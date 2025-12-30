Horóscopo 2026: Sagitario, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Sagitario es el signo del zodíaco que corresponde a las personas nacidas del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Es elemento Fuego.

Predicciones para Sagitario en 2026, horóscopo anual

El año empieza lento e incierto, pero avanzará y estarás activo e inspirado. Regresa la buena suerte y la estrella laboral, gracias a Júpiter, sobre todo en el segundo semestre del año, en otoño.

Ofrecerás ayuda altruista, que servirá para nivelar tu karma con bendiciones. ¡No lo olvides! Lo necesitarás. La paciencia y persistencia serán indispensables. Hay ofertas de trabajo foráneas interesantes.

Llegan nuevos clientes o negocios. Mejorará enormemente tu abundancia. Excelente año para la investigación, astrología, espiritualidad, terapias, diseño, interiorismo, alta confección y finanzas. Tus ideas serán apreciadas y encuentras el equipo humano ideal para tus proyectos.

Recomendaciones generales para Sagitario en 2026, horóscopo anual:

Habilidades:

Gracias a tu voluntad logras grandes hazañas. Las incertidumbres van desapareciendo. Tu mente se vuelca sobre tu lado positivo. Evolucionas junto con tus aspiraciones. Tomarás decisiones drásticas respecto a tu pareja. Te alejarás de gente tóxica negativa

Fortuna:

Tendrás la energía y el enfoque para hacer ejercicio. Habrá viajes deliciosos a nuevos lugares. Encontrarás relaciones profundas, auténticas, inteligentes e interesantes.

Salud:

Habrá síntomas en el estómago y aparato digestivo. Urge mejorar la dieta con un nutriólogo y tomar agua solarizada con 7 gramos de sal por litro. Checa tus articulaciones.

Sexualidad:

Hay buena sexualidad con la pareja, pero no te será suficiente. Quieres más intelecto

Consejo para Sagitario en 2026, horóscopo anual:

Sé humilde para aprender, no solo para enseñar. Tu cuerpo necesita más atención, no solo con medicinas, sino también con ejercicio y buena alimentación.

Sagitario, horóscopos

Horóscopo mensual de Sagitario: Enero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Año de contrastes y labor bien remunerada. Logras restablecer la economía.

Trabajo: Júpiter trae cambios inesperados, con ofertas de trabajo foráneas. Mejora tu forma de expresarte. Tus jefes te darán su confianza.

Júpiter trae cambios inesperados, con ofertas de trabajo foráneas. Mejora tu forma de expresarte. Amor: Agradeces estar con una buena persona a tu lado, pero en el fondo hay insatisfacción. Estás aburrido.

pero en el fondo hay insatisfacción. Estás aburrido. Dinero: Tendrás varias oportunidades de crear riqueza. Las inversiones sabias y bien calculadas te darán buenos ingresos.

Las inversiones sabias y bien calculadas te darán buenos ingresos. Consejos: Si eres independiente, sería bueno y sano que alguien más llevara la parte administrativa de tu negocio.

Horóscopo mensual de Sagitario: Febrero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Convendría estudiar oratoria y control mental, para modificar tus impulsos

Trabajo: Actuarás con originalidad. Aplaca tu intensidad, porque se puede interpretar como falta de estabilidad en tu carácter.

Actuarás con originalidad. Amor : Habrá muchas pláticas con la pareja y familiares. Te alejarás de quejas y victimismo. Pensarás más en ti.

: Habrá muchas pláticas con la pareja y familiares. Dinero: Júpiter protege tus ahorros para que no gastes en tonterías. Aumentan tus entradas, aunque habrá que hacer ajustes y cambios.

Aumentan tus entradas, aunque habrá que hacer ajustes y cambios. Consejo: Sé calculador a la hora de cobrar y llegar a acuerdos laborales, firmas de papeles y contratos. Ten siempre a mano un abogado.

Horóscopo mensual de Sagitario: Marzo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Llega una suma de dinero importante. El trabajo fluye y las relaciones se complican

Trabajo: Estarás sumamente creativo, activo y enfocado en tus quehaceres laborales. Los proyectos fluyen.

Los proyectos fluyen. Amor: Puedes llegar a sentir tu espacio invadido por tu pareja o familiares. Cuidado con las palabras, pueden herir a los demás.

