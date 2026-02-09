Horóscopo semanal del 10 al 16 de febrero del 2026, ¡todos los signos!

Seguimos en la temporada de Acuario. Aquellos nacidos bajo este signo, les encanta aprender cosas nuevas. Les disgusta la repetición o las tareas. También son muy comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor. Innovadores. Adoran tener amigos. No tienen miedo de arriesgarse a hacer algo diferente o loco.

A veces son distantes y poco emocionales, lo que puede hacer que parezcan insensibles. Son excelentes profesores, trabajadores sociales, consejeros, políticos y escritores.

Aries del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Hay muchos detalles que arreglar y tomar en cuenta. No te distraigas. Ve hacia tus metas, porque esta vez logras grandes proezas. Este año tienes el éxito asegurado, todos los planetas que están ingresando a tu signo lo confirman.

Aprovecha. ¡Subirás como la espuma! Muchos tópicos y situaciones dejarán de interesarte, porque vas por las innovaciones que la modernidad ofrece. No tienes que hacer todo solo, busca ayuda de calidad porque la necesitas.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Horóscopo Aries del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Tauro del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Aunque no lo parezca, estás llegando a tu destino y a los aprendizajes más profundos. Seguramente tuviste que dejar atrás muchas cosas con desapego, pero valdrá la pena. Suelta toda lucha. Los conflictos se están solucionando. Entra en tu paz interna.

Medita diariamente. No gastes de más en las personas para lograr aceptación. Pide retribución equitativa. Date tu lugar y valor. Inicias un proyecto que estuvo en el tintero esperando. Esta vez te dará excelente resultado.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Tauro, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Tauro del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Géminis del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Hay papeleos, trámites y procedimientos burocráticos. Aunque ahora sea engorroso, te permitirá ir más lejos en tus planes, con buena planificación y cimientos. Tus sueños y proyectos ya se están edificando con madurez y certeza.

A partir de tu cumpleaños serás imparable, por la presencia de Urano. Serás reclutado por una empresa de gran prestigio. Te brindará una oportunidad que te caerá de maravilla. Mejoras tu casa para hacerla más rentable para hacer negocios.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Géminis, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Horóscopo Géminis del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Cáncer del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Lo mejor que puedes hacer ahora es reconectar contigo mismo, con tus sentimientos y emociones, aceptarte y amarte tal cual eres, soltar la idea de que “hay algo mal contigo”. Siéntete santo, limpio, bendecido y lleno de gracia. De esa forma tu divinidad recobrará tu brillo y verdadera esencia.

Si lo haces, todo lo demás vendrá por añadidura. No todo es “dinero y éxito”. La paz, la alegría, el amor y tu conexión trascendental con la fuente de luz serán tu sustento y base sólida.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Cáncer, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Horóscopo Cáncer del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Leo del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Hay viajes deliciosos que te renovarán. Limpiarás a fondo tu hogar, cambiarás muebles, tirarás cosas y papeles, pintarás e impermeabilizarás. Quizá sientes que no has llenado las expectativas de los demás.

Es el momento de soltar toda la culpa y el pasado, porque estás por entrar a una etapa magnífica de resurrección y resurgimiento pleno. Brillarás con todo tu esplendor, pero hay que pensar ahora en ti, y que cada uno tome su parte de responsabilidad.

Podría interesarte: Horóscopo 2026: Leo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Leo del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Virgo del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre

La vida te agradece todos tus esfuerzos. Recibirás regalos, premios y milagros que subirán tu autoestima. Los asuntos legales pendientes saldrán a tu favor. No tendrás que pagar por los actos injustos de los demás. Conviene ser diplomático en toda negociación.

Lee muy cuidadosamente los documentos. Ya no aceptarás nada que te esclavice. Llegan oportunidades laborales, ya sea para lograr un negocio, o bien, local comercial o contrataciones. Se fortalecen las relaciones familiares.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Virgo, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Virgo del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Libra del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Al fin llega el movimiento. Sueltas la espera y se aclara el camino, con giros muy interesantes. Te arriesgarás a tomar decisiones. Remodelarás y repararás tu casa, porque le urge. Se regenera tu cuerpo y tu salud, siempre y cuando hagas las acciones necesarias para lograrlo.

Decidirás trabajar en algo más cómodo y fácil para ti desde tu hogar. Una amistad o familiar te ayudarán y te presentarán a alguien que puede favorecerte. Se desatora tu abundancia.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Libra, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Libra del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Escorpión del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Recibirás mucho amorcito por parte de familiares y amigos. Tu mente está muy activa, tratando de resolver ciertos nudos en tus negocios que urgen solución. Puede que estés muy aferrado a tu personalidad actual, convicciones y creencias.

Los planetas te avisan que habrá que soltarlo todo, para que incies una nueva forma de ser, más actual y libre. Te sentirás mucho mejor, con menos miedos y dudas. Tu pareja puede descargar su furia o desilusión sobre ti. ¡Aguas!

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Escorpión, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Escorpión del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Sagitario del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Estás soñando y creando en grande, con ambición y apertura. Sin embargo, hay retrasos y complicaciones en la realización de tus proyectos, porque tus empleados, socios o participantes te causan inconvenientes y dilataciones. No te desmotives.

Así son los negocios que dependen de otras personas. No te abrumes. Calma tu mente. No te salgas de tu centro, porque te causarías enfermedades, accidentes y descontrol. ¡Tú puedes! No vayas más allá de tus fuerzas. Modula tu energía.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Sagitario, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Sagitario del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Capricornio del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Estás rodeado de guardianes espirituales, ángeles, que te ayudan a resolver todos tus conflictos y sanan tu cuerpo para recobrar tu salud. Vences grandes obstáculos para llegar a tus metas. Habrá que afinar tu capacidad de comunicación.

Puede que tu autoritarismo esté dificultando las cosas. Los secretos inconfesables que guardas empezarán a resolverse. Será una gran liberación. Te vuelven a tomar en cuenta en la empresa donde laboras. Hay amor del bueno.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Capricornio, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Capricornio del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Acuario del 10 al 16 de febrero del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Tomarás un curso o diplomado para especializarte en el ramo laboral de tu interés, con el que podrás ganar más dinero y credibilidad. Deja de posponer tu vida y proyectos. Es ahora el momento ideal y pertinente.

¡No te distraigas! Hay trámites burocráticos que te conviene agilizar. Necesitarás todos tus papeles legales en regla. Aunque tus jefes o personas de autoridad sean engorrosos y pesados, ten paciencia y no declines. Es parte de tu prueba y aprendizaje.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Acuario, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Horóscopo Acuario del 10 al 16 de febrero de 2026 / Archivo TVNotas

Piscis del 10 al 16 de febrero del 2026 del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Estás por tomar decisiones importantes, relacionadas con un amor, amigos, socios o carrera. Dejarás mucho atrás. Hay un vacío dentro de ti que no logras llenar. Te das cuenta de que llegó el momento de cerrar capítulos y emprender nuevos.

Los asuntos laborales fuera de tu ciudad te brindarán excelentes oportunidades. Prepara las maletas, porque llegan viajes exprés. Incursionarás en nuevas áreas laborales que no habías explorado, sin dejar tu actual ocupación.

Te puede interesar: Horóscopo 2026: Piscis, las predicciones para cada mes del año, ¿Qué te depara el destino?

Encuentra horóscopos, rituales, notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas y mucho más en la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.