Horóscopo semanal del 20 al 26 de enero del 2026, ¡todos los signos!

Empezamos con la época de Acuario. Aquellos nacidos bajo este signo son independientes, creativos, humanitarios y futuristas. Valoran la libertad. También suelen ser excéntricos y poco convencionales. Enfocados en el cambio social y en el progreso.

Siempre en busca de ideas innovadoras y rompiendo normas tradicionales. Intelectuales, lógicos, francos. De naturaleza rebelde, impredecibles. Amantes de las conversaciones estimulantes.

Aries del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Tu vida se llenó de sucesos y cambios de planes imprevistos que escapan a tu control. Ya arrancó el año laboral y tendrás que reorganizar tu agenda, por los retrasos que ya te anunciaron tus clientes o posibles negocios que están por suceder, pero requerirán más tiempo de preparación.

Cuida tu aparato respiratorio y pulmones especialmente. Te vuelven a llamar personas o empresas con las que ya has colaborado. Será una agradable sorpresa. Los contratos sucederán en febrero.

Tauro del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Sentirás que el año arranca con muchos cuestionamientos respecto al rumbo que deseas tomar, tanto en lo laboral como en lo personal.

Si eres asalariado, podrás seguir trabajando en el mismo lugar, pero, si eres independiente, un proyecto muy especial que está por llegar te moverá de lugar o hasta quizá de ciudad por un par de meses. Será una experiencia muy agradable. Retomas amistades que habían quedado en el camino. Hay nuevos estudios muy estimulantes. Mejora la economía.

Géminis del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Puede que la nueva fuerte energía que está entrando al planeta te haya desestabilizado por un par de semanas, ya sea que te hayas enfermado levemente, o bien, varios imprevistos que te sacaron de tu centro salieron a tu encuentro.

Descubres esas zonas de sombra menos trabajadas en tu inconsciente. ¡Al fin las verás de frente! Acéptalas con la firme convicción de mejorarlas, lo que te ayudará a progresar en gran medida. Recobras amistades perdidas. Llegan contratos interesantes.

Cáncer del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Estás al borde de un salto cuántico. Ya tomaste decisiones. Ahora solo queda hacer los preparativos para tu gran cambio de circunstancia. Quizá retomarás proyectos, situaciones, ciudades o lugares que antes quedaron inconclusos.

Regresas para cerrar ese ciclo con broche de oro, porque ahora sí habrá gran progreso y aciertos para ti en este año a partir de febrero. Tus sentimientos se están modulando. Permite el llanto, la melancolía y lo que surja. ¡Sentir es saludable!

Leo del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Todo se está acomodando en su lugar mágicamente. Los nudos se desatan, las cadenas se rompen. Llegas a buenos acuerdos con empresas o jefes, con un ligero aumento de sueldo si eres asalariado.

Te dará tiempo de cumplir con todas tus obligaciones. Estarás disciplinado en lo personal y coordinarás a otros de manera impecable, como solo tú sabes hacerlo. Recibes buenas noticias de tu salud o de alguien que te importa. El amor navega por aguas tranquilas.

Virgo del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

La rueda de la fortuna gira a tu favor. Has tomado excelentes decisiones sabias, que te tomaron mucho tiempo, análisis y cálculo. Ahora llegó la hora de ejecutarlas. Pide la ayuda necesaria. No quieras hacerlo todo solo. Es parte del aprendizaje y de ¡saber recibir!

Sentirás que un nuevo panorama se asoma a tu vida. Nuevas amistades, círculos interesantes creativos y laborales te permitirán, este año, sin duda, mejorar de puesto y posición económica. Irás a revisión médica.

Libra del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te darás a la tarea de arreglar los muebles de tu casa. Necesitarás un buen carpintero y un albañil por desperfectos. Esa actividad te meterá en un periodo práctico y aterrizado. También le entrarás a la jardinería.

Volverás a escuchar tu música favorita y te inspirará para crear nuevos mundos a partir de ahora. Estás resuelto a pasar de página y no quedarte en el mismo lugar y así será. Logras conservar tu trabajo y se sostiene la economía. Necesitarás lentes nuevos.

Escorpión del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Te diste un buen descanso y ahora regresas a la prisa laboral de nuevo. Muy agradecido de que no te falte trabajo. El proyecto actual que te ocupa será agradable, porque ya sabes perfectamente cómo hacerlo y puedes disfrutar el proceso.

Tienes cuestionamientos acerca de dónde y con quién te gustaría estar en el futuro, pero para eso faltan un par de años. Ahora enfócate en lo que tienes delante. Con la pareja hay un leve enfriamiento, pero será pasajero. Irás a chequeo médico.

Sagitario del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Tu vida entra en una sintonía muy armónica, después de meses difíciles de pruebas extremas. Seguramente ya estás trabajando a todo vapor, pero lo harás más relajado y sin prisas, en el entendimiento de que tu paz mental es lo más importante y sagrado que tienes.

Aunque los proyectos tomarán más tiempo del calculado, todo saldrá muy muy bien, con la entera satisfacción de tus clientes o jefes. El amor resurge con fuerza si estás en pareja, si estás soltero, llega un buen amor.

Capricornio del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

La vida y las circunstancias te han llevado por senderos insospechados que no planeaste ni imaginaste vivir y experimentar. Seguramente te viste obligado a bajar el ritmo, a guardarte y reflexionar, sin compañía ni distracciones. Será en la primavera cuando renazcas por completo.

Ahora estás en una especie de parto existencial, físico y espiritual tremendo, una trasformación total de tu ADN celular, por tu más alto bien. Será mejor año laboral económico de lo que esperas.

Acuario del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Estás ante decisiones muy drásticas que sabes que transformarán tu vida para bien. Lo único seguro es que sabes que hay que dar el siguiente paso y ya no hay vuelta de hoja. Será en la primavera cuando resuelvas los pendientes que tienes ahora.

Llegará un proyecto poco común y totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. Será la clave para mejorar tu economía a corto, medio y largo plazo. ¡Tómalo sin dudar! Mejora tu salud o la de tu cónyuge. Recordarás tus sueños.

Piscis del 20 al 26 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Tienes la sensación de que tu planeta ha cambiado por completo, y que debes buscar situarte en un lugar cómodo y seguro para tu futuro. Es verdad que habrá que hacer ajustes en tu forma habitual de trabajar y ganar dinero, porque también eso está cambiando. Todo se te irá dando a partir de febrero.

Te llegará la información que necesitas, el proyecto o tipo de actividad idónea para tu edad, situación y gustos. Solo ábrete a sentir. Conéctate con tu ser y recibirás todas las respuestas.