Puedes llegar a sentir tu espacio invadido por tu pareja o familiares. Dinero: Con Júpiter al mando, llega una suma importante de dinero. Tu patrimonio está estable y en aumento.

Con Júpiter al mando, Consejo: Tu paz mental es el tesoro más importante que debes preservar. Sé tú mismo tu mejor amigo, amante, cómplice y protector.

Horóscopo mensual de Sagitario: Abril 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Hay viaje feliz a la vista, expansión y suerte laboral. ¡Cupido te flecha!

Trabajo: Una empresa en expansión requerirá de tus servicios, además de tu trabajo actual. No te faltarán oportunidades de crecimiento.

Una empresa en expansión requerirá de tus servicios, además de tu trabajo actual. Amor: Cupido te enviará un flechazo de amor inmejorable. Encuentras a tu alma gemela o te reconcilias con tu pareja amada.

Cupido te enviará un flechazo de amor inmejorable. Dinero: Compra un billete de lotería, porque puedes ganarlo. Entra a rifas o sorteos. Invertirás en un viaje con tus hijos. Sé dadivoso, pero pon límites.

Invertirás en un viaje con tus hijos. Sé dadivoso, pero pon límites. Consejo: Estarás dulce y amoroso, pero al mismo tiempo no permitirás los abusos. No cuentes tus proyectos hasta que estén realizados

Horóscopo mensual de Sagitario: Mayo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Si mantienes tu semblante ecuánime y bien calibrado, todo resultará bien.

Trabajo: Si eres asalariado, mejora tu contrato o salario. Si eres independiente, se amplía tu campo de acción.

Si eres independiente, se amplía tu campo de acción. Amor: Logras realización en tu matrimonio o con tu pareja actual. Quizá decidan entrar a la modernidad: ‘Cada uno en su casa y Dios en la de todos’.

Quizá decidan entrar a la modernidad: ‘Cada uno en su casa y Dios en la de todos’. Dinero: Un evento o negocio muy rentable aparece en tu vida. Has subido tu frecuencia y vibración y el dinero está llegando con facilidad.

Has subido tu frecuencia y vibración y el dinero está llegando con facilidad. Consejo: ¡Mantén tu sistema nervioso en armonía! Sueles tener picos hacia arriba y hacia abajo.

Horóscopo mensual de Sagitario: Junio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Estás aprendiendo el juego de la vida: Soltar, fluir, no engancharse y continuar

Trabajo: Los proyectos y trabajo cotidiano se desarrollan en paz, continuidad y profesionalismo. Aprendes a capotear con filosofía.

Los proyectos y trabajo cotidiano se desarrollan en paz, continuidad y profesionalismo. Amor: Otra vez llegan vientos huracanados en tu relación. Esta vez serás tú quien se mueva de lugar, como en el ajedrez.

Esta vez serás tú quien se mueva de lugar, como en el ajedrez. Dinero: Los pagos llegan puntuales. Estás más disciplinado en el manejo de tus tarjetas, contabilidad, administración y saldos.

Los pagos llegan puntuales. Consejo: Cuando te sientes sobrecargado es cuando empiezas a dar patadas de ahogado. Descansa, duerme, haz ejercicio y medita a diario.

Sagitario, horóscopo anual

Horóscopo mensual de Sagitario: Julio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Hay logros laborales. Estás madurando, restructurando y mejorando detalles

Trabajo: Frente a nuevos clientes o jefes actúa y exprésate de forma profesional. No hables de más.

No hables de más. Amor: Marte y Urano ponen salsa picante en la relación y puedes traer “mecha corta”. Tendrás atractivo y sensualidad para seducir.

Marte y Urano ponen salsa picante en la relación y puedes traer “mecha corta”. Dinero: Harás transacciones y negociaciones exitosas , aunque se te aconseja que un experto se haga cargo al respecto.

, aunque se te aconseja que un experto se haga cargo al respecto. Consejo: Quieres sorpresas, diversión y adrenalina. Deseas nuevos capítulos aventureros con viajes, locuras, risas y buena plática.

Horóscopo mensual de Sagitario: Agosto 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Acuérdate de cuidar a tus amistades, no esperes a que ellos te busquen

Trabajo: Logras excelentes contactos laborales. Te moverás en altos niveles que traerán trabajo, economía y buenos proyectos.

