Eugenia Cauduro cree que sus adicciones influyeron para que subiera de peso en el pasado

Durante años, Eugenia Cauduro luchó contra el sobrepeso. En su momento, llegó a subir 33 kilos y si bien, en el pasado, ha comentado que se debió a la depresión que tuvo tras su divorcio en 2006, ahora habla sobre otro factor que pudo haber influido en este tema.

En entrevista para el canal de YouTube ‘A Las Vivas’, explicó que había crecido en un entorno familiar complicado, por lo que llegó a cometer muchos errores a lo largo de su vida, principalmente en la adolescencia.

“El entorno no ayudó mucho a que yo fuera una adolescente segura y cometí muchos errores. Tuve esas cicatrices en el corazón que curé con terapia, con mis libros que siempre son mis mejores amigos”, expresó.

Eugenia Cauduro y su caída en las adicciones

Durante la conversación, admitió que su pasado con las adicciones influyó a que, en su momento, se refugiara en la comida, sobre todo, en aquellos alimentos que tenían altos niveles de azúcar.

“Lo importante es que uno salió adelante. Sí, tengo condiciones adictivas, por eso engordé 33 kilos. El azúcar es una dr0g4 asquerosa y puedo engancharme fácilmente” Eugenia Cauduro

Afortunadamente, ha trabajado en sí misma y ahora se encuentra mejor gracias a la terapia, por lo que desea que sus hijos aprendan de lo malo que vivió.

“Ya estuve en terapias. La verdad es que no me arrepiento de nada, porque todo eso me ha hecho ser la mujer que soy y me da la herramienta para hoy educar a mis hijos con más fortalezas”, manifestó.

Para finalizar con el tema, resaltó que las apariencias llegan a engañar y, muchas veces, las personas “felices” pueden ser aquellas que más están sufriendo.

¿Por qué Eugenia Cauduro decidió bajar de peso?

En 2022, la actriz expresó que quería “recuperar el amor propio” y bajar de peso para mejorar su salud. Si bien hubo una época en la que se “obsesionó” por volver a tener “el físico perfecto”, ya comprendió que su verdadero valor como persona está en el interior.

Aunque su cambio no solo se limitó a eso, también comenzó a arreglarse más y hasta se atrevió a tener otro look.

“Qué bonita sensación cuando sales del salón y te encanta el trabajo de quien se encarga de tu pelo y te deja echando tiros”, sostuvo.

Por otra parte, a inicios del 2023, relató que, afortunadamente, no recibió burlas o comentarios negativos por su peso: “Por ahí creo que hubo un par de comentarios en los que me agredieron (por mi figura), pero nada más”, dijo.

