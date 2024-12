Famosa actriz de telenovela se enteró de la infidelidad de su esposo en pleno embarazo

La famosa actriz y villana de telenovelas, Eugenia Cauduro, recordó uno de los momentos más complicados de su vida personal. Reveló cómo se enteró de la infidelidad de su esposo en pleno embarazo.

La histrionisa se ha consolidado en la industria como una de las personalidades más talentosas en la televisión mexicana. Ha tenido la oportunidad de protagonizar diversas novelas exitosas.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en su vida. Vivió una de las experiencias más dolorosas al descubrir la traición de su esposo.

¿Qué dijo Eugenia Cauduro sobre la infidelidad de su esposo?

La integrante del elenco ‘Vivir de amor’ fue la más reciente invitada al programa de YouTube de Matilde Obregón.

En dicho capítulo, Eugenia habló como nunca de su carrera como actriz, así como del lastimoso momento que vivió al enterarse de la infidelidad de su esposo en pleno embarazo.

Cauduro contó a detalle cómo se enteró de que su esposo tenía una amante. Dijo que lo supo en Miami, mientras trabaja en dos telenovelas.

“Fue la segunda parte donde más triste me he sentido porque estaba embarazada cuando yo me entero. Yo me fui a Miami a hacer dos novelas y la verdad cae por su propio peso y yo me entero que, estando allá, él tuvo otra relación” dijo Eugenia.

Entre lágrimas, Eugenia recordó que confrontó a la tercera en discordia en una boda a la cual asistió junto a su esposo. Todo porque se dio cuenta de que él “discutía” con una misteriosa mujer.

Por esta razón, ella se acercó y pudo escuchar que su pareja invitó a cenar a su amante.

Eugenia Cauduro confrontó a la amante de su esposo

Al escuchar la invitación de su esposo a otra mujer, Cauduro interrumpió su plática con una fuerte pregunta. Sin embargo, su pareja no se quedó y ella pudo confrontar a la chica.

“Los encuentro a ellos platicando en una boda y ya. Me acerqué y yo escucho que la invita a cenar, y ahí me meto yo y digo: ‘¿A quién estamos invitando a cenar?’. Él se fue y me quedo con esta chava. Yo así con cinco meses de embarazo”, narró Eugenia.

“Le dije (a la mujer): ‘No sé quién eres y ni me interesa. Nada más que por razones obvias, dime por qué te está invitando a cenar’. Entonces, me soltó la sopa. A ella también la engañó que no tenía nada que ver conmigo y se enteró en una revista que va a ser papá por segunda vez”. Eugenia Cauduro

Sin duda, este momento fue verdaderamente doloroso para Eugenia. Sin embargo, después lo tomó con humor, dado que soltó la carcajada al recordar que a su esposo lo “terminó" su amante en plena boda.

No obstante, no dio a conocer el nombre de la persona de la que habló, así como tampoco reveló si se divorció de su esposo luego de enterarse de la infidelidad.

Así lo dijo Eugenia: