Eugenia Cauduro revela que un profesor la acosó en su infancia; así fue el duro momento

Eugenia Cauduro reveló ante las cámaras del programa Venga la alegría que fue víctima de acoso durante su infancia, situación que sin duda marcó su vida.

La actriz, de 56 años, confesó que cuando estaba en la primaria un maestro la solía tocar de manera indebida, lo que le hacía sentirse muy incómoda.

Eugenia Cauduro

“Fue en primaria, un profesor que andaba ahí como que siempre me acariciaba la piernita... Me acuerdo perfecto, me revisaba la tarea, me abraza por atrás y me acariciaba la pierna y no me gusta y me hacía a un lado, hasta que lo hablé. Iba yo como cuarto, quinto de primaria”.