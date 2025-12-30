Horóscopo 2026: Géminis, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Géminis es el signo del zodiaco que corresponde a aquellas personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio. Es elemento Aire.

Predicciones para Géminis en 2026, horóscopo anual

Tendrás que encontrar mejores maneras de comunicarte con los demás. Enero y febrero no son para tomar decisiones ni empezar nada nuevo, sino para concluir proyectos y reparaciones del hogar.

Es un año de gran avance profesional en el que podrás destacar y brillar. Descubrirás nuevos talentos y fuentes de trabajo. Tu corazón estará abierto para amar y ser amado. Llegan nuevos amigos y recuperas a los que se habían dispersado. Te disciplinas y te calmas.

Géminis, horóscopo / Archivo TVNotas

Te puede interesar: Las profecías de Los Simpson: ¿coincidencia o predicciones que sí se cumplieron? ¡Entérate!

Recomendaciones generales para Géminis en 2026, horóscopo anual:

Habilidades:

Actualizarás tus conocimientos cibernéticos. Vivirás una hermosa historia de amor. Sueltas rencores. Cambian los integrantes de tu hogar o vivirás con tu pareja. ¡Te superas al 100%!



Fortuna

Se abren muchas puertas. Sueltas los miedos para lanzarte a lo grande en tu carrera, en tu vida sentimental y social. Sacas la mejor versión de ti.



Salud

Desintoxicarte, ir al mar 2 veces al año, salir al bosque y parques, caminar, hacer Tai-chi y meditar te mantendrán con salud.

Sexualidad

Volverás a disfrutar de tu erotismo y sensualidad. Tus hormonas te lo agradecerán.

Consejo para Géminis en 2026, horóscopo anual:

Las influencias astrales te empujan a la superación, sin importar edad ni circunstancia. Acepta las nuevas tendencias.

Horóscopo mensual de Géminis: Enero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, en enero de 2026 Entras en 2026 con todas las fuerzas y ganas. Hay voluntad.



TRABAJO: Sostienes tu carrera o trabajo actual.Tus proyectos personales crecen. Progresas tremendamente.

Sostienes tu carrera o trabajo actual.Tus proyectos personales crecen. Progresas tremendamente. AMOR: Necesitarás mucha dulzura, suavidad y tacto en tus relaciones. Evoluciona y llegará un gran amor.

Necesitarás mucha dulzura, suavidad y tacto en tus relaciones. Evoluciona y llegará un gran amor. DINERO: Crece tu ambición. Logras excelentes ganancias, sobre todo a partir de marzo. Te reinventas.

Crece tu ambición. Logras excelentes ganancias, sobre todo a partir de marzo. Te reinventas. CONSEJO: Hay cambios internos y externos para encarnar la mejor versión de ti.

Horóscopo mensual de Géminis: Febrero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, en febrero de 2026 Hay decisiones drásticas muy asertivas que te llevan al éxito.



TRABAJO: Con la ayuda de Urano echas a andar proyectos magníficos. Atrévete a expresar tu creatividad.

Con la ayuda de Urano echas a andar proyectos magníficos. Atrévete a expresar tu creatividad. AMOR: Hay más cercanía y amor con los amigos. Pueden llegar amores pasajeros, pero gozarás mucho.

Hay más cercanía y amor con los amigos. Pueden llegar amores pasajeros, pero gozarás mucho. DINERO: Saturno facilitará tus ingresos económicos. Empieza a llegar la cosecha tan esperada.

Saturno facilitará tus ingresos económicos. Empieza a llegar la cosecha tan esperada. CONSEJO: Llega una gran propuesta de una institución o medio de comunicación.Te dará fama y prestigio.

Géminis, horóscopo / Canva

No te pierdas: Inteligencia Artificial y Kabbalah: ¿Cómo mantener la esencia humana en la era tecnológica?

Horóscopo mensual de Géminis: Marzo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, en marzo de 2026 Plutón impulsa tu ideal de vida. Te perfeccionas con estudios.



TRABAJO : Llegan grandes oportunidades de excelente nivel profesional, pero exigen perfección.

