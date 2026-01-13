Horóscopo semanal del 13 al 19 de enero del 2026, ¡todos los signos!

Aún estámos en la época de los Capricornio, quienes se caracterizan por ser inteligentes, justos y resposables. Además de ser líderes natos serios, maduros y fríos. Enamorados de su familia y educados. Y cómo siempre odian la falta de orden, estructura y que les cambien de planes. ¡Cuidado! Les desespera la falta de planificación y compromiso, así como les aburre la irresponsabilidad.

Aries del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

En 2025 fue difícil iniciar proyectos propios. Todo fue lento, pero en 2026 llegan grandes logros y oportunidades. Los astros iluminan tu mente con claridad, responsabilidad y voluntad absoluta. Después de unos días de silencio e introspección, para reconocer todo lo que has conseguido contra viento y marea, diseñarás tu vida para los próximos 10 años, en los que todo irá más rápido. Te vuelves a abrir al amor. Regresan viejas amistades. Irás a chequeo médico preventivo.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? / TVNotas

Tauro del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Las cosas salieron mejor de lo que esperabas recientemente. Hubo paz y concordia con tu familia y cercanos. Entras a una nueva etapa de tu vida. Sabes que debes decidir qué rumbo tomar y enfocarte en ello para lograrlo. Este 2026 se presenta con buenos amigos a tu alrededor: Salidas sociales, viajes y diversión. Al mismo tiempo, te disciplinarás más para alcanzar tus objetivos. Mejorarás tu dieta y nutrición. Te meterás más a la cocina a elaborar tu menú.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Tauro, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Tauro, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? / TVNotas

Géminis del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás decidido a triunfar este 2026, a darte a notar con mercadotecnia inteligente y destacar. Este cambio de energía te traerá excelentes oportunidades de ascenso, que llegan por donde menos lo esperas, porque le metes corazón, creatividad y buen contenido a lo que haces. Conviene propulsar relaciones públicas, asistir a eventos e invitaciones, no ser tímido al exponer tu negocio y reconocer tus dones. En el amor, dejarás de esconderte y encontrarás a alguien especial

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Géminis, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Géminis, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Cáncer del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Este 2026 ha llegado con cambios radicales que no admiten dilación, ya sea que te mudes de casa, ciudad oficina, o que decidas darle un vuelco total a tu vida de aquí en adelante. Sales del escondite donde te resguardaste por largo tiempo. Te atreverás a dar un salto cuántico por sobrevivencia. Logras gran avance y te colocas en el lugar adecuado para el ciclo que inauguras. Ve con paso firme y erradica viejos miedos. Esta vez acertarás y subirás a la cima.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Cáncer, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Leo del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Te llegaron varias opciones o posibilidades laborales. Quizá hay incertidumbre sobre el rumbo adecuado que debes seguir. Guarda silencio interno y pregúntale a tu corazón, a tu cuerpo, a tus verdaderas necesidades y sueños más profundos. Ellos tienen la respuesta y no te equivocarás, siempre y cuando no te traiciones a ti mismo. Este 2026 habrá más economía para ti. Regresa el ser emprendedor, apasionado y alegre que habita en ti.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Leo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Leo, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Virgo del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Desde los primeros días del año sentirás que te quitas un gran peso de encima, que resuelves temas, situaciones y conflictos familiares difíciles, para enfocarte más en tu propia vida. Hay muchos viajes por delante, aventuras y proyectos por vivir y saborear. Sales de una larga temporada de sedentarismo opacado por la apatía y la tristeza. La rueda de la fortuna está a tu favor, para que cabalgues por la vida y tomes de ella lo que más te conviene y agrada.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Virgo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Virgo, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? / TVNotas

Libra del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Sueltas los temores, el aislamiento y la sensación de que ya no lograrás mucho más. Este 2026 llega como un huracán. Te moverá de la silla cómoda para navegar las anchas aguas de la aventura intrépida.

Te subirá a la alta ola de la modernidad, porque el futuro ya está aquí. Tu mente intelectual y culta está más que capacitada para este nuevo ciclo, para esta nueva humanidad que nace. ¡Atrévete a ser protagonista de tu historia! No estarás solo.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Libra, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Libra, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Escorpión del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Después del desconcierto o enfrentamientos laborales con los que despediste 2025, ahora estás más consciente de que no necesitas la aprobación de otros. Tu valor no radica en la opinión pública. Sin embargo, el aprendizaje es ser más empático, amable, escuchar a los demás, tomar en cuenta sus opiniones y no creer que tienes la verdad absoluta. Este 2026 te dedicarás a gozar más, a esta cerca de los tuyos, a conocer el mundo y a soltar el control.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Escorpión, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Escorpión, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¡Todos los signos! / TVNotas

Sagitario del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Terminaste 2025 con trabajos forzados. Llegaste a la meta casi desfalleciendo de cansancio y hastío. El nuevo año llegó con la sensación de que todo es diferente: El mundo, tu forma de trabajar, tus prioridades, tus gustos, tus anhelos y tus necesidades. Ya eres otra persona y eso puede desconcertarte al principio, pero te sentirás más cómodo, feliz y pleno con las decisiones que tomes. El amor se vuelve a acomodar en tu vida después de un desencuentro fuerte.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Sagitario, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Sagitario, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Capricornio del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

De alguna forma, la vida te para en seco. Este 2026 no te permitirá seguir con la misma rutina de siempre, ya sea que anteriormente hayas sido adicto al trabajo incansablemente, o viceversa, que hayas caído en la indolencia y dejaras pasar los días y años en un círculo vicioso repetitivo. Ahora que Plutón se alejó de ti definitivamente, después de 20 largos años, tu vida será mucho más fácil, menos complicada, sin tanta piedra en el camino y bien acompañado.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Capricornio, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Capricornio, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / TVNotas

Acuario del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Te sientes optimista respecto a este nuevo año. Estás decidido a meterle todas las ganas, tu voluntad y apertura mental para fluir con la vida, ampliar tus horizontes, estudiar lo que haga falta y adecuarte a la nueva humanidad que se instala en el mundo actual. Tu signo del Zodiaco cruza por una transformación absoluta, ya que Plutón te acompañará por los próximos 20 años. ¡Puedes transformar tu vida en lo que quieras!

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Acuario, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Acuario, horóscopo semanal del 13 al 19 de enero. ¿Qué te depara el destino? ¡todos los signos! / / TVNotas

Piscis del 13 al 19 de enero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Estos últimos días te has dado cuenta de tantas cosas que habías pasado por alto o que veías lejanas e imposibles. Ahora, muy pronto estarán al alcance de tu mano. Algo muy profundo cambió en ti, como si se encendiera el foco de tu mente inteligente, que estuvo fundido por un par de años. Prepárate para un gran arranque este 2026. No será un año de espera, sino de acción, oportunidades, aciertos, viajes y amigos que durarán toda la vida.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Piscis, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.