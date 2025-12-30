Horóscopo 2026: Escorpión, las predicciones para cada mes del año ¿Qué te depara el destino?

Escorpión es el signo zodiacal que corresponde a las personas nacidas de 24 de octubre al 21 de diciembre y pertenece al elemento de agua.

Predicciones para Escorpión en 2026, horóscopo anual

Prepárate para grandes transformaciones en tu vida profesional y familiar. Querrás estudiar un oficio habilidad que vaya de la mano con tu carrera actual.

Júpiter te dará suerte para encontrar a los aliados perfectos para tus proyectos y labor. Habrá grandes viajes, tanto de placer como por trabajo. Bájal ‘10 rayitas’ al autoritarismo. Llegan nuevos amigos leales.

Es un año estupendo en lo laboral y económico. Subirás de nivel y estatus. Seguirás con tu pareja contra viento y marea, aunque llegará alguien que te moverá todo el piso. Comprarás un terreno, departamento o invertirás en un negocio rentable.

Tu pareja y cercanos pueden tener envidia por tu avance, pero se resolverá. Hazte una buena limpia con alguien de conocimiento y confianza asegurada.

Escorpión, horóscopos / Canva

Te puede interesar: Las profecías de Los Simpson: ¿coincidencia o predicciones que sí se cumplieron? ¡Entérate!

Recomendaciones generales para Escorpión en 2026, horóscopo anual

Habilidas: Te apartas de gente negativa e interesada. Rompes hábitos dañinos. Te replantearás tu proyecto de vida y lugar de residencia. No te faltará trabajo. Excelente año para investigar y sacar talentos ocultos. Sostienes tu economía a flote con ganancias.



Te apartas de gente negativa e interesada. Rompes hábitos dañinos. Te replantearás tu proyecto de vida y lugar de residencia. No te faltará trabajo. Excelente año para investigar y sacar talentos ocultos. Sostienes tu economía a flote con ganancias. Fortuna: Decidirás desacelerar el paso con el fin de darte más tiempo para viajes, afectos y remodelación o reparación de tu casa. Hay excelentes amistades. brillo y prestigio.



Decidirás desacelerar el paso con el fin de darte más tiempo para viajes, afectos y remodelación o reparación de tu casa. Hay excelentes amistades. brillo y prestigio. Salud: Posibles enfermedades por el clima. Debilitamiento del sistema inmunológico por agotamiento ya sea fisico o mental. Puede haber problemas de articulaciones, artritis y huesos en general, iChecate!.



Posibles enfermedades por el clima. Debilitamiento del sistema inmunológico por agotamiento ya sea fisico o mental. Puede haber problemas de articulaciones, artritis y huesos en general, iChecate!. Sexualidad: A ti nunca te faltará la buena sexualidad, habrá pasión y tentaciones prohibidas.

Pixabay

No te pierdas: Inteligencia Artificial y Kabbalah: ¿Cómo mantener la esencia humana en la era tecnológica?

Consejo para Escorpión en 2026, horóscopo anual:

Tu pareja y cercanos pueden tener envidia por tu avance, pero se resolverá. Hazte una buena limpia con alguien de conocimiento y confianza asegurada.

Horóscopo mensual de Escorpión: Enero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Hay cambio, revisión de contrato o sueldo. Vas para arriba.

Trabajo: Se más pragmático en las juntas, no hables de más ni exageres.

Amor: Tu ánimo está por las nubes porque has recibido mucho amor y visitas. Con la pareja es mejor no entrar en conflictos. Alguien que no es libre te coqueteará.

Dinero: Hubo gastos muy fuertes en las vacaciones y vienen más, pero puedes afrontarlos. Habrá descomposturas en casa y del coche, reparaciones e impermeabilización.

Consejo: Hay visitas y eventos sociales. Quieres gente nueva y aventuras en tu vida. Urano y Júpiter te impulsan a cambiar algo. ¿Ya sabes qué es?.

Horóscopo mensual de Escorpión: Febrero 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Te afirmas como líder. Llega el proyecto o trabajo de tus sueños.

Trabajo:Estarás muy complacido porque el proyecto o trabajo de tus sueños se hace realidad. Te reafirmas como lider en tu ramo y lo festejarás.

Amor: Hay pasión, esperanza y ternura, ya sea que lleguen nuevos bebés a la familia o los sobrinos te darán dulces regalos. Hay sacudidas con la pareja.

Dinero: El dinero llega retrasado, pero tendrás reservas. Invertirás en un viaje.

