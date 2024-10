Redes critican a Maryfer Centeno “porque ‘Grafocafé’ les parece muy barato” y responde frustrada: “Sentí feo”

La reconocida grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, ha visto crecer su popularidad en los últimos años gracias a sus análisis en redes sociales y su participación en programas de televisión como “Hoy”. Sin embargo, su éxito también ha generado críticas, especialmente en torno al precio de sus servicios.

Recientemente, Centeno se ha visto envuelta en una polémica luego de que algunos usuarios de redes sociales cuestionaran el costo de sus consultas en “Grafocafé", su consultorio ubicado en la colonia Condesa. Los internautas argumentaron que, dada la zona y la creciente fama de la grafóloga, sus servicios deberían ser más caros.

Maryfer Centeno se defiende de las críticas

Ante estas críticas, Centeno expresó su sorpresa y decepción en un video de TikTok, donde explicó que ha mantenido el precio de sus consultas durante más de una década, a pesar de los cambios de ubicación y el aumento en su popularidad.

“Ya no sé ni qué pensar. Estaba viendo unos comentarios que me estaban criticando porque ‘Grafocafé’ les parece muy barato... ‘porque está en la Condesa debería ser más caro’. Ha sido mucho esfuerzo mantener el precio desde hace 12 años”, contó en su cuenta de TikTok.

La especialista enfatizó su deseo de hacer que la grafología sea accesible para un público más amplio y no entiende por qué algunos se ofenden porque sus servicios son económicos.

“Sentí feo porque yo trato de que todos los servicios que puedo brindar sean sumamente accesibles, que la gente se acerque a la grafología, que la conozca, que la viva (...) Jamás pensé que alguien se ofendiera porque algo no es caro. Yo creo que el precio es accesible. Yo entiendo que me critiquen por muchas cosas, pero no porque ‘Grafocafé' sea barato”, finalizó Centeno.

A pesar de la polémica, Centeno ha mantenido su postura y ha reafirmado su compromiso de ofrecer servicios de calidad a un precio justo.

¿Cuánto cuestan las consultas de grafología de Maryfer Centeno y dónde se ubica?

En ‘Grafocafé', una consulta de grafología tiene un costo de 199 pesos mexicanos. Este precio incluye la interpretación de tu escritura a mano, ya sea por parte de Maryfer Centeno o alguno de sus colaboradores capacitados.

Además, te incluye un café. La cafetería tiene también comida que puedes adquirir en el momento.

Por otro lado, si prefieres la comodidad de tu hogar, puedes optar por la consulta en línea, cuyo costo es de 350 pesos mexicanos. En ambos casos, recibirás un análisis detallado de tu escritura a mano.

Se ubica en Campeche 228, Col. Hipódromo, Condesa, Del. Cuauhtémoc.