensual de Piscis: Agosto 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Júpiter trae expansión y mejora en tu carrera. Aprendes nuevos oficios.



Trabajo: Hay estabilidad en tu actual puesto de trabajo y empresa. Si eres independiente todo marcha por buen camino.

Hay estabilidad Si eres independiente todo marcha por buen camino. Amor: Marte y Urano pueden desatar tormentas con las personas con las que vives. Puedes sentir que tu pareja o los tuyos te ocultan algo.

Marte y Urano Puedes sentir que tu pareja o los tuyos te ocultan algo. Dinero: Hay contratos y buenos acuerdos económicos que mejorarán tus bolsillos. Se reajusta tu presupuesto.

Hay contratos y Se reajusta tu presupuesto. Consejos: La economía y el avance laboral van con paso seguro y sólido. Sube las antenas, porque siguen llegando las oportunidades.

Horóscopo mensual de Piscis: Septiembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Te has vuelto sumamente práctico y pragmático en los negocios.



Trabajo : Sigues fielmente en tu empleo actual, mientras estimulas otras transacciones laborales prácticas que mejoran tu calidad de vida.

: Sigues fielmente en tu empleo actual, mientras Amor: Querrás repartir equitativamente las responsabilidades en el hogar, económicas y cotidianas.

Querrás repartir equitativamente las en el hogar, económicas y cotidianas. Dinero: Saturno y Neptuno favorecen tus posesiones financieras , ingresos profesionales, seguros, bonos. ¿O será una herencia?

, ingresos profesionales, seguros, bonos. ¿O será una herencia? Consejos: Está muy bien ser precavido y desconfiar, pero no cierres tu corazón y permítete la experiencia de amar con toda tu pasión.

Piscis, horóscopo / Canva

Horóscopo mensual de Piscis: Octubre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Si eres soltero, alguien extranjero de cultura muy diferente robará tu corazón.



Trabajo : Quieres ir más allá de tus límites, con pensamientos audaces. Tus jefes estarán satisfechos y a gusto contigo.

: Quieres ir más allá de tus límites, con pensamientos audaces. Amor: Si eres casado , se tocarán temas delicados, pero se unirán más. Si eres soltero, alguien extranjero o de otra cultura robará tu corazón.

Si eres casado Si eres soltero, alguien extranjero o de otra cultura robará tu corazón. Dinero : Al fin se materializa ese sueño que tenías en mente por tantos años , que incrementará tus ingresos.

: Al fin , que incrementará tus ingresos. Consejos: Habrá adrenalina en el ambiente, prisas, retos, pláticas delicadas. Sé como un pulpo sabio para abarcar todo al mismo tiempo.



Horóscopo mensual de Piscis: Noviembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Vivirás a tope tu sensualidad y darás rienda suelta a tus instintos sexys.



Trabajo: Estás lleno de expectativas realizables y aterrizadas. Ya comprobaste que puedes obtenerlo. Vas por estudios para perfeccionarte.

Ya comprobaste que puedes obtenerlo. Vas por estudios para perfeccionarte. Amor: La pasión se instala en tu cuerpo y en tu relación de pareja. No pensarás en nada más, que vivir el momento y disfrutar tu sensualidad.

No pensarás en nada más, que vivir el momento y disfrutar tu sensualidad. Dinero : Querrás aprender de finanzas. Se te han abierto los ojos a las múltiples formas de obtener el dinero.

: Querrás aprender de finanzas. Consejos: Puede haber fricciones con la familia por tener diferentes enfoques a la forma de gastar tu dinero o con quién lo compartes.

Horóscopo mensual de Piscis: Diciembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Se caen las caretas en la relación de pareja. El otro querrá ‘todo o nada’.



Trabajo: Decidirás quedarte en el mismo lugar de trabajo hasta que aguantes o tus demás negocios te den lo que requieres.

Decidirás quedarte o tus demás negocios te den lo que requieres. Amor : Hay buena comunicación con la pareja, pero sus exigencias pueden subir de tono. Se decidirá si realmente es amor o hay interés.

: Hay buena comunicación con la pareja, pero sus exigencias pueden subir de tono. Dinero: No gastes más de lo que puedes por quedar bien con otros . Vales por lo que eres, no por lo que tienes.

. Vales por lo que eres, no por lo que tienes. Consejos: Quizá en la empresa donde laboras puede haber recortes y nada de aumentos. Son sus consecuencias, ¡no las tuyas!

¡Desde la redacción de TVNotas te deseamos un próspero 2026!