Consejo: iUrge ser más flexible!. Urano en cuadratura te obliga a revisar tu comportamiento y tener más paciencia y humildad para evitar conflictos.

Horóscopo mensual de Escorpión: Marzo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Hay creatividad y excelente equipo laboral. El amor florece con reconciliación.

Trabajo: Trabajas a todo vapor, con compromiso y reconocimiento. Se te empalman fechas de entrega y te urgirá equipo humano extra. Puede romperse una sociedad, o bien despides a alguien.

Amor: El amor florece con reconciliación. Vences los obstáculos y malentendidos. La reconciliación será ruidosa, con llantos, abrazos, sexo y promesas lindas.

Dinero: Recibes buen dinero por el trabajo bien hecho. Puede haber retrasos en la venta o compra de un terreno. Necesitas un abogado y un notario.

Consejo: Habrá posibles problemas inmobiliarios y desacuerdos en la familia.

Horóscopo mensual de Escorpión: Abril 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Llega un golpe de suerte con gran suma de dinero. Mejora la relación de pareja

Trabajo: Hay gran acción y carga laboral. Tendrás la energía para empujar a tu equipo a la meta y mejorar lo que haga falta.

Amor: Mejora la relación de pareja. Se reafirma la relación después de una temporada tormentosa donde “casi” lo mandas a la tostada. Puede llegar un romance pasajero, pero pasional y fuerte.

Dinero: Llega un golpe de suerte con gran suma de dinero. Urano te trae un golpe de suerte, ya sea la venta de algo de valor, una inversión exitosa, ganar la loteria o un aumento salarial sustancioso.

Consejo: Sé discreto y trata de que no se te mueva el piso tanto como para que se te note.

Horóscopo mensual de Escorpión: Mayo 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Tu libido estará candente, pero también quieres ternura, protección y mimos

Trabajo: Hay proyectos de gran magnitud, donde se necesitarán muchas personas involucradas. Aunque será emocionante, requerirá mucho de tu tiempo y energía.

Amor: Tu libido estará candente, pero también quieres ternura, protección y mimos. Estarás muy sentimental. Querras que tu pareja te mime, cuide y sea solidaria, como tú.

Dinero: Encontrarás a los patrocinadores para tus proyectos o nuevo negocio, o bien ganarás buen dinero, aunque sudarás la gota gorda.

Consejo: Tus horarios de sueño se trastocarán. No te acostumbres a las pastillas para dormir. Recurre a tés relajantes, magnesio y meditación.

Horóscopo mensual de Escorpión: Junio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Todo va muy rápido. Hay prisa y cansancio. No estararás de buen humor.

Trabajo: Todo va muy rápido. Hay prisa y cansancio. Cuidado con un trabajador que puede demandarte. Por asuntos laborales residirás fuera de tu hogar por un largo tiempo. Los logros y los retos son grandes, pero sabrosos.

Amor: Tiendes, por cansancio y prisa, a estar de mal humor con la pareja. Una persona atípica entra en tu vida con gran atracción, pasión y química.

Dinero: Habrá que desembolsar un dinero por una demanda. Sin embargo, la buena suerte económica está contigo.

Consejo: No estarás de buen humor. Quieres más tiempo para estar en casa, en tu cuarto viendo series. iDesacelera!.

Horóscopo mensual de Escorpión: Julio 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Es un mes de contrastes. Lo económico va de maravilla, pero el trabajo cansa

Trabajo: Es un mes de contrastes. Lo económico va de maravilla, pero el trabajo cansa. Decidirás no embarcarte en grandes proyectos, porque estás agotado y no querrás estar fuera de casa tanto tiempo. En tu zona laboral hay contratiempos, prisas, criterios difíciles y horarios exhaustivos.

Amor: Te podrías enamorar de un amigo. No es duradero, porque ambos tienen compromiso. Tú eliges si cruzas la linea.

Dinero: Hay dinero suficiente y lo administras sabiamente. No te confías y seguirás trabajando para llenar tus arcas.

Consejo: Pon límites con toda diplomacia.

Horóscopo mensual de Escorpión: Agosto 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Con miel lograrás mucho más que con hiel. Es la enseñanza y el reto del mes

Trabajo: Les das el avión a tus colaboradores. Que crean que tienen la razón y así te dejarán hacer lo que quieres. Las amistades cercanas toman protagonismo.

Amor: Querrás darle una lección a tu pareja para que no dé por sentados tu amor y ayuda. Estarás frio y eso te funcionará.

