Joana Benedek reaparece en un supermercado en México, tras su retiro de las telenovelas

Este viernes 25 de octubre, Joana Benedek, la actriz de origen rumano mexicano, fue captada en video mientras hacía compras en un supermercado en México. Las imágenes fueron publicadas a través del canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, y en ellas se observa a la actriz con un estilo casual, vistiendo pants, sudadera y lentes de sol.

En todo momento, la exestrella de las telenovelas se mostró relajada y sonriente, transmitiendo serenidad y tranquilidad a quienes la captaron.

A pesar de los pocos detalles disponibles, el video ha causado revuelo entre los seguidores de Benedek, quienes no habían tenido noticias recientes de la actriz desde que se retiró de las telenovelas en 2012.

Recordada por sus papeles en exitosos melodramas como Amigas y rivales, Destilando amor y Mujeres engañadas, Joana Benedek fue una de las actrices más queridas de Televisa en la década de los 90 y principios de los 2000. Su figura y presencia en pantalla dejaron huella en la audiencia, que la sigue recordando con cariño.

YouTube: Joana Benedek

¿Por qué Joana Benedek se retiró de la actuación?

Joana Benedek se despidió de las telenovelas en 2012, tras su participación en la exitosa producción Dos hogares. En entrevistas de aquel momento, la actriz explicó que decidió abandonar su carrera para explorar un propósito de vida diferente, embarcándose en un viaje de autodescubrimiento. Durante sus años lejos de la televisión, la actriz de origen rumano mexicano se dedicó a estudiar temas de espiritualidad, astrología y religión, buscando una vida más plena y satisfactoria.

“No fue fácil dejar atrás tantos años en una industria que te hace sentir querida y valorada, pero encontré en mi búsqueda interior la paz que necesitaba,” confesó en una entrevista. Esta reflexión sobre su evolución personal la alejó de los reflectores, en contraste con el éxito y popularidad que alcanzó durante sus años en Televisa.

La actriz conquistó las telenovelas con su talento y belleza. / Facebook: Joana Benedek

Joana Benedek ahora comparte contenido espiritual en YouTube

En marzo de este año, Benedek sorprendió a sus seguidores al compartir que había experimentado un despertar espiritual que le dio una nueva perspectiva sobre su vida y carrera. La actriz lanzó su canal de YouTube, Charlas con Joana sobre tu viaje interior, donde se enfoca en la espiritualidad y el autoconocimiento.

En sus videos, la actriz aborda temas como la verdad, la amistad y las leyes espirituales, ofreciendo una mirada distinta y profunda a su vida y misión. Aunque su último video fue publicado hace cinco años, en su cuenta de Instagram sigue activa e interactúa con seguidores interesados en temas espirituales.

“Gracias por estar siempre a mi lado, amigos despiertos y conscientes. Cero bots. Puras almas buenas, de carne y hueso,” escribió Benedek en su última publicación, mostrando el cariño hacia su comunidad y su aprecio por el crecimiento espiritual compartido.

¿Volverá Joana Benedek a la televisión?

En una entrevista de febrero de 2023 en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Benedek expresó que la televisión no está en sus planes inmediatos, ya que ha priorizado su bienestar y su vida personal. La actriz explicó que sus intereses han cambiado con el tiempo, y que busca un equilibrio entre la paz interna y la evolución personal.

“Me di cuenta de que ser exitosa en mi carrera no me proporcionaba la total paz y felicidad que buscaba. Cuando uno tiene una carrera de tantos años, es mentira decir que no te hace falta, pero son cosas que tienes que experimentar en otras áreas de tu vida,” compartió Benedek, añadiendo que el éxito profesional no es la única fuente de realización. Según la actriz, las personas son seres en evolución y deben explorar distintas vertientes para alcanzar una vida plena y liberada.

Con esta nueva etapa de vida, Joana Benedek se ha convertido en una figura que inspira a sus seguidores a buscar la paz interior y la evolución personal, mostrando que es posible renunciar a la fama para descubrir un propósito más profundo.