: Llegan grandes oportunidades de excelente nivel profesional, pero exigen perfección. AMOR: Si estás en pareja, no le cuentes tus problemas, trata de que cada encuentro sea divertido y ligero.

Si estás en pareja, no le cuentes tus problemas, trata de que cada encuentro sea divertido y ligero. DINERO: Hay mejoras salariales, aunque tendrás que pedirlas repetidas veces. Invertirás en tu belleza.

Hay mejoras salariales, aunque tendrás que pedirlas repetidas veces. Invertirás en tu belleza. CONSEJO: Marte te pide que escuches a los demás. No quieras tener siempre la razón. La diplomacia abre puertas.

Horóscopo mensual de Géminis: Abril 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, en abril de 2026 la inteligencia emocional es tu lección más importante este año



TRABAJO: Sorprenderás con los cambios favorables en tu vida profesional. Tendrás el equipo humano idóneo.

Sorprenderás con los cambios favorables en tu vida profesional. Tendrás el equipo humano idóneo. AMOR: Crece tu círculo de amistades. No es conveniente aceptar amores del pasado.

Crece tu círculo de amistades. No es conveniente aceptar amores del pasado. DINERO: Se vislumbra estabilidad financiera. Tus negocios se abren a perspectivas interesantes.

Se vislumbra estabilidad financiera. Tus negocios se abren a perspectivas interesantes. CONSEJO: No podrás evitar conversaciones incómodas, tanto en el trabajo como en tus relaciones.

Horóscopo mensual de Géminis: Mayo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis en mayo de 2026 tu encanto y determinación no pasarán desapercibidos

TRABAJO : No es prudente moverte del trabajo en el que estás, mejor perfecciona y amplia lo que tienes.

: No es prudente moverte del trabajo en el que estás, mejor perfecciona y amplia lo que tienes. AMOR: Estás feliz de amar y ser amado. Urano te hace sentir la urgencia de tener tus espacios de soledad.

Estás feliz de amar y ser amado. Urano te hace sentir la urgencia de tener tus espacios de soledad. DINERO: Júpiter mantiene a flote tu economía y mejora a través de los meses. Logras el monto deseado.

Júpiter mantiene a flote tu economía y mejora a través de los meses. Logras el monto deseado. CONSEJO: Permite las conversaciones ligeras y suelta los discursos. Diviértete, ríe y baila más.

Horóscopo mensual de Géminis: Junio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, en 2026 los aspectos planetarios favorecen tu vida social y laboral.



TRABAJO : Crece tu popularidad en asuntos laborales creativos. La mercadotecnia multiplica tus oportunidades.

: Crece tu popularidad en asuntos laborales creativos. La mercadotecnia multiplica tus oportunidades. AMOR : Quizá no veas tanto a tu pareja, pero los momentos juntos serán de calidad y alegría.

: Quizá no veas tanto a tu pareja, pero los momentos juntos serán de calidad y alegría. DINERO: Llegan buenas noticias laborales. El dinero fluye.Te administras bien y ahorrarás.

Llegan buenas noticias laborales. El dinero fluye.Te administras bien y ahorrarás. CONSEJO: Sal con tus amigos y déjate querer. No cuentes tus planes ni tus problemas. Sé pragmático.

Horóscopo mensual de Géminis: Julio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis en julio de 2026 el Sol y Mercurio te infunden espíritu de conquista financiera



TRABAJO: Recibes más oportunidades de trabajo y no querrás rechazar nada. Marte y Urano te dan renovación.

Recibes más oportunidades de trabajo y no querrás rechazar nada. Marte y Urano te dan renovación. AMOR: Marte y Urano desbordarán tu corazón de amor y pasión hacia el ser querido o amante.

Marte y Urano desbordarán tu corazón de amor y pasión hacia el ser querido o amante. DINERO: Llegan buenas noticias de dinero y negocios. No te comprometas en empleos que no te gusten.

Llegan buenas noticias de dinero y negocios. No te comprometas en empleos que no te gusten. CONSEJO: Puede haber cambio de roomie, vecinos o familiares. Será afortunado.

Horóscopo mensual de Géminis: Agosto 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, en agosto de 2026 posees un ánimo y una energía envidiables. Hay proyectos sólidos.



