Eugenia Cauduro se pronuncia ante la muerte de su mamá con emotivo mensaje de despedida: “Gracias”

El pasado 18 de febrero, se dio a conocer la muerte de Silvia Rodríguez, mamá de Eugenio Cauduro. Para sorpresa de muchos, el anuncio no fue hecho por la actriz. Fue Martha Figueroa quien, durante una transmisión de ‘Hoy’, confirmó la triste noticia.

No fue hasta hace unas horas que Cauduro usó sus redes sociales para expresar su sentir y compartir un emotivo mensaje de despedida para su progenitora, ¿Qué fue lo que dijo?

¿Cómo se anunció la muerte de la mamá de Eugenio Cauduro?

Durante la emisión del pasado 18 de febrero del matutino de Televisa, Martha Figueroa hizo una pausa previa a arrancar su sección ‘¿De qué me hablas?’ para mandar sus condolencias a Eugenia Cauduro por la muerte de su mamá.

Mencionó que Silvia Rodríguez pereció el 17 de febrero tras una larga batalla contra el cáncer. Le mandó un abrazo tanto a la actriz como a su familia.

“Le queremos enviar nuestro pésame y un abrazo muy grande porque anoche falleció su mamá, la señora Silvia Rodríguez, tras una larga lucha contra el cáncer… Abrazamos fuerte a Eugenia y a toda su familia y que descanse en paz doña Silvia Rodríguez”, indicó.

En ese momento, la celebridad o sus familiares no se habían pronunciado y algunos hasta llegaron a pensar que la noticia podría ser falsa. No fue hasta la noche del pasado 22 de febrero que Eugenia confirmó todo y aprovechó para dedicarle unas palabras a su mamá.

¿Qué dijo Eugenia Cauduro sobre la muerte de su mamá?

A través de Instagram, Eugenia Cauduro compartió una serie de fotos inéditas de su mamá. Junto a las imágenes, escribió un mensaje en el que aplaude la fortaleza que mostró a lo largo de su batalla contra el cáncer.

“Mi guerrera hermosa, misión cumplida. La batalla terminó, mamita; ahora te toca descansar. Te aplaudo de pie por el ejemplo de resistencia, valentía, fortaleza en todo momento y sin perder las ganas de vivir y tu sonrisa que siempre estuvo presente”, se lee.

Si bien se dijo sumamente dolida por su pérdida, admitió que su “mayor consuelo” es el hecho de que su madre “haya dejado de sufrir” por su enfermedad. Agradeció todos los momentos que vivieron juntas y aseguró que siempre la extrañará.

“Saberte en paz y por fin libre me llena de paz… saberte lejos del dolor es mi mayor consuelo mientras transito hace 4 días por la tristeza que siento de saber que no te volveré a abrazar o recibir tu bendición. Gracias por cada experiencia vivida a tu lado. Cada una de ellas fue una lección en mi vida que me ha enseñado a ser la mujer que hoy soy”. Eugenia Cauduro

Finalizó diciendo: “Te abrazo hasta el cielo donde seguramente estás feliz con tu familia que ya te esperaba y tanto extrañabas. Hasta pronto, mami. Aquí todo está bien. Ya puedes DEP”.

Como era de esperarse, tanto fans como colegas del medio artístico no dudaron en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor en su luto.

¿Qué tipo de cáncer padecía la mamá de Eugenia Cauduro?

En su momento, Eugenia Cauduro mencionó que su mamá padecía cáncer de pulmón, aparentemente, por fumar. La actriz dijo que cuando le detectaron la enfermedad, le pronosticaron un año de vida como máximo.

Sin embargo, Silvia Rodríguez superó las expectativas y vivió más tiempo con tratamientos y cuidados médicos. La celebridad se dijo muy contenta de tener a su mamá con ella, resaltando la gran relación que siempre tuvieron.

“Le daban 1 año de vida, ya pasaron 11 y acaba de cumplir mi mamá 80 años rodeada de muchas de sus amigas y familia. Me siento agradecida con Dios, con sus increíbles médicos y su gran actitud que, definitivamente, ha sido la clave para dar la batalla y seguir hoy entre nosotros”, contó en 2024.

