Eugenia Cauduro aclara si Edith González le hizo la vida imposible en ‘Nunca te olvidaré': “Es muy feo”

Eugenia Cauduro finalmente rompió el silencio para aclarar si la difunta Edith González le “metió el pie” durante las grabaciones de la telenovela ‘Nunca te olvidaré'. La actriz puso fin a los rumores que circulaban en redes sociales y dejó en claro que la protagonista del melodrama nunca tuvo un comportamiento negativo hacia ella.

Todo comenzó cuando, el pasado octubre, Cauduro mencionó en entrevista al canal de YouTube ‘A las vivas’ haber vivido una mala experiencia con una compañera de esa producción. “Pero no voy a decir nombres”, afirmó en aquel momento, aunque añadió que “claro que sí” volvería a trabajar con esa persona a pesar de lo ocurrido. Estas declaraciones desataron especulaciones entre los usuarios, quienes señalaron que podría tratarse de Edith González, quien falleció en junio de 2019.

Eugenia Cauduro desmiente que Edith González le hiciera la vida imposible en una telenovela

El pasado 9 de diciembre, en una entrevista difundida por la reportera Berenice Ortiz, Eugenia Cauduro aclaró contundentemente que Edith González no fue esa persona.

“Primero, es muy feo hablar de alguien que ya no está presente, de entrada. Pero para nada, además”, declaró la actriz, desmintiendo por completo los rumores. Añadió: “Nunca me hizo la vida imposible” y resaltó que siempre se sintió afortunada de haber compartido escena con González.

“Tuvimos la fortuna de trabajar juntas. Y digo ‘la fortuna’ porque la señora, que en paz descanse, (llevaba) mucha más trayectoria que la que yo tenía en ese entonces. Era mi tercera novela”. Eugenia Cauduro

La actriz recordó lo que sucedió en el set de ‘Nunca te olvidaré' y ofreció más contexto: “Tal vez a los protagónicos no les gustaba que los antagónicos estábamos llevándonos la novela”. Sin embargo, aclaró que eso no derivó en conflictos con González: “De eso a tener algún problema o que me hubiera hecho la vida de cuadritos, de ninguna manera”.

Finalmente, Eugenia Cauduro sonrió y reafirmó sus buenos sentimientos hacia su excompañera: “La quiero, la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño”.

Eugenia Cauduro y Edith González / Instagram: @eugeniacauduromx

Eugenia Cauduro recuerda a Edith González con cariño

Esta no es la primera vez que Eugenia Cauduro expresa su admiración por Edith González. En agosto de 2019, apenas unos meses después de la muerte de González, Cauduro compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparecían juntas durante las grabaciones de ‘Nunca te olvidaré'.

En esa publicación, Eugenia escribió con emoción: “En ‘Nunca te olvidaré' tuve la oportunidad de compartir y conocer a dos grandes actrices a quienes quise y admiré mucho”.

Con estas declaraciones, Eugenia Cauduro deja claro que su relación con Edith González fue respetuosa y profesional. Aunque hubo tensiones en el set de grabación debido a las dinámicas entre personajes protagónicos y antagónicos, no existió ningún conflicto personal entre ellas.

La aclaración pone fin a las especulaciones y demuestra el cariño y respeto que Cauduro sigue sintiendo por Edith González. Esta historia resalta la importancia de no sacar conclusiones precipitadas y de respetar la memoria de quienes ya no están presentes.