Dinero: Llegan buenas noticias financieras. Te apasionas con una remodelación o una nueva casa.

Consejo: Con miel lograrás mucho más que con hiel. Es la enseñanza y el reto del mes. Cuida tus palabras afiladas. Aunque creas que las disfrazas bien, los demás sienten la carga agresiva que llevan dentro. Te urge hacer ejercicio.

Horóscopo mensual de Escorpión: Septiembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Hay agotamiento y ganas de aislarse, para que la mente descanse del ruido

Trabajo: Quieres bajar el ritmo laboral, pero es imposible. Llega mucho trabajo que hay que aprovechar. Necesitas colaboradores extras. Aun con todos los contratiempos, se logra el proyecto y recibes el dinero correspondiente, aunque invertirás en él más tiempo y recursos de lo que habias pensado. Prepárate para grandes transformaciones en tu vida profesional y familiar. Querrás estudiar un oficio o habilidad que vaya de la mano con tu carrera actual. Júpiter te dará suerte para encontrar a los aliados perfectos para tus proyectos y labor. Habrá grandes viajes, tanto de placer como por trabajo.

Amor: Hay resentimientos de ambas partes con la pareja. Habrá que darse un aire, porque quizá se han visto mucho. Vete de viaje.

Dinero: (La predicción del dinero está integrada en el apartado de Trabajo).

Consejo: Hay agotamiento y ganas de aislarse, para que la mente descanse del ruido. Debes modificar la forma de comunicarte. Medita para endulzar tu corazón. Bájale.

Escorpión, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Horóscopo mensual de Escorpión: Octubre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Tus sentimientos están a flor de piel. Querrás ir a terapias o a meditaciones,

Trabajo: Surgen nuevas propuestas y proyectos.

Amor: Tus sentimientos están a flor de piel.

Dinero: Te enfocarás en hacer crecer tu dinero. No te arriesgues en negocios que estanquen tu capital.

Consejo: Querrás ir a terapias o a meditaciones. Medita muy bien en qué quieres comprometerte, porque tu cuerpo grita por descanso. Cuidado con la impaciencia. Recuerda que no todos tienen tu inteligencia y pila. Te urge pasar una temporada a solas, viajar y cambiar sin que te juzguen, y estar en paz contigo. Analizarás tus necesidades reales. Descubrirás que eres adicto a la adrenalina y la presión. Tú decides si quieres seguir con ese ritmo de vida.

Horóscopo mensual de Escorpión: Noviembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Mes para descansar, relajarte y consentirte para encontrar la paz una vez más.

Trabajo: Seguirás a todo vapor. El clima laboral no será fácil. Te pondrán obstáculos y reclamos, pero te has vuelto experto en superarlos.

Amor: El amor no será tu prioridad este mes.

Dinero: Armarás estrategias interesantes para hacer crecer tu dinero y que trabaje por ti, y no al revés. Platicarás con expertos en finanzas. Consejo: Mes para descansar, relajarte y consentirte para encontrar la paz una vez más. Estarás enfocado en calmarte y analizarte, ir a terapias y al spa, dormir suficiente y estar en paz. Averiguarás la verdad sobre un asunto o persona. Evita actuar de forma excesiva) compulsiva. iMedita y cálmate!.

Horóscopo mensual de Escorpión: Diciembre 2026, predicciones en el dinero, el amor y el trabajo

Fue un año excelente en lo laboral, con aciertos y empoderamiento personal

Trabajo: Fue un año excelente en lo laboral, con aciertos y empoderamiento personal. A punto de salir de vacaciones, te llega una oportunidad de oro o una propuesta. Retrasaras unos días tu salida para ponerte de acuerdo y empezar en enero de 2027. Es un año estupendo en lo laboral y económico. Subirás de nivel y estatus.

Amor: Ese amor prohibido te vuelve a buscar. Si tienes pareja, hay acercamiento. Si buscas amorcito, en un viaje sucederá. Seguirás con tu pareja contra viento y marea, aunque llegará alguien que te moverá todo el piso. Dinero: Pensarás mucho en tu patrimonio a futuro para planear estrategias claves. Comprarás un terreno, departamento o invertirás en un negocio rentable.

Consejo: Olvidate de todo. Perdónate y perdona. Borrón y cuenta nueva para emprender un dulce cierre de año y principios de 2027. ’10 rayitas’ al autoritarismo. Llegan nuevos amigos leales.

Encuentra horóscopos, rituales, notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas y mucho más en la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita .

¡Desde la redacción de TVNotas te deseamos un próspero 2026!

