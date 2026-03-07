Tras raparse por el cáncer, Natalia Jiménez lanza desgarradora canción sobre su lucha contra el cáncer

Natalia Jiménez, exconcursante de ‘MasterChef Junior’ y conocida influencer, conmocionó en enero 2025 a sus seguidores al anunciar que fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin. A través de un video publicado en TikTok, Natalia Jiménez, de 20 años, relató con sinceridad el momento en que recibió la noticia y cómo su vida cambió radicalmente desde entonces.

A más un año de la enfermedad, la joven cantante e influencer ha compartido momentos muy vulnerables. En marzo mostró un acto de solidaridad y amor de su novio, Abe, quien decidió raparse cuando ella hizo lo propio debido a que su cabello se empezó a caer en consecuencia al tratamiento al que se está sometiendo para luchar contra la enfermedad.

El joven compartió en TikTok un video en el que se le ve cortando su cabello y compartió una breve pero poderosa frase: “Te dije que no te dejaría luchar sola”

Actualmente Natalia Jiménez ha compartido cómo su pelo y pestañas han vuelto a crecerle. A lo largo de estos meses ha compartido varios videos sobre su lucha.

Mira: Natalia Jiménez, ex MasterChef, en plena lucha vs. el cáncer publica desgarrador mensaje: “Cada día queda menos”

Natalia Jiménez, Influencer y exparticipante de Masterchef Junior, revela que padece cáncer / Instagram: @nattjim

Natalia Jiménez lanza “Quiero volver”, una canción sobre su lucha contra el cáncer

Natalia Jiménez decidió transformar uno de los momentos más difíciles de su vida en música. La cantante compartió con sus seguidores la canción “Quiero volver”, un tema profundamente personal en el que expresa sus emociones mientras enfrenta su batalla contra el cáncer y reflexiona sobre la pérdida de la ilusión en los momentos más oscuros.

A través de sus redes sociales, la artista explicó que el videoclip fue grabado hace tiempo y que durante mucho tiempo dudó si debía publicarlo, pues mostraba un lado muy vulnerable de ella. Sin embargo, finalmente decidió compartirlo con su público, convencida de que todo el esfuerzo detrás del proyecto merecía ver la luz.

“Es muy difícil explicar lo que se vive cuando has perdido la ilusión, cuando no te reconoces… en los momentos más oscuros. Este es mi regalo para vosotros” Natalia Jiménez

La cantante también agradeció al equipo creativo que la acompañó en este proyecto. Reconoció el trabajo del director Gabo Filmmaker, quien logró plasmar visualmente lo que ella imaginaba, y del productor VGB, quien dio vida a la canción a partir de una simple melodía de piano.

En el tema, Natalia comparte sentimientos de vulnerabilidad y esperanza. Una de las frases más emotivas dice: “Quiero volver a ilusionarme por tonterías y que las ganas no sean fingidas, porque todos lo ven fácil pero la práctica no es teoría”.

En la descripción del video, la cantante expresó su deseo de que la canción pueda acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. “Si alguien ha vivido algo parecido, o una situación en la que siente que se le cae el mundo y pierde la ilusión, espero que se sienta acompañado y comprendido”, escribió.

Mira: Joven actor anuncia que vive sus últimos días tras ser diagnosticado con cáncer terminal

¿Quién es Natalia Jiménez, exparticipante de Masterchef junior?

Natalia Jiménez es una influencer y exconcursante de la cuarta edición de Masterchef junior España, donde, con solo 11 años, conquistó el corazón del público con su talento y personalidad.

A lo largo de los años, ha crecido en redes sociales, compartiendo su vida, superando retos personales y convirtiéndose en un referente para muchos de sus seguidores. La joven también ha mostrado su interés por la música y acaba de lanzar la canción “Quiero volver” en la que habla de su lucha contra el cáncer.

El contenido de sus publicaciones habla de temas como la salud mental, la comida, la moda y la belleza. Aspectos que también se pueden leer en las líneas de su libro “Querer(te)”, -publicado en 2020.

Mira:A Marysol Sosa, hija de José José, le diagnosticaron cáncer, se lo ocultaron y luego se enteró ¡violentamente!