TRABAJO: Tus brillantes ideas llenarán tus bolsillos y tus deseos profesionales creativos.

Tus brillantes ideas llenarán tus bolsillos y tus deseos profesionales creativos. AMOR: Puede haber tensión en el hogar. Explícate con amabilidad y todo irá mejor. Sigue el buen amor.

DINERO : Buscarás acertadamente aumentar tus posesiones y formas de ganar más dinero. Logras éxito.

: Buscarás acertadamente aumentar tus posesiones y formas de ganar más dinero. Logras éxito. CONSEJO: Dale vida a ese proyecto personal que ha sido tu anhelo por tanto tiempo. Será tu legado al mundo.

Horóscopo mensual de Géminis: Septiembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, en septiembre de 2026 llegan sorpresas por donde menos lo imaginas

TRABAJO: Sigue la buena racha laboral.Habrá que investigar, estudiar, perfeccionar y actualizarse.

Sigue la buena racha laboral.Habrá que investigar, estudiar, perfeccionar y actualizarse. AMOR: Los astros favorecen tu historia de amor o un encuentro próximo. Ponte de acuerdo: Amor o libertad.

DINERO: Has encontrado la fórmula para generar excelentes finanzas y economía.

Has encontrado la fórmula para generar excelentes finanzas y economía. CONSEJO: Es hora de mejorar tu aspecto físico: Una dieta con un nutriólogo, ejercicio moderado y cremas.

Horóscopo mensual de Géminis: Octubre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, en octubre de 2026 estás en tu máxima capacidad creativa, itu futuro está asegurado!



TRABAJO: Vienen viajes de negocios y trabajo muy afortunados. Inauguras una nueva faceta.

Vienen viajes de negocios y trabajo muy afortunados. Inauguras una nueva faceta. AMOR: Las relaciones familiares se relajan. Cederás con tu pareja que quiere mimarte. Te hará bien.

Las relaciones familiares se relajan. Cederás con tu pareja que quiere mimarte. Te hará bien. DINERO: El dinero llega puntual. Todo lo relacionado con seguros, rentas e inversiones, será afortunado.

El dinero llega puntual. Todo lo relacionado con seguros, rentas e inversiones, será afortunado. CONSEJO: Con palabras adecuadas y conversaciones constructivas podrás lograr todo lo que quieres.

Géminis, horóscopos / Canva

Horóscopo mensual de Géminis: Noviembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, noviembre de 2026 el Sol en Sagitario pone todos en el lugar correcto



TRABAJO: Sigues muy enfocado en tu trabajo, lo cual es magnífico. Destacas por tu originalidad.

Sigues muy enfocado en tu trabajo, lo cual es magnífico. Destacas por tu originalidad. AMOR: Después de leves alegatos con el ser amado, regresa la calma y la apasionada reconciliación.

Después de leves alegatos con el ser amado, regresa la calma y la apasionada reconciliación. DINERO: Un proyecto importante cambiará tu futuro laboral. Ha sido un año muy productivo.

Un proyecto importante cambiará tu futuro laboral. Ha sido un año muy productivo. CONSEJO: Hay mucho que agradecer a la vida y a los guías espirituales que te acompañan. Sé generoso.

Horóscopo mensual de Géminis: Diciembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Géminis, diciembre de 2026 hay excelente compañía, fiestas e invitaciones. Eres popular



TRABAJO: Querrán ampliar tu contrato, mejorarlo e incluir otras actividades muy interesantes.

Querrán ampliar tu contrato, mejorarlo e incluir otras actividades muy interesantes. AMOR: Calma tu semblante, el exceso de trabajo puede poner incómoda a tu pareja amada.

Calma tu semblante, el exceso de trabajo puede poner incómoda a tu pareja amada. DINERO : El bono, aguinaldo repartición de utilidades llegará jugoso.

: El bono, aguinaldo repartición de utilidades llegará jugoso. CONSEJO: Cuida a quien le rentas tu casa o posesiones. No prestes dinero ni delegues a extraños.

Encuentra horóscopos, rituales, notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas y mucho más en la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.

¡Desde la redacción de TVNotas te deseamos un próspero 2026!