Logras excelentes contactos laborales. Amor: Tu pareja tendrá sus reclamos si estás casado. Será mejor ceder. Si estás soltero, se interesará por ti alguien mayor que tú muy atractivo.

Tu pareja tendrá sus reclamos si estás casado. Será mejor ceder. Si estás soltero, Dinero: Un trámite administrativo sale a tu favor.

Un trámite administrativo sale a tu favor. Consejo: Logras realizar ese viaje largo que tanto deseas con alguien muy especial a tu lado. La amistad es una plantita que hay que regar, alimentar y cuidar. Llama a tus amigos, queda de verlos, ríe, canta, baila.

Horóscopo mensual de Sagitario: Septiembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Se retrasan los pagos. No prometas lo que no podrás cumplir. Sé puntual

Trabajo: Será mejor no comprometerse con lo que no tienes o no puedes asegurar. Puedes quedar mal. Hay suerte y progreso.

Puedes quedar mal. Hay suerte y progreso. Amor: Estarás distraído con tus amigos. Habrá celos por parte de tu pareja. Si tienes novio (a), estarás sensual y carismático.

Si tienes novio (a), estarás sensual y carismático. Dinero: Se atoran y retrasan los pagos. No tendrás para invertir en los negocios si no hay adelantos económicos consistentes.

si no hay adelantos económicos consistentes. Consejo: Encuentras amistades de oro. Valóralas y procúralas. Habrá encuentros sociales muy interesantes que ampliarán tu visión del mundo

Horóscopo mensual de Sagitario: Octubre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Recobras clientes del pasado, o bien un antiguo jefe o empresa te vuelve a llamar.

Trabajo: Te manejarás con enfoque y dedicación. Recobras clientes o empresas del pasado. Renace tu brillo.

Recobras clientes o empresas del pasado. Renace tu brillo. Amor: Defenderás con uñas y dientes ese nuevo amor. No querrás que ni la familia ni nadie lo juzgue. Lo mantendrás casi en secreto.

No querrás que ni la familia ni nadie lo juzgue. Lo mantendrás casi en secreto. Dinero: Si tienes socios puede haber una fractura en la relación laboral por intereses opuestos. Habrá alguien más que ocupe su lugar.

Si tienes socios Habrá alguien más que ocupe su lugar. Consejo: Aprender a hacer negocios es todo un arte. Si pudieras tomar un diplomado sobre negocios y finanzas sería muy provechoso.

Horóscopo mensual de Sagitario: Noviembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Siguen los estudios y preparación continua. Pagarás una deuda pendiente

Trabajo: Asistirás a un seminario de estudios para perfeccionar tu trabajo y subir tu espíritu. Será divertido.

Será divertido. Amor: A partir de tu cumpleaños brillarás con fuerza y magnetismo. Preferirás salir con los amigos, viajar solo y vivir intensamente.

Preferirás salir con los amigos, viajar solo y vivir intensamente. Dinero: Venus y Júpiter apoyan tus asuntos legales a tu favor. Terminas de pagar una deuda o la restructuras. Llega el dinero que necesitas.

Venus y Júpiter apoyan tus asuntos legales a tu favor. Consejo: Estás agotado. Ha sido un año de mucho esfuerzo y empeño, pero satisfactorio. Medita todos los días.

Horóscopo mensual de Sagitario: Diciembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Fue un año de gran avance financiero y laboral. Las relaciones tambalean

Trabajo: Estás inspirado, con gran determinación y claridad mental. Te urgen vacaciones!

Te urgen vacaciones! Amor: Es un mes determinante en el amor. Puede que ya no quieras pasar los festejos con esa persona y pondrás pretextos.

Es un mes determinante en el amor. Dinero: Estarás calculando presupuestos y enviando misivas a las empresas para las que trabajas. Invertirás en un viaje de placer delicioso.

Estarás calculando presupuestos y enviando misivas a las empresas para las que trabajas. Consejo: La enseñanza de este año es que no hagas promesas ni compromisos que sabes que no vas a cumplir. Te puedes ganar una reputación de persona inestable y mentirosa.

¡Desde la redacción de TVNotas te deseamos un próspero 2026